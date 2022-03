Scandal “chấn động” showbiz: Sao Việt ứng xử ra sao?

Nhiều mỹ nhân Việt lao đao vì bị kẻ xấu ghép mặt vào ảnh, video người lớn.

Cuối năm 2019, bạn gái nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị cướp giật điện thoại. Sau đó, nhiều ảnh nude và video nhạy cảm của cô bị phát tán lên mạng xã hội. Đặc biệt, bạn gái của nam nhạc sĩ sinh năm 1982 còn bị kẻ xấu tống tiền 300 triệu đồng. Theo điều kiện, nếu người đẹp hoàn tất chuyển khoản thì cô sẽ nhận lại được điện thoại bị mất, đồng thời các ảnh, video riêng tư sẽ bị xóa vĩnh viễn.

“Tôi không dại để mắc bẫy của kẻ xấu, tôi chấp nhận bị lộ clip nóng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất nếu các hình ảnh và clip bị phát tán. Tôi công bố việc này trước để dư luận không bị sốc nếu trường hợp xấu xảy ra”, hot girl gốc Bình Định trải lòng.

Thời điểm đó, bạn gái Lương Bằng Quang không nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ mình. “Tôi nghĩ mình tự giải quyết được vấn đề này. Chuyện cũng không có gì to tát”, cô thẳng thắn nói với chúng tôi.

Lương Bằng Quang và bạn gái DJ

Ngay sau đó, showbiz Việt tiếp tục “dậy sóng” trước tin đồn diễn viên Thu Quỳnh lộ loạt clip nhạy cảm. Trong clip, gương mặt nhân vật nữ bị tóc che gần hết. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nhân vật nữ trong đoạn clip có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên Thu Quỳnh.

Ngay sau khi biết thông tin, diễn viên Thu Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận. Cô vô cùng bức xúc cho hay: “Tôi cần được tôn trọng, bực mình nhất là phải đi dọn rác không phải do mình vứt ra. Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh chị em, bạn bè của Thu Quỳnh đã bị hoang mang bởi tin đồn và một clip được chia sẻ chóng mặt tối nay. Cô gái trong clip không phải là tôi”.

Bức ảnh được chụp lại từ clip nóng, ghép với ảnh bikini của bà xã Khắc Việt được nhiều tài khoản chia sẻ

Sau Thu Quỳnh, DJ Thảo Bebe – vợ của Khắc Việt cũng bị cư dân mạng “gọi tên”. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã ghép ảnh từ một clip nhạy cảm của cô gái có ngoại hình hao hao Thảo Bebe và khẳng định chắc nịch đây chính là bà xã Khắc Việt. Ngay sau khi xuất hiện tin đồn, Khắc Việt đã rất bức xúc. Anh đăng tải dòng trạng thái chỉ trích, điểm mặt kẻ đã tung tin đồn về vợ mình lên mạng xã hội.

"Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những thằng bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não, cần thận có ngày vỡ mồm không còn răng mà ăn cơm đâu, hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người", anh viết.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người đã giúp mình tìm ra nguồn gốc sự việc. Qua tình huống trớ trêu lần này, Khắc Việt khẳng định sẽ không làm lớn chuyện và sẽ bỏ qua nhưng anh cũng không quên để lại lời khuyên với cộng đồng mạng: "Cũng khuyên các bạn, không nên quay kỉ niệm những clip riêng tư của mình. Xin lỗi bạn gái có clip bị lộ, vì đính chính bảo vệ vợ mình, nên chắc hôm nay dân mạng lại dậy sóng, xin lỗi bạn, các bạn tỉnh táo khi chia sẻ và tiếp nhận thông tin gì trên mạng nhé, xin lỗi, cảm ơn vì đã làm phiền các bạn".

