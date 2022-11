NS Thương Tín thế nào sau khi lộ ảnh ngồi vật vờ dưới chân cầu?

Thông tin về nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang nhận giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín đăng tải loạt hình ảnh mới nhất của ngôi sao điện ảnh một thời. Hai người cùng đi xem phim dịp cuối tuần. Trong hình, sao nam "Biệt động Sài Gòn" khoẻ mạnh, tươi tắn hơn những bức ảnh được lan truyền trước đó.

Hình ảnh mới nhất của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, nhiều người gửi lời hỏi thăm sức khỏe nam nghệ sĩ, số khác bày tỏ sự thắc mắc về những bức ảnh của diễn viên đang được lan truyền trên mạng: "Chú Tín nay sao rồi anh ơi", "Sức khỏe chú Thương Tín tốt hơn chưa anh Hiếu?", "Em mới thấy báo đăng ảnh ngồi trên cầu mà sao lại đi xem phim rồi đó ạ", "Chúc nghệ sĩ Thương Tín nhiều sức khỏe, chúc anh Hiếu nhiều niềm vui và thành công"... là những bình luận của dân mạng dưới bài đăng.

Rất nhanh sau đó, Tô Hiếu cũng có phản hồi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của Thương Tín đã ổn định. Loạt ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội là từ hơn 1 tháng trước. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi, nam nhạc sĩ cho hay: "Cách đây cũng hơn nửa tháng, chú bị té xe. Chú đang chạy xe, tự nhiên xây xẩm mặt mày và té xuống. Cũng may có người đưa chú vô khách sạn nghỉ ngơi, khi chú khoẻ, chú gọi tôi đón về. Chú chỉ bị trầy xước thôi. Từ hôm bị đến nay chú ổn rồi. Do ở nhà không đi đâu nên tôi cũng an tâm".

Hình ảnh Thương Tín ngồi thất thần ở cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Hiện tại, nhạc sĩ Tô Hiếu đang là người giúp đỡ Thương Tín nơi ăn ở, show diễn. Nam diễn viên đã trở lại đóng phim với mức thù lao 20 triệu đồng, và 5 triệu đồng/show ca hát. Gần đây Thương Tín cũng được đạo diễn mời đóng vai phụ trong phim "Culi không bao giờ khóc". Ông vào vai một người cha già bị bệnh, dù đã già yếu nhưng vẫn cố gắng tới tham dự tiệc cưới của người con. Với khoản thù lao nêu trên, nam diễn viên có thể tự lo cho bản thân, thực hiện được giấc mơ đưa cô con gái nhỏ của mình đi Đà Lạt du lịch 3 ngày và lo cho bà xã kém ông 32 tuổi, đang ở quê và ổn định cuộc sống bên bà ngoại và một người dì không có khả năng nói.

Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên cũng dần ổn định nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và áp dụng các biện pháp chữa bệnh.

