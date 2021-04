Nhã Phương bị nghi mắc bệnh "ngôi sao", quản lý nói gì?

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 21:16 PM (GMT+7)

Liên quan đến việc đạo diễn phim 1990 bất ngờ tố cáo một nữ diễn viên trong đoàn làm phim mắc bệnh "ngôi sao", nhiều người đã gọi tên Nhã Phương.

Những ngày qua, khán giả Việt Nam hiện đang xôn xao với những ồn ào xoay quanh bộ phim 1990. Cụ thể, đạo diễn Nhất Trung đã bất ngờ thông báo hoãn chiếu phim và đăng đàn tố cáo trong 3 nữ diễn viên đóng vai chính, có 1 người mắc bệnh "ngôi sao".

Diễm My, Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc chụp cùng đạo diễn Nhất Trung. Ảnh: Thanh Niên

Dù không nêu đích danh nữ diễn viên mình nói đến nhưng anh Nhất Trung đã bày tỏ sự thất vọng cũng như bức xúc về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô. Theo đó, đạo diễn chia sẻ nữ diễn viên này không hề hợp tác trong quá trình quảng bá bộ phim. Thậm chí, cô còn không đăng tải bất kỳ bất cứ sản phẩm truyền thông nào liên quan tới bộ phim từ poster, trailer, OST.

Tiết lộ "sương sương" như vậy nhưng khán giả đã nhanh chóng gọi tên cô gái mắc bệnh "ngôi sao" này chính là Nhã Phương. Được biết, bộ phim 1990 của đạo diễn Nhất Trung có sự góp mặt của 3 nữ chính là Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x và Nhã Phương. Sau khi thông tin bộ phim phải lùi lịch chiếu được đăng tải, người hâm mộ đã để ý chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x là 2 người nhanh tay cập nhật thông tin mới này lên trang Facebook cá nhân, còn phía Nhã Phương được cho là "im hơi lặng tiếng".

Poster phim 1990. Ảnh: FB

Trước những đồn đoán trên, công ty quản lý của Nhã Phương đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, chia sẻ với trang Tri thức trực tuyến, đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin xem việc gì đã xảy ra. Công ty chúng tôi hiện quản lý hai diễn viên Nhã Phương và Diễm My. Cả hai cũng đóng vai chính trong phim 1990".

Quản lý của Nhã Phương nói thêm rằng mọi quyết định về công việc, lịch trình cũng như nội dung công việc của cô và Diễm My đều do công ty quản lý, sắp xếp. Vì thế, nếu có vấn đề gì liên quan đến công việc, công ty sẽ trao đổi trực tiếp với đối tác. Điều này có nghĩa là Nhã Phương và Diễm My đều không tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc và phải tôn trọng quyết định của công ty.

Trong khi đó, phía Ninh Dương Lan Ngọc hiện chưa đưa ra bình luận liên quan tới vụ ồn ào này.

