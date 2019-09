Nữ ca sĩ bị chỉ trích mặc bikini dắt cún cưng đi dạo là ai?

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 08:05 AM (GMT+7)

Ngôi sao sinh năm 1994 khoe cơ thể một cách thoải mái ở nơi công cộng, vấp phải chỉ trích.

Ngày 10/9 theo giờ địa phương, nữ ca sĩ Phương Ngữ (Chen Fangyu) chia sẻ loạt ảnh mặc bikini, dắt chó đi dạo lên mạng xã hội. Trong ảnh, ngôi sao trẻ mặc một bộ đồ tắm hai mảnh màu vàng nhạt, đưa hai chú chó đi dạo ở nhà ga trông rất thoải mái.

Phương Ngữ đăng ảnh dắt chó đi dạo trong bộ đồ bikini

Nữ ca sĩ khoe cơ thể một cách thoải mái ở nơi công cộng

Nữ ca sĩ sinh ra ở Úc, gần đây phát triển sự nghiệp tại thị trường Đài Loan. Sau loạt ảnh mặc bikini dắt chó đi dạo trên đường, Phương Ngữ vấp phải không ít chỉ trích vì cho rằng trang phục không phù hợp ở nơi công cộng. Người hâm mộ nữ ca sĩ khen cô xinh đẹp gợi cảm, một số người nhân cơ hội tỏ tình: "Đó chính là bạn gái lý tưởng của tôi". Nhưng nhiều cư dân mạng khác bình luận: "Thật điên rồ khi mặc như thế này ra đường".

Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng gợi cảm.

Trong loạt ảnh khác, nữ ca sĩ khoe vẻ đẹp trong sáng khi đi dạo phố.

Phương Ngữ tạo dáng tinh nghịch trước ống kính.

Cô được biết đến sau khi tham gia chương trình Produce 101.

Phương Ngữ sinh ngày 23/05/1994, sinh ra tại Melbourne, Úc (bố mẹ nhập cư từ Malaysia) và bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới 4 tuổi. Cô trở thành người mẫu nhí cho chương trình Hãy Chọn Giá Đúng (The Price is right) vào năm 2003 (9 tuổi) và tham gia vở nhạc kịch Lion King tại cả Úc và Thượng Hải năm 2005-2006. Vào năm 2010, Phương Ngữ tham gia cuộc thi ca hát tại Đài Loan (One Million Star) và cho ra mắt 3 album từ năm 2012 đến nay. Cô đã đầu quân vào nhiều công ty khác nhau, hiện tại là Universal Music.