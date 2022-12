Mỹ Tâm là ca sĩ có nhiều bài hát nhất nằm trong BXH Làn Sóng Xanh 2022

Làn Sóng Xanh (LSX) - giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín nhất do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) tổ chức – đang bước vào giai đoạn tổng kết và vừa chính thức phát động đợt bình chọn lần thứ 25 năm 2022.

Trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 09/12/2022, Làn Sóng Xanh ghi nhận có tất cả 113 ca khúc nằm trong Bảng xếp hạng (BXH) hàng tuần, số lượng nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Các ca khúc vẫn đa dạng về thể loại và phong cách, từ ballad, R&B, rap, hip hop đến pop, dance, thậm chí là disco hay city pop.

Đáng chú ý, tuy số lượng các ca khúc nằm trong top LSX 2022 thuộc dạng kỷ lục, nhưng thời gian trụ hạng lại khá ngắn. Nếu các năm trước, 1 bài hit có thể nằm trong BXH từ 8-10 tuần thì năm nay, do số lượng sản phẩm được tung ra ào ạt, người nghe liên tục có “thực đơn” mới, độ cạnh tranh cao và cộng thêm nhiều yếu tố khác nên mỗi bài hát trung bình chỉ có thể trụ hạng từ 6 – 8 tuần.

"Hẹn ước từ hư vô" của Mỹ Tâm là ca khúc No.1 nhiều tuần nhất trong BXH Làn Sóng Xanh 2022

Với các bài hát đã từng đạt vị trí quán quân, thành tích Ca khúc quán quân nhiều tuần nhất trong BXH Làn Sóng Xanh 2022 thuộc về “Hẹn ước từ hư vô” của Mỹ Tâm (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh). Bài hát này được Mỹ Tâm giới thiệu lần đầu tiên trong liveshow My Soul 1981 và đã có 5 tuần liên tiếp dẫn đầu BXH. Kế đó là hàng loạt ca khúc cũng có thành thích nhiều tuần No.1 BXH với số lượng 4 tuần, gồm “Vì mẹ anh bắt chia tay” (Miu Lê, Karik), “Có không giữ mất đừng tìm” (Trúc Nhân), “Có chơi có chịu” (Karik, Only C), “Mang tiền về cho mẹ” (Đen, Nguyên Thảo)…

Ngoài việc gặt hái thành tích “khủng” với bản hit “Hẹn ước từ hư vô”, Mỹ Tâm còn là ca sĩ có nhiều bài hát nằm trong BXH Làn Sóng Xanh nhất, với 7 bài hát, đều là các ca khúc nằm trong chuỗi My Soul 1981, bao gồm “Hẹn ước từ hư vô”, “Mong manh tình về”, “Tay vớt ánh trăng”, “Cũng đành thôi”, “Bước qua nhau” (ft Vũ), “Trên tình bạn dưới tình yêu” (ft Thịnh Suy) và “Chuyện rằng” (ft Thịnh Suy).

Nữ ca sĩ cũng đang là giọng ca có nhiều ca khúc nằm trong BXH nhất

Sau Mỹ Tâm là Hoàng Thùy Linh và Trung Quân với 4 ca khúc nằm trong BXH LSX 2022. Với Hoàng Thùy Linh là các ca khúc “Gieo quẻ” (ft Đen), “Đánh đố” (ft Thanh Lam, Tùng Dương), “See tình” và “Việt Nam hết mình” (ft Karik).

Ca khúc “Ngày đầu tiên” của Đức Phúc đã xuất sắc đạt thành tích Ca khúc nằm trong BXH lâu nhất. Đây là sáng tác của Khắc Hưng, được Đức Phúc phát hành dịp Valentine và trở thành ca khúc đám cưới được yêu thích của năm 2022.

"Ngày đầu tiên" của Đức Phúc đang là Ca khúc nằm trong BXH lâu nhất tại Làn Sóng Xanh 2022

Có 3 gương mặt nhạc sĩ nổi trội trong BXH LSX 2022 về mặt số lượng ca khúc lọt vào BXH, bao gồm Khắc Hưng với 7 bài (Ngày đầu tiên, Gieo quẻ, Cổ tích, Cà phê, Tay vớt ánh trăng, Cũng đành thôi và Trên tình bạn dưới tình yêu), Hứa Kim Tuyền với 6 bài (Hai mươi hai, Một ngày tôi quên hết, Chưa quên người yêu cũ, Anh chưa thương em đến vậy đâu, Về nghe mẹ ru và Một ngàn nỗi đau) và Nguyễn Phúc Thiện với 5 bài (Quá khứ đôi hiện tại đơn, Chạy về khóc với anh, Người đáng thương là anh, Đáp án cuối cùng và Sau lưng anh có ai kìa).

Nhạc sĩ Khắc Hưng có nhiều bài hát nằm trong BXH nhất

Bên cạnh đó, chỉ tính riêng trong BXH 2022, rất nhiều bài hát lọt top nằm trong các album, ví dụ như album Link (Hoàng Thuỳ Linh), album Cong (Tóc Tiên), album Colours (Hứa Kim Tuyền), album Kosmik (SpaceSpeakers), album Một vạn năm (Vũ), album 50/50 (Min), album 22 (Mono), hay các E.P như Yên ( Hoàng Dũng), After you (Thiều Bảo Trâm)… Các album trên đều được đầu tư chỉn chu từ hình thức đến nội dung, thống nhất xuyên suốt cả về ý tưởng lẫn âm nhạc trong các ca khúc. Vì vậy, hạng mục Album của năm hứa hẹn sẽ là một cuộc đua đầy kịch tính của những gương mặt hàng đầu trong làng nhạc Việt.

Một yếu tố không thể không nhắc đến, đó là 2022 cũng là năm của tân binh và những gương mặt đột phá. Mono, Grey D, Sofia, Myra Trần… đều là những nghệ sĩ lần đầu tiên có bài hát nằm trong BXH Làn Sóng Xanh với tư cách ca sĩ solo. Các gương mặt này đều sở hữu những bản hit ấn tượng, được nhiều người yêu thích, có cá tính âm nhạc không lẫn với bất kỳ ai. Với những nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm như Hà Nhi, Mai Tiến Dũng, Thiều Bảo Trâm, Miu Lê, Tăng Phúc… thì 2022 này lại là một năm đầy đột phá, có những bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp.

Danh sách 35 bài hát nằm trong BXH mà khán giả có thể trực tiếp bình chọn

Để phục vụ công tác bình chọn và công bố đề cử, BTC Giải thưởng Làn Sóng Xanh cũng công bố top 35 bài hát nằm trong BXH dựa theo số liệu tổng hợp suốt năm qua. Thời gian bình chọn bắt đầu từ ngày 10/12/2022 – 20/12/2022. Sau thời gian này, BTC sẽ công bố đề cử và tiến hành bỏ phiếu với Hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên là các nhà sản xuất, các nhạc sĩ, ca sĩ, các đơn vị báo chí truyền thông và các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu trong làng văn hóa giải trí Việt sẽ diễn ra ngày 5/1/2023, tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM.

