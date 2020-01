Mỹ Tâm trổ tài gói bánh tét, làm mứt Tết khiến dân mạng trầm trồ

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 07:43 AM (GMT+7)

Loạt hình ảnh chụp lại cảnh Mỹ Tâm chăm chú gói bánh, làm mứt Tết khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ, phấn khích.

Mỹ Tâm Sự kiện:

Mới đây, loạt ảnh Mỹ Tâm mặc đồ giản dị, chăm chú gói bánh và làm mứt Tết xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng. Được biết, nữ ca sĩ dành thời gian về Đà Nẵng cùng gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, cô vừa có chuyến về quê vào ngày 20/1 (tức 26 tháng Chạp) để trao quà từ thiện cho người dân tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Tại đây, Mỹ Tâm tranh thủ gói bánh tét. Đây là công việc được nữ ca sĩ duy trì suốt 10 năm qua mỗi dịp Tết đến xuân về. Để chuẩn bị những món đồ ăn truyền thống tiếp đãi khách ngày đầu năm, Mỹ Tâm cùng người thân tự tay gói và nấu các loại bánh đặc trưng: bánh tét, bánh ú... Bên cạnh đó, “Họa mi tóc nâu” còn trổ tài làm các loại mứt gừng, dừa.

Các công đoạn như gói bánh, canh lửa, thêm nước, lăn bánh… đều do Mỹ Tâm trực tiếp thực hiện. Sau 12 giờ, thành phẩm do chính tay cô làm ra được hoàn thành. Nữ ca sĩ rạng rỡ tạo dáng trước loạt bánh tét do mình làm ra. Được biết, để làm được những loại bánh truyền thống ngon, Mỹ Tâm đã học được không ít bí quyết từ mẹ.

Fan của Mỹ Tâm dành tặng cô không ít lời khen ngợi: “Mỹ Tâm giỏi quá”, “Không ngờ luôn đó chị Tâm ơi!”, “Ước gì được ăn bánh tét, bánh ú do chính tay Mỹ Tâm làm”, “Ngưỡng mộ chị!”, “Dù rất thành công nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn giản dị bên gia đình. Đây là lý do em luôn hâm mộ chị”…

Nói về những bức ảnh Mỹ Tâm làm mứt Tết, cư dân mạng đánh giá cô khá chuyên nghiệp và ngỏ ý xin xỏ: “Trông chị Tâm chuyên nghiệp quá!”, “Có khi nào chị nghĩ mình sẽ mở một cửa hàng chuyên bán bánh tét và mứt Tết do chính tay mình làm không?”, “Chị có thể gửi đến nhà em ít mứt không?”, “Mỹ Tâm cho em nếm thử mứt chị làm đi”…

Nguồn: http://danviet.vn/van-hoa-giai-tri/my-tam-tro-tai-goi-banh-tet-lam-mut-tet-khien-dan-mang-tram-t...Nguồn: http://danviet.vn/van-hoa-giai-tri/my-tam-tro-tai-goi-banh-tet-lam-mut-tet-khien-dan-mang-tram-tro-1052647.html