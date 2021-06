Không chỉ gây sốt với khán giả Việt Nam, tên tuổi Khánh My còn được truyền thông Trung Quốc săn đón. Hồi 2016, Khánh My tham dự sự kiện tuyên truyền bộ phim "Tình xuyên biên giới" của đạo diễn Quách Tường Huề đã được diễn ra long trọng tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô được trang Sina hết lời ngợi khen vì thân hình gợi cảm, còn netizen xứ Trung thì nhận xét, Khánh My có nét giống với nữ diễn viên Củng Lợi.

Trang Sina đưa tin về Khánh My cùng dòng tiêu đề "có cánh": "Chân dài số một Việt Nam Khánh My xuất hiện gợi cảm với trang phục tinh tế bó sát". Tờ báo cũng khen ngợi vóc dáng nuột nà của người đẹp, trong khi netizen xứ Trung thì lại xuýt xoa: "Thật sự rất xinh đẹp", "Cô ấy có nụ cười rất giống Củng Lợi", "Tôi rất thích mái tóc của cô ấy".

Một lần khác, truyền thông Trung Quốc cũng đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc của Khánh My với tiêu đề: "Việt Nam đệ nhất mỹ nữ, nữ minh tinh hàng đầu trong nước" đi kèm bộ ảnh gợi cảm của người đẹp 9X.