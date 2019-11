NSX Dung Bình Dương: “Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy là thật”

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 05:34 AM (GMT+7)

Theo bà Dung Bình Dương, Kiều Minh Tuấn và An Nguy quá trẻ con khi lên tiếng thừa nhận tình cảm, gây ảnh hưởng nặng nề đến phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”.

Vào tháng 9.2018, trước ngày công chiếu, bộ phim điện ảnh “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” trở thành tâm điểm gây tranh cãi, khi cặp đôi diễn viên chính trong phim là Kiều Minh Tuấn và An Nguy, bất ngờ lên tiếng thừa nhận có tình cảm trong một cuộc phỏng vấn.

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng phát ngôn của cả hai trong thời điểm nhạy cảm khiến khán giả quay lưng với bộ phim. Chưa kể, Kiều Minh Tuấn và An Nguy còn bị lên án gay gắt vì một người được cho là kẻ phụ tình, còn một người là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc người khác.

Giữa tâm bão, nhà sản xuất “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” - Dung Bình Dương - bất bình lên tiếng khẳng định bà không hề liên quan hay chỉ đạo việc Kiều Minh Tuấn phát ngôn yêu An Nguy. Sau đó, bà Dung cũng cho biết phim mất trắng 25 tỷ đồng vì scandal xảy ra. Bà cũng đâm đơn khởi kiện cặp diễn viên chính, với lý do vi phạm hợp đồng, gây ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim.

Scandal Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy từng "gây bão" dư luận

Sau 1 năm vụ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy, NSX Dung Bình Dương vừa có cuộc trò chuyện với chúng tôi khi sắp phát hành phim mới mang tên “Ngốc ơi tuổi 17”.

- Sau phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” lỗ nặng 25 tỷ đồng vì scandal Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy, động lực nào giúp bà tiếp tục đầu tư làm phim về nội dung học đường – “Ngốc ơi tuổi 17”?

- Ngoài “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, trước đó, phim “Tik tak, anh yêu em” do tôi đầu tư sản xuất cũng bị lỗ. Cộng lại hai phim thì khoảng tiền rất là lớn. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ chỗ nào khuyết thì ông trời sẽ bù lại cho mình. Tôi dùng doanh thu từ công việc kinh doanh, ông xã ủng hộ tinh thần và cho tôi mượn vốn để tiếp tục làm phim. Trên hết, tình yêu dành cho phim ảnh của tôi quá lớn nên mới đủ đam mê để theo đuổi đến cùng. Dù lỗ nhưng tôi hãnh diện vì mình đã phần nào mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn, được đầu tư chỉn chu từng khung hình, góc máy.

Sắp tới đây, “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” sẽ dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, cũng như được trình chiếu cho bà con nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, “Ngốc ơi tuổi 17” tôi đã gửi bản phim để tham gia vào các sự kiện liên hoan phim quốc tế. Tôi đang ấp ủ thêm dự định làm một phim về đề tài chất độc màu da cam, nói về tâm trạng và những hoài bão của người bệnh từ nhỏ đến lúc trưởng thành, đi học và có người yêu.

NSX Dung Bình Dương chi hơn 23 tỷ đồng làm phim mới sau vụ lỗ 25 tỷ đồng

- Phim “Ngốc ơi tuổi 17” bà đầu tư kinh phí ra sao?

- Bộ phim có hai đạo diễn là Chu Thiện, Đinh Tuấn Vũ và được quay 2 lần. Tôi muốn phim của mình chỉn chu, thực tế và vui nhộn hơn. Vì vậy kinh phí sản xuất phim khá là cao, đến hiện tại đã hơn 23 tỷ đồng.

Về sau, với dự án mới, tôi và ê-kíp sẽ khảo sát, lấy ý kiến của khán giả ở từng khâu từ poster, ý tưởng, kịch bản... Từ đó, chúng tôi sẽ lấy cái chung lớn nhất làm cái riêng cho mình, cho ra tác phẩm ý nghĩa và phù hợp với đại đa số người xem.

