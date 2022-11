Nhiều nghệ sĩ tan tành danh tiếng chỉ sau một đêm trong năm 2022

Thứ Tư, ngày 09/11/2022 08:50 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sự nghiệp rực rỡ, triển vọng của nhiều nghệ sĩ showbiz Trung điêu đứng, vỡ tan tành chỉ sau một đêm. Họ phải trả giá đắt vì những sai phạm do chính bản thân gây ra.

Nhiều nghệ sĩ vốn có hình tượng trong sạch làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ sụp đổ vì vướng bê nghiêm trọng trong năm 2022.

Cuộc thanh trừng vẫn diễn ra ở ngành công nghiệp giải trí đất nước tỷ dân, khán giả không khoan nhượng với những nghệ sĩ có giá trị đạo đức đáng ngờ, vướng vào vòng lao lý.

Đặng Luân tiêu tan sự nghiệp vì trốn thuế

Từ ngôi sao hạng A có sự nghiệp sáng lạn, tên tuổi của Đặng Luân sụp đổ trong phút chốc vì scandal trốn thuế hồi tháng 3.

Sau khi phân tích tiến hành điều tra nam diễn viên theo luật, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện Đặng Luân có hành vi khai man, thay đổi bản chất thu nhập thông qua nghiệp vụ kinh doanh hư cấu, trốn thuế thu nhập cá nhân trong khoảng thời gian 2019-2020.

Đặng Luân là ngôi sao được săn đón hàng đầu tại Trung Quốc.

Theo Cục Thuế Thượng Hải, ngôi sao Hương mật tựa khói sương phải nộp phạt 16,6 triệu USD. Tổng thiệt hại nếu tính tiền hợp đồng nhãn hàng, phim truyền hình… diễn viên 9X mất hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD), theo Sina.

Đặng Luân sinh năm 1992, là diễn viên nổi tiếng được yêu thích tại Trung Quốc. Tên tuổi của anh được công chúng nhiệt tình đón nhận sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương (2018). Ngoài ra, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Người bạn thật sự của tôi, Hải đường kinh vũ yên chi thấu…

Scandal trốn thuế, anh bị 17 nhãn hàng hủy hợp đồng, bị “cấm cửa” trên mạng xã hội và gần như không thể hoạt động nghệ thuật trở lại. Nhiều khán giả tiếc nuối vì lâu nay Đặng Luân nổi tiếng với hình tượng trong sạch, khiêm tốn, có thực lực diễn xuất.

Người hâm mộ không quay lưng với Đặng Luân sau scandal trốn thuế.

Hai bộ phim Mùa tốt nghiệp và Dạ lữ nhân bị “ngâm giấm” dù lịch trình ban đầu phát hành năm 2022.

Rời khỏi showbiz vì bê bối, diễn viên chuyển sang kinh doanh, dần ổn định cuộc sống. Theo QQ, Đặng Luân bán thực phẩm online, mở nhà hàng lẩu Hỏa Xã kiếm thêm thu nhập.

Những hoạt động của diễn viên vẫn được đông đảo người hâm mộ theo dõi. Sinh nhật tuổi 30, quán lẩu của anh ngập tràn thư tay và hoa của fan gửi tặng.

Viên Băng Nghiên lao đao sau bê bối trốn thuế

Cũng liên quan đến tội danh trốn thuế, Viên Băng Nghiên khó có thể quay lại showbiz. Tháng 7, công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên do nữ diễn viên là đại cổ đông, giám đốc điều hành và quản lý, bị phạt 146.000 USD vì trốn thuế.

Sự nghiệp của Viên Băng Nghiên được chú ý sau thành công của Lưu Ly (2020). Ảnh: Pinterest.

Cô sớm tháo chạy, bỏ tất cả chức vụ, để người khác đứng tên. Tuy nhiên, Viên Băng Nghiên không tránh khỏi việc bị các thương hiệu hủy hợp đồng, sự nghiệp dần sụp đổ. Do đã đóng tiền phạt đầy đủ, cô không bị xóa tài khoản mạng xã hội như Đặng Luân.

Có tin phim truyền hình cổ trang Mùa hoa rơi gặp lại chàng rục rịch lên sóng nhưng đến lúc này dự án vẫn bị bỏ ngỏ, nguy cơ hoãn chiếu vô thời hạn. Việc Viên Băng Nghiên có bị cấm sóng hay không vẫn được dư luận bàn tán.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, là diễn viên đi lên bằng thực lực. Những tác phẩm làm nên tên tuổi của cô gồm Lưu Ly (2020), Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi minh chi Dương Lăng truyện, Lão Cửu Môn, Tương dạ, Chúc khanh hảo…

Lý Dịch Phong – nam thần “thân bại danh liệt” vì mua dâm

Từ nam thần được giới trẻ yêu thích với hơn 60 triệu fan trên Weibo, nay sự nghiệp của Lý Dịch Phong bị hủy hoại vì scandal mua dâm.

Ngày 11/9, cảnh sát Bắc Kinh thông báo tài tử 35 tuổi bị giam hành chính 15 ngày vì “nhiều lần mua dâm”. Anh lộ clip 18+, được cho là có đời sống thác loạn, lợi dụng mối quan hệ trong giới giải trí để trốn tội.

