Nhật Kim Anh công khai kẻ trộm 5 tỷ, đáp trả tin đồn dàn dựng vụ mất tài sản

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 07:36 AM (GMT+7)

Nhật Kim Anh công khai chia sẻ thông tin về kẻ gian là nghi can trộm cắp nhiều nhà nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh công khai chia sẻ thông tin về tên trộm từng lẻn vào nhà mình trộm vàng và tiền với con số lên đến 5 tỷ hồi giữa năm 2019. Nữ diễn viên tỏ ra khá bức xúc về những thông tin cho rằng cô dàn dựng, bịa đặt về vụ trộm tài sản trước đó để gây sự chú ý. "Đây là chân dung của tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi để trộm hơn 5 tỷ! Hôm nay, tôi kính gửi tới những người trước đây từng rêu rao rằng tôi là diễn viên nên diễn hay lắm, tự tạo hiện trường giả, thuê người giả công an tới nhà chụp hình đăng báo để đánh bóng tên tuổi" - Nhật Kim Anh viết.

Theo thông tin từ một bài viết mà Nhật Kim Anh chia sẻ, tên trộm này không chỉ là nghi phạm đã trộm cắp số tiền 5 tỷ của nữ diễn viên mà còn liên quan đến các vụ trộm của nhiều nghệ sĩ khác. Nhật Kim Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an đã giúp mình lấy lại được tài sản mặc dù không trọn vẹn. Đồng thời, cô cũng gửi lời khuyên và cảnh báo đến các đồng nghiệp, khán giả về nạn trộm cắp hiện tại.

Nhật Kim Anh công khai thông tin về nghi phạm từng trộm số tiền 5 tỷ đồng.

Nhật Kim Anh cũng bức xúc vì những thông tin cho rằng cô bịa đặt vụ trộm cắp để đánh bóng tên tuổi.

Trước đó, vào tháng 7/2019, Nhật Kim Anh thông tin về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà, phá 2 chiếc két sắt để trộm tài sản gồm 100 lượng vàng SJC, một nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt. Trong thời gian này, nữ diễn viên đi công việc ở Cần Thơ. Sau khi phát hiện mất trộm, nữ diễn viên kiểm tra camera an ninh và giao đoạn video cho công an để nhờ can thiệp.

Đến tháng 9/2019, đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Nghi can sau đó cũng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Nữ ca sĩ cũng đã nhận lại được 60 cây vàng.

Nhật Kim Anh cũng chia sẻ, vụ mất trộm khiến cuộc sống và công của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ ca sĩ lao đao vì số tiền vừa bán nhà để chuẩn bị đầu tư cho công việc kinh doanh thì bị trộm toàn bộ. "Bạn bè, người thân đã động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi vượt qua khó khăn. Dù bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn cố gắng để làm tốt mọi việc như trước đây" - nữ diễn viên chia sẻ.

