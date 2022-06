Nghệ sĩ Mạc Can: Còn một răng vẫn hỏi chuyện làm phim

Ở tuổi 77 và tình trạng sức khỏe không tốt, nghệ sĩ Mạc Can vẫn đau đáu chuyện nghề.

Mới đây, ê kíp phim Chuyện ma gần nhà đã đến thăm nghệ sĩ Mạc Can. Ông tham gia bộ phim này vào năm 2020. Khi đó sức khỏe của ông đã rất yếu, có khi phải nằm một chỗ. Nhưng mỗi lúc đóng phim ông đều trở nên phấn chấn và hết mình cho vai diễn. Được biết nghệ sĩ Mạc Can hiện ở Bình Tân trong một phòng trọ nhỏ.

Khi tham gia "Chuyện ma gần nhà", đoàn làm phim đã bố trí người đưa đón nghệ sĩ Mạc Can, cõng ông vào trường quay.

Đạo diễn Trần Hữu Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân: "Đi thăm ông Can chiều mưa. Phòng trọ ông nhỏ nhưng ngăn nắp. Ông yếu hơn và khó đi lại hơn so với lúc tham gia Chuyện Ma Gần Nhà. Ông kêu mở cho xem câu chuyện 2 vì vẫn chưa được coi phim. Phim vừa bật là xem chăm chú từ đầu đến cuối. Chúc cho ông Can luôn sống vui sống khoẻ và thật sự rất tự hào vì được làm việc cùng ông."

Đạo diễn Trần Hữu Tuấn mở phim cho nghệ sĩ Mạc Can xem khi đến thăm ông.

Nhà sản xuất của phim là Hoàng Quân cũng đăng ảnh với nghệ sĩ Mạc Can và chia sẻ: "Ghé thăm ông Can, mở Chuyện Ma Gần Nhà cho ông xem. Cứ đến đoạn nào hồi hộp là ông diễn nét sợ sệt ủng hộ nhà làm phim. Ông hỏi phim chiếu được khán giả đi coi đông lắm phải không, rồi khoe mình mới rụng một cái răng nữa (coi như còn có một cái)."

Nghệ sĩ Mạc Can "khoe" rằng ông vừa rụng một răng, chỉ còn lại một chiếc răng.

Nghệ sĩ Mạc Can cũng nhắc tới một cuốn tiểu thuyết của ông là Tấm ván phóng dao, nếu lên phim, ông muốn góp ý để đạo diễn làm sao để phim trông thật nhất. Tiểu thuyết đã được BHD và Hãng phim truyện truyền hình TFS mua bản quyền để chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình từ lâu. Cuối năm 2021, dự án phim chuyển thể từ Tấm ván phóng dao do Nguyễn Phan Linh Đan làm đạo diễn đã giành giải của Chợ dự án châu Á tại Liên hoan phim Busan 2021.

Chuyện ma gần nhà lấy cảm hứng từ chuyện ma dân gian hay các câu chuyện ma đô thị được truyền miệng. Không khí phim âm u, quỷ dị bên cạnh những nhân vật bí ẩn, đáng ngờ. Phim ra rạp hồi đầu năm nay, gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn thành công về doanh thu với 59 tỉ đồng, bên cạnh chi phí 15 tỉ làm phim (theo boxoffice Việt Nam). Nghệ sĩ Mạc Can vào vai một ông già chuyên diễn vai hề và thường xuyên có hành vi kỳ quái.

Nghệ sĩ Mạc Can trong "Chuyện ma gần nhà".

Nghệ sĩ Mạc Can là một nghệ sĩ kỳ cựu và đa tài của Việt Nam. Ông sinh năm 1945 tại Tiền Giang, đã tham gia hoạt động nghệ thuật trong nhiều vai trò như diễn viên, nhà văn, nhà ảo thuật, người dẫn chương trình. Ông được biết đến nhiều qua các bộ phim nổi tiếng thế kỷ trước như Đất phương Nam (vai bác Ba Phi), Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô… Tuổi già của nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và kinh tế sau khi đổ bệnh, nhưng ông vẫn rất tâm huyết với phim ảnh và vui mừng mỗi khi được mời đóng phim.