Khắc Việt và vợ DJ

Trước phản ứng của Khắc Việt, người tung tin đồn thất thiệt đã xoá bài viết, gửi lời xin lỗi tới vợ chồng nam ca – nhạc sĩ. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, DJ Thảo Bebe "treo thưởng” 100 triệu đồng cho ai có clip nóng của cô. "Có tiếng mà không có miếng, đúng là trò câu like rẻ tiền. Lôi người khác ra để câu like bằng cái clip của ai đấy và bảo là mình, người quen thì biết không phải là mình và mách lại, còn những người không biết nhìn vào lại vội vàng tin và nghĩ đó là mình", vợ Khắc Việt bày tỏ.

Trước đó vào tháng 5/2018, mạng xã hội cũng xôn xao trước tin đồn vô căn cứ về Bích Phương. Theo đó, nữ ca sĩ là nạn nhân của trò ghép ảnh khi chân dung của cô bị kẻ xấu đưa vào chung khung hình với Ariga Yua - sao nữ đóng phim 18+ Nhật Bản. Do gương mặt của cả hai hao hao giống nhau nên nhiều dân mạng loan tin đồn rằng Bích Phương đóng phim nhạy cảm.

Bích Phương (trái) bị ghép với hình ảnh của Ariga Yua - sao nữ đóng phim 18+ Nhật Bản

Khi sự việc bùng nổ, Bích Phương bày tỏ sự bức xúc và bác tin đồn trên trang cá nhân. Cô viết: "Về cơ bản mình vốn không định lên tiếng về chuyện này vì mình nghĩ nó thật tào lao, ai nhìn qua cũng sẽ biết người trong hình có phải là mình hay không, và nếu mắt hơi kém mà đọc hiểu bình thường cũng có thể biết ai là ai khi đọc comment".

Giọng ca "Bùa yêu" khẳng định, những tin nhắn tục tĩu này không ảnh hưởng tới bản thân song cô cảm thấy rất thất vọng vì hành động thiếu văn hóa của một số bộ phận cư dân mạng. "Những tin nhắn xúc phạm vô căn cứ sẽ chẳng thể làm hại gì được mình, chắc chắn thế. Nhưng nó là hành động rất tồi. Và nó cũng không có gì vui cả. Nên mình post lên chỉ để nói với các bạn là nếu các bạn mong mình tổn thương vì chuyện này, mình trả lời là mình không tổn thương vì những chuyện vớ vẩn", cô nói thêm.

Gần đây nhất, hôm 29/3, mạng xã hội lan truyền thông tin chưa kiểm chứng: “Trâm Anh bị lộ clip nhạy cảm 29 giây”. Khi liên tục bị dân mạng gọi tên, Trâm Anh đã lên tiếng khẳng định người trong clip không phải là cô, hình ảnh hoàn toàn là sản phẩm cắt ghép.

Trâm Anh trình báo sự việc lên Bộ Công an

Sau đó, Trâm Anh chia sẻ hình ảnh đến Bộ Công an để nhờ cơ quan chức năng can thiệp, lấy lại danh dự bản thân. “Tôi đã làm đơn gửi lên Cục An Ninh Mạng để giải quyết vấn đề có người đã cố tình ghép ảnh mặt tôi vào video clip 18+ để bôi nhọ. Hi vọng những Facebook cá nhân hay Fanpage đang đăng tải những việc sai sự thật hãy xoá bài nếu không muốn lên đồn làm việc”, cô bày tỏ.

Tháng 3/2021, Ninh Dương Lan Ngọc cũng trở thành nạn nhân của trò ghép ảnh. Đó là một công nghệ deepfake dùng ghép mặt của một người vào thân hình người khác rất giống thực. Phía quản lý của Lan Ngọc khẳng định, công ty và nữ diễn viên không bao giờ dùng chiêu trò trong nhiều năm qua vì làm như vậy sẽ gây tổn hại đến danh tiếng, cũng như định hướng sự nghiệp của diễn viên.

"Sự việc này thật sự là một cú sốc lớn và ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi. Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính, tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này", Ninh Dương Lan Ngọc giãi bày

