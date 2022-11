Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn: Vì sao được khán giả yêu mến "ghép đôi" đến vậy?

Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn hiện tại đang được khán giả yêu mến. Đặc biệt, lượng fan khổng lồ của họ thường xuyên "ghép đôi" vì quá yêu mến.

Mỹ Tâm thời gian qua nổi bật trên truyền thông với liveshow "Tri Âm". Điều đáng nói là đêm nhạc của cô hút được lượng fan khổng lồ lên đến 30.000 người với giá dao động từ 500.000đ đến 4.000.000đ.

Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn cứ tổ chức liveshow là được khán giả ủng hộ nhiệt liệt. Bằng chứng là show nào của Mỹ Tâm cũng bán hết vé với số lượng hàng vạn người. Còn Hà Anh Tuấn, anh luôn luôn khiến fan nào chậm chân phải tiếc nuối vì không còn suất. Hiện tại, cả 2 được khán giả "ghép đôi" rất nhiều. Lý do nào khiến Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn được yêu mến đến vậy?

Mỹ Tâm: Độc thân, giàu có và lượng fan khổng lồ

Mỹ Tâm là ca sĩ hạng A của làng giải trí nhưng cô lại khắt khe với chuyện dùng xe và nói không với việc phô trương hàng hiệu. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng luôn xuất hiện giản dị và đúng mực trước mặt người hâm mộ. Chỉ trừ những lần xuất hiện trên sân khấu, Mỹ Tâm tôn trọng khán giả cô mới đầu tư cho trang điểm và trang phục. Về xe, Mỹ Tâm luôn trung thành với chiếc xe Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ trong nhiều năm liền. Đến 2010, cô mới quyết định chi tiền mua xe Audi Q7 có giá 3 tỉ đồng.

Mỹ Tâm cống hiến hết mình cho khán giả trong mỗi liveshow.

Nổi tiếng giàu có nhưng Mỹ Tâm luôn biết cách dùng tiền vào việc thiết thực. Cô đầu tư cho sản phẩm nghệ thuật như tổ chức liveshow, ra mắt MV, album âm nhạc hay làm phim của riêng mình. Ngoài ra, Mỹ Tâm còn quan tâm đến hoạt động ý nghĩa đó là những chương trình thiện nguyện hay các quỹ từ thiện dành cho người yếu thế.

Điều khán giả yêu Mỹ Tâm chính là cách cô ứng xử với người hâm mộ. 20 năm ca hát, sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất showbiz nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn là một ngôi sao giản dị, chân thành và gần gũi với fan của mình.

Có đêm diễn, cô sợ khói sân khấu làm lạnh tiền bối, Mỹ Tâm ân cần bước xuống, ôm chặt NS Thiên Kim khi đang biểu diễn trên sân khấu. Trong một sự kiện âm nhạc khác, khi vừa thể hiện hết ca khúc đầu tiên trên sân khấu, Mỹ Tâm đã khiến fan nức lòng khi ân cần hỏi thăm NSƯT Thiên Kim và Mạc Can vì sợ máy phun khói sẽ làm các nghệ sĩ cảm lạnh.

Hoặc tại một đêm nhạc trong phòng trà, khi chuẩn bị thể hiện phần trình diễn của mình, Mỹ Tâm bất ngờ thấy vết bẩn trên bàn của hai fan lớn tuổi. Chính vì thế, Mỹ Tâm đã tự bước tới lấy khăn lau đi vết bẩn. Không những thế, khi hai cô chú nói "được rồi để tôi", Mỹ Tâm vẫn cương quyết đáp: "Thôi được rồi cô chú, mấy chuyện này cứ để con. Chứ dơ vậy con nhìn khó chịu lắm, chuyện nhỏ thôi".

Mỹ Tâm mời Hà Anh Tuấn đến hát trong liveshow "Tri Âm".

Và gần đây nhất trong show diễn "Tri Âm" trước gần 30.000 khán giả, cô 2 lần quỳ gối nói cảm ơn fan. Hành động của Mỹ Tâm đã khiến fan được trân trọng và họ ngày càng yêu mến cô hơn.

Hà Anh Tuấn: Kín tiếng, chăm từ thiện

Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006. Sau cuộc thi, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay "Café sáng" (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).

Hà Anh Tuấn mang sự tử tế đến trong âm nhạc.

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên.

Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018). Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí.

Cho đến hiện tại, Hà Anh Tuấn vẫn tích cực tổ chức show và show nào cũng "cháy vé". Khán giả mến mộ hay yêu anh, hẳn không phải chỉ vì âm nhạc, bởi cách trò chuyện, sự tương tác của anh cùng người nghe mà còn ở cả cách anh sử dụng tình yêu âm nhạc của mình để khơi gợi, đánh thức cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu lại với nhau.

Thêm vào đó, Hà Anh Tuấn được ủng hộ là vì họ tin tưởng ủng hộ sự tử tế và hướng đến những điều thiện của anh, một ca sĩ rất tích cực trong hoạt động xã hội. Anh đã có nhiều hoạt động từ thiện trong thời gian gần đây như tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh cho các bệnh nhân giữa cơn đại dịch COVID-19. Kế đến, anh đã ủng hộ 3 tỉ đồng để "tiếp sức" cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, giúp lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp trong cộng đồng; trích doanh thu từ album Truyện ngắn giúp người nghèo tại TP.HCM. Rồi anh sẽ tiếp tục tham gia vào dự án Rừng Việt Nam tại Lâm Đồng để phủ xanh và tái tạo rừng sinh thái... Và ngay khi khép lại đêm nhạc The Veston, Tuấn cho biết sẽ gửi 500 triệu đồng để mua vaccine hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Anh cũng thường xuyên chia sẻ tình yêu ca hát với Mỹ Tâm.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn cũng như Mỹ Tâm, anh chiều fan một cách tinh tế. Trong đêm đầu concert The Veston, Hà Anh Tuấn đã xin phép lùi giờ diễn hơn 30 phút để chờ fan của mình trên 2 chuyến bay vì sự cố thời tiết đã bị đáp trễ. Vì những việc làm của nam ca sĩ nên anh nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Với những gì Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn cống hiến cho khán giả và cộng đồng, fan đã yêu mến "ghép đôi" họ với nhau một cách nhiệt tình. Và trong cuộc sống cũng có nhiều lần cả 2 "thả thính" nhau nhưng tất cả chỉ là những màn "bông lơn" góp vui với khán giả.

Những khoảnh khắc kết hợp cùng nhau rất tình cảm của Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn.