Lý Dịch Phong thuộc nhóm "Tứ đại lưu lượng" showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Sự vụ khiến ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm rớt đài, anh bị khán giả quay lưng, nhãn hàng chấm dứt hợp đồng, các cơ quan truyền thông lần lượt tẩy chay, xóa tên anh ra khỏi tác phẩm, danh hiệu cá nhân bị tước bỏ. Ban tổ chức giải Hoa Đỉnh - một trong liên hoan phim lớn nhất Trung Quốc - hủy hai danh hiệu từng trao cho Lý Dịch Phong năm 2017, gồm Nam diễn viên chính xuất sắc và Ngôi sao được yêu thích nhất.

Nhiều năm, anh vào top ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ và nhận thù lao hậu hĩnh khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Scandal mua dâm khiến Lý Dịch Phong phải đền bù vì vi phạm hợp đồng, song mức tiền bồi thường không đáng kể so với khối tài sản lớn của anh.

Sự nghiệp của Lý Dịch Phong "bay màu" chỉ sau 1 đêm. Ảnh: Weibo.

Trước bê bối, Lý Dịch Phong là sao lớn của Trung Quốc, thuộc nhóm "Tứ đại lưu lượng" (bốn sao nam đông fan nhất, ba người còn lại là Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương).

Tài tử 35 tuổi sinh tại Tứ Xuyên, gia nhập làng giải trí năm 2007 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh nỗ lực thể hiện đa dạng hình ảnh từ truyền hình tới điện ảnh như Thiên kim quy lai, Lão pháo nhi, Cây dành dành nở hoa, Xin chào Lý Hoán Anh...

Từ Khai Sính điêu đứng vì cuộc tình tay ba với hai mỹ nhân Hoa ngữ

Sự nghiệp và danh tiếng của Từ Khai Sính bị ảnh hưởng trầm trọng sau bê bối tình tay ba với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Tối 25/8, Trương Thiên Ái tung ghi âm nam diễn viên thừa nhận ngoại tình với cô gái khác, phản bội cô.

Nam diễn viên sụp đổ hình tượng vì ồn ào tình ái.

Bên cạnh đó, anh được cho là tán tỉnh Cổ Lực Na Trát khi chưa chấm dứt quan hệ với Trương Thiên Ái. Trước sức ép dư luận, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi hai mỹ nhân.

Diễn viên bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng, nhân phẩm kém và hứng chịu làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng, nhãn hàng. Vai nam chính trong phim Take It, Till You Make It của Từ Khai Sính bị thay thế bằng Hàn Đông Quân.

Các thương hiệu, đoàn phim bị ảnh hưởng, diễn viên 9X phải đền bù hợp đồng lên tới 7 triệu USD (164 tỷ đồng). Hiện, Từ Khai Sính có bốn phim đã quay xong hoặc đang ghi hình dở gồm Luyến luyến hồng trần, Soi sáng em, Trường không chi vương và Hoa khê ký.

Từ Khai Sính, 32 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc). Anh bước chân vào giới giải trí từ năm 2012, danh tiếng phất lên nhờ thành công của phim chiếu mạng Tại sao boss muốn cưới tôi . Diễn viên được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, sự nghiệp ổn định.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoen ố danh tiếng vì bê bối gian lận

Sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp ập đến với ngôi sao phòng vé Dịch Dương Thiên Tỉ khi anh vướng cáo buộc dùng đặc quyền trong kỳ thi vào biên chế của Nhà hát kịch Trung Quốc. Nam diễn viên còn còn bị nghi ngờ trốn thuế, "đi cửa sau" để đỗ cấp ba với tư cách thí sinh có tài năng nghệ thuật.

Dịch Dương Thiên Tỉ được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé Trung Quốc". Ảnh: Sina.

Khuất tất trong quá trình thi cử khiến hình ảnh và danh tiếng của anh bị hoen ố nặng nề. Thời điểm đó, công ty thương mại điện tử Tmall, Taobao cùng nhiều nhãn hàng lớn thông báo dừng hợp tác với sao nam sinh năm 2000. Có hơn 60.000 người hủy theo dõi Thiên Tỉ trong 10 ngày.

Đính chính về ồn ào, Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc thông báo tất cả phần thi đều đúng quy trình. Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, anh nhấn mạnh bản thân tuân thủ mọi yêu cầu thi vào biên chế, không hề làm trái luật. Sao Em của thời niên thiếu phủ nhận những tin vô căn cứ lan truyền suốt thời gian qua, đồng thời anh xin bỏ làm việc tại Nhà hát kịch quốc gia để tránh mọi việc phức tạp thêm.

Bất chấp scandal, diễn viên Gen Z vẫn chứng minh độ hot và tài năng trước công chúng. Anh “càn quét” nhiều lễ trao giải, 3 năm liên tiếp, anh được đề cử trong giải Kim Kê - một trong những giải thưởng điện ảnh chất lượng nhất của điện ảnh Trung Quốc. Theo đó, nam diễn viên được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với vai Cảnh Hạo trong bộ phim Kỳ Tích - Đứa Trẻ Ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ mắt vào năm 2013 với tư cách là thành viên nhóm nhạc TFBoys và sau đó lấn sân sang diễn xuất.

Anh vốn xây dựng đời tư trong sạch, được coi là "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc" khi có tới bốn phim đạt doanh thu hơn một tỷ NDT (hơn 3.400 tỷ đồng) gồm Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều, Hồ Trường Tân, Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ, Em của thời niên thiếu.

Hai năm liên tiếp 2020, 2021, nam diễn viên đứng đầu trong danh sách 100 người nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhieu-nghe-si-tan-tanh-danh-tieng-chi-sau-mot-dem-trong-nam-2022-post148444...Nguồn: https://tienphong.vn/nhieu-nghe-si-tan-tanh-danh-tieng-chi-sau-mot-dem-trong-nam-2022-post1484449.tpo