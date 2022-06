Nàng hậu bỏ showbiz qua Mỹ sinh con với chồng đại gia, “bí mật” về Việt Nam: Nhan sắc gây chú ý

Thông tin "Hoa hậu quốc dân" về Việt Nam khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đăng tải khoảnh khắc cùng con trai ngồi trên máy bay kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Mẹ đưa 2 em Maximus – Apollo đi đâu thế?”. Từ đây, cộng đồng mạng bất ngờ và suy đoán hoa hậu quê Hải Phòng trở về Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở Mỹ.

Hoa hậu Phạm Hương thu hút sự chú ý với ảnh ngồi trên máy bay cùng 2 con

Quản lý truyền thông của Phạm Hương đã chính thức xác nhận Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 về nước vào rạng sáng 13.6. Anh cho biết Phạm Hương trở về để thăm gia đình cũng như tham gia một số hoạt động trong thời gian tới. Quản lý của hoa hậu cũng đăng tải bài đăng dài bày tỏ sự vui mừng khi người bạn thân thiết chuẩn bị tái xuất showbiz sau 4 năm chăm lo cho tổ ấm.

Trong các clip fan đăng tải về việc đón nàng hậu quê Hải Phòng trên TikTok, có thể thấy nhan sắc Phạm Hương vẫn trẻ trung, xinh đẹp không thay đổi theo thời gian. Người đẹp 9X cười tươi rạng rỡ trong sự đón tiếp nhiệt tình của người hâm mộ. Phạm Hương đã bày tỏ nỗi lòng khi xa quê hương: “Đời người chỉ cần có một nơi gọi là “nhà” để đi về lúc mệt mỏi, bạn sẽ luôn tìm thấy sự gắn bó yêu thương. Cảm ơn vì tất cả”. Nàng Hậu than thở: “Thèm ăn đủ thứ. Lần đầu tiên mình đi xa nhà lâu như vậy”.

Hoa hậu Phạm Hương lộ nhan sắc thật xinh đẹp qua camera thường

Trước đó, trên các diễn đàn giải trí lớn lan truyền tin đồn Phạm Hương về Việt Nam để đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Điều này khiến cộng đồng mạng xôn xao và háo hức chờ mong “Hoa hậu quốc dân” trở lại.

Phạm Hương sinh năm 1991, quê Hải Phòng. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 với sự ủng hộ từ đông đảo dân mạng. Người đẹp nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón và trở nên đắt show sự kiện, quảng cáo... Cô còn làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Hoa hậu Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh bên chồng doanh nhân ở Mỹ

Giữa năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố khóa Facebook vĩnh viễn và lên đường sang Mỹ. Cô đưa ra lý do là đi “chữa bệnh”. Tuy nhiên, sau gần một năm sinh sống tại xứ cờ hoa, Phạm Hương bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng. Năm 2021, Phạm Hương chia sẻ hình ảnh về bé con thứ hai tên Apollo.

Dù công khai con nhưng Phạm Hương giấu kín danh tính bạn đời. Qua tìm hiểu, ông xã Phạm Hương là một doanh nhân nổi tiếng, có tài sản đồ sộ, yêu chiều vợ con hết mực. Nam doanh nhân có công ty đặt trụ sở ở New York (Mỹ) và nhiều chi nhánh khác tại châu Á với văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam.Trong vài dịp, cô chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên “nửa kia” của mình nhưng không thấy rõ mặt. Người đẹp quê Hải Phòng cho hay, cô đang lên kế hoạch cho hôn lễ ở Mỹ. Về mặt pháp lý, cả hai đã là vợ chồng.

Phạm Hương luôn giấu mặt ông xã

