Nguyễn Phương Hằng bị Công an bắt, Hoài Linh giờ ra sao sau "bão sao kê 14 tỷ"?

Trước khi bị cơ quan chức năng khởi tố, nữ CEO Bình Dương liên tục réo tên Hoài Linh trên sóng livestream.

“Sao kê từ thiện” là cụm từ hot nhất mạng xã hội 2021. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, Bình Dương) lên sóng livestream tố các nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020.

Ngoài Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì danh hài Hoài Linh là nghệ sĩ bị bà Hằng “gọi tên” nhiều nhất. Trên sóng livestream, bà chủ Đại Nam từng nhiều lần tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề, xúc phạm... mà không có căn cứ. Trước ồn ào, nam danh hài chọn cách im lặng, không sử dụng mạng xã hội và tạm ngưng các hoạt động giải trí suốt thời gian dài.

Ồn ào từ thiện ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Hoài Linh trong lòng công chúng

Tháng 5.2021, Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước đó. Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên chưa thể đến tận nơi trao quà cho người dân.

Ngay sau đó, Hoài Linh đã làm clip xin lỗi khán giả và công khai sao kê các khoản thu – chi. Nam danh hài đã gấp rút giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Ngoài ra, anh cũng tuyên bố rút khỏi ghế nóng gameshow “Thách thức danh hài” vì không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình. Cùng lúc đó, một sàn thương mại điện tử cũng gỡ các hình ảnh đại diện thương hiệu của Hoài Linh mà nam danh hài làm việc trước đó khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Hoài Linh lên tiếng xin lỗi vì giải ngân chậm tiền từ thiện

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Trao đổi riêng với chúng tôi, một người thân của Hoài Linh cho biết, từ khi ồn ào từ thiện xảy ra, nam danh hài vẫn sinh sống tại Việt Nam và sức khỏe có phần giảm sút. Thậm chí có thời điểm, cả ngày nam danh hài không ăn uống vì bị dân mạng “tấn công” liên tục, kèm những tin đồn vô căn cứ xuất hiện tràn lan.

Sau khi được cơ quan chức năng minh oan, Hoài Linh dần trở lại sân khấu. Tháng 1/2022, anh tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” và nhận được sự ủng hộ từ khán giả, đồng nghiệp. Gặp gỡ Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự vui mừng và ôm lấy anh. Đáp lại, nam danh hài luôn nở nụ cười, thoải mái chụp ảnh cùng mọi người.

Hoài Linh đóng phim "Mến gái miền Tây"

Sau đó, Hoài Linh tham gia quay MV ca nhạc... và gần nhất là đóng phim điện ảnh “Mến gái miền Tây” của cháu nuôi – Võ Đăng Khoa. Trong lần tái xuất này, Hoài Linh gây bất ngờ khi giả gái, trong vai một người giới tính thứ ba với nhiều uẩn khúc trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi phim ra mắt báo giới vào tối 24/3 thì Hoài Linh không tham dự thảm đỏ.

Đầu tháng 3/2022, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh anh trai ruột Hoài Linh tại đền thờ Tổ Nghiệp ở TP. Thủ Đức, TP.HCM (quận 9 cũ). Trong ảnh, nam danh hài ăn mặc giản dị, đội nón lá làm vườn. Khoảnh khắc này cũng khiến khán giả lo lắng vì thấy ngoại hình của “Sáu bảnh” tiều tụy, có phần gầy hơn, râu ria rậm rạp.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào “sao kê từ thiện”. Người đại diện khẳng định: “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”.

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ

Cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh... thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Soát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Ngay lập tức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Công Vinh... cũng có động thái, chia sẻ quan điểm trước sự việc.