- Có thông tin NSX Dung Bình Dương là người đầu tiên phát hiện ra tài năng diễn xuất của Trúc Anh chứ không phải đạo diễn Victor Vũ trong phim “Mắt biếc”. Thực hư thế nào thưa bà?

- “Ngốc ơi tuổi 17” trải qua 2 giai đoạn casting với hơn 600 ứng cử viên tham gia. Xong giai đoạn 1, chúng tôi vẫn chưa chọn được gương mặt nữ chính phù hợp. Trong lần casting thứ 2, Trúc Anh là người đến sau cùng. Lúc này, tôi cảm thấy Trúc Anh vô cùng phù hợp với vai Min Min. Cô ấy không cần trang điểm vẫn toát lên được một nữ sinh ngây thơ, trong sáng, phù hợp với lứa tuổi 17. Trúc Anh đã lọt vào mắt của tôi, đạo diễn và NSƯT Lê Cung Bắc với vai trò cố vấn chuyên môn.

“Ngốc ơi tuổi 17” là phim đầu tay Trúc Anh chạm ngõ điện ảnh, sau này cô ấy mới được Victor Vũ chọn tham gia “Mắt biếc”. Tôi nghĩ mình là Victor Vũ thứ 2 vì có những suy nghĩ, tư duy tương đồng. Song theo tôi phải đợi phim ra mắt thì khán giả mới có câu trả lời rằng Trúc Anh có hoàn thành tốt vai diễn của mình là một nữ sinh mang bầu lúc 17 tuổi.

NSX Dung Bình Dương là người đầu tiên phát hiện ra tài năng diễn xuất của Trúc Anh

- Sau 1 năm, vụ bà đâm đơn kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy với lý do vi phạm hợp đồng, gây ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” đã đi đến đâu?

- Thật sự tôi không thể nào quên cú sốc này. Đến giờ tôi còn rất sợ hai chữ scandal. Việc một nhà sản xuất đi kiện diễn viên là điều tôi không bao giờ mong muốn. Tất cả chúng ta sống “dĩ hòa vi quý” là điều cần thiết. Tuy nhiên, tôi muốn Kiều Minh Tuấn và An Nguy phải nhận ra lỗi sai của mình.

Đến hiện tại, đơn kiện An Nguy vẫn chưa giải quyết xong. Tôi và phía An Nguy vẫn chưa một lần liên lạc được từ khi ồn ào xảy ra. Hiện An Nguy định cư tại Mỹ. Việc tiếp theo là do tòa án quyết định. Nếu An Nguy nhận lỗi sai của mình và ra mặt với tòa án thì tôi cũng sẽ rút đơn. Nhưng giữa tôi và Kiều Minh Tuấn đã chấm dứt kiện tụng, hai bên đã đi đến hòa giải và có kết quả tốt đẹp.

Bà Dung cho biết Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật.

Khi mọi việc đã xảy ra, tôi có thể nói rằng, scandal của “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” không phải do nhà sản xuất PR, không phải do đạo diễn, hay diễn viên tạo ra, mà nguyên nhân do Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật vào thời điểm đó. Vì vậy, cả hai muốn lên tiếng nói sự thật cho khán giả biết nhưng vô tình tạo ra scandal lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phim. Đó là tính quá trẻ con của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Mọi hậu quả về sau, tôi gánh hết.

Qua scandal này, tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc về quá trình sản xuất, chọn diễn viên. Tôi không chọn nhầm diễn viên phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, mà do tôi không sâu sát từng nhân vật, vai diễn cho đến khi phim phát hành xong.

Tôi cũng nói rằng, các bạn không nên tẩy chay Kiều Minh Tuấn. Tôi nghĩ số tiền 900 triệu cát-xê mà Kiều Minh Tuấn đã hoàn lại cho nhà sản xuất là một việc làm ý nghĩa và đạo đức. Hành động của Tuấn và Cát Phượng là đáng khen ngợi. Đó là việc làm tự nguyện của Tuấn mà nhà sản xuất không hề yêu cầu. Dù rằng sau này tôi có làm việc với Kiều Minh Tuấn hay không thì bản thân tôi vẫn cảm nhận Tuấn là diễn viên có tâm, cần được biểu dương.

