Mỹ nhân Việt đeo vàng nặng trĩu trong ngày cưới: Không ai qua nổi sao nữ lấy chồng Ấn Độ

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 17:40 PM (GMT+7)

Á hậu Thúy An, Võ Hạ Trâm, Lan Khuê,... cùng nhiều người đẹp Việt khiến khán giả xuýt xao khi treo vàng nặng trĩu trong ngày cưới.

Mới đây, Á hậu Thúy An đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Kiên Giang. Dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam gồm Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga, Tiểu Vy, người đẹp Thùy Tiên đã về Kiên Giang để tham dự đám cưới tại quê nhà của Thúy An. Trong buổi lễ, Thúy An diện áo dài trắng đơn giản, xinh đẹp nhưng sang trọng. Các khách mời thì diện áo bà ba màu hồng làm phù dâu.

Trong sáng 8/1, gia đình hai bên đã trao cho cô dâu Thúy An khá nhiều nữ trang bằng vàng như hoa tai, kiềng. Được biết, vì rất yêu thương con gái nên bố mẹ đã không ngại tặng cô nhiều món quà giá trị.

Những khung ảnh người đẹp đeo vàng nặng trĩu trong hôn lễ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trước Thúy An, có không ít mỹ nhân Việt cũng được người nhà, bạn bè trao nhiều vòng vàng, lắc tay có giá trị. Trong lễ vu quy tại TP HCM, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm được nhà chồng tặng nhiều nhẫn, vòng và bông tai vàng.

Chồng của nữ ca sĩ là anh Vikas đến từ Ấn Độ, hơn cô 12 tuổi và là doanh nhân kinh doanh đá hoa cương.

Sự kiện đình đám nhất dịp cuối năm 2017 có lẽ là đám cưới của Lâm Khánh Chi cùng chồng trẻ Trần Phi Hùng. Lâm Khánh Chi cũng được tặng nhiều vàng. Hình ảnh nữ ca sĩ đeo vàng nặng trĩu khiến nhiều người xuýt xoa.

Quản lý truyền thông của Lâm Khánh Chi cho biết, vàng cưới hồi môn của cặp đôi tính riêng trong ngày 28.12 lên đến 15 cây vàng.

Cũng trong ngày cưới, cô dâu Lan Khuê khiến nhiều người người lóa mắt với những món quà tặng từ vàng. Chồng của Lan Khuê, doanh nhân John Tuấn Nguyễn sinh năm 1987 này là cháu nội của bà Tư Hường. Bà còn được mệnh danh là bà trùm yến sào tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong lễ vu quy tại Vĩnh Long, cô dâu MiA gây chú ý với hình ảnh cổ, tay đeo đầy vòng vàng do bố mẹ dành tặng.

Sau đám cưới, MiA tiết lộ số kiềng vàng, vòng tay được cô cất giữ cẩn thận tại nhà làm kỷ niệm.

Trong ngày 26/11/2018, Hoa hậu Đại dương được mẹ trao trang sức cưới gồm kiềng vàng, vòng tay bằng vàng.

Hoa hậu và ông xã doanh nhân Trần Phúc Thành bén duyên nhờ đóng chung phim Hồn lụa. Sau kết hôn, người đẹp tập trung kinh doanh và theo đuổi lĩnh vực makeup.

Hoa hậu Thu Thảo mang đầy kiềng vàng trên cổ và cả vòng vàng, nhẫn trên tay.

Lễ cưới của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu – Thu Ngân được xem như một trong những đám cưới xa hoa nhất nhì showbiz Việt.

Người đẹp được trao của hồi môn là nhiều vòng cổ bằng vàng có giá trị lớn.

Nhìn vào số lượng vòng vàng treo trên cổ và tay Thu Ngân, không ít người thầm ngưỡng mộ mỹ nhân này.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-viet-deo-vang-nang-triu-trong-ngay-cuoi-khong-ai-qua-noi-sao-nu-lay-ch...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-viet-deo-vang-nang-triu-trong-ngay-cuoi-khong-ai-qua-noi-sao-nu-lay-chong-an-do-5020214217404605.htm