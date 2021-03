"Mỹ nhân của Thành Long" mở tiệc sushi dát vàng, khoe cơ ngơi trăm tỷ choáng ngợp

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 10:43 AM (GMT+7)

Nhìn các món ăn trong bữa tiệc và không gian căn nhà Tiết Chỉ Luân sinh sống, không ít người phải trầm trồ xuýt xoa.

Ngày 27/2 vừa qua, diễn viên Hong Kong Tiết Chỉ Luân vừa đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh bữa tiệc đầu năm tại nhà và giới thiệu, cô và bạn bè vừa tổ chức xong tiệc Nguyên tiêu (rằm tháng giêng).

Tiết Chỉ Luân và bạn bè mở tiệc đầu năm

Qua hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, bữa tiệc được chuẩn bị khá kỳ công, ngoài các món ăn sang trọng, cầu kỳ, người đẹp còn mời đầu bếp chuyên các món Nhật tới nhà để làm Sushi.

Nữ diễn viên mời đầu bếp đến chế biến các món Nhật

Nguyên liệu chuẩn bị cho món Shushi đều là các loại hải sản tươi sống đắt tiền, ngoài ra bên ngoài còn dát một lớp vàng lá mỏng, khiến món ăn nhìn rất sang trọng và xa xỉ.

Món Sushi xa xỉ được làm từ nguyên liệu đắt tiền và dát vàng

Cận cảnh miếng Sushi dát vàng đắt đỏ

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là căn nhà Tiết Chỉ Luân vừa dọn tới ở vào cuối năm 2020, được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Theo thông tin, căn nhà được nữ diễn viên mua vào cuối năm 2018 với giá trên 100 triệu HKD (khoảng 300 tỷ đồng).

Không gian phòng ăn sang trọng

Tiết Chỉ Luân từng chia sẻ với truyền thông, cô mất gần 2 năm để hoàn thiện nội thất, mời họa sĩ ngoại quốc về để vẽ tranh lên tường, mỗi phòng trang trí theo một chủ đề riêng, như phòng sách vẽ bức tranh theo chủ đề Flamingo, còn phòng Karaoke sẽ vẽ theo phong cách nghệ thuật Baroque và treo nhiều đèn thủy tinh, phòng ngủ màu hồng phấn,……

Phòng Karaoke trang trí nhiều đèn thủy tinh và bức họa trên trần

Phòng ngủ theo phong cách công chúa Barbie

Tiết Chỉ Luân là một diễn viên gạo cội của Hong Kong. Xuất thân trong một gia đình giàu có, cha là một doanh nhân thành đạt, năm 23 tuổi, người đẹp gia nhập showbiz. Tiết Chỉ Luân từng dưới quyền quản lý của Thành Long nên được gọi với biệt danh "Mỹ nhân của Thành Long" và hợp tác cùng Châu Nhuận Phát trong các phim Bản sắc anh hùng, Ngày trong xã hội đen,…… Vai diễn đáng nhớ nhất của Tiêt Chỉ Luân là Tiểu Thanh trong phim Thiện nữ u hồn, hợp tác cùng Vương Tổ Hiền.

Vai diễn Tiểu Thanh của Tiết Chỉ Luân trong phim "Thiện nữ u hồn"

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Tiết Chỉ Luân đột ngột kết hôn với Mã Thanh Vỹ, con trai của một tỷ phú Hong Kong, chồng trước của diễn viên Trần Mỹ Kỳ, sau đó rút lui khỏi showbiz. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 13 năm, vì không chịu được tính đào hoa, thường xuyên có scandal tình cảm của ông xã nên Tiết Chỉ Luân quyết định ly hôn.

Tiết Chỉ Luân và chồng cũ Mã Thanh Vỹ

Bất hạnh hơn, năm 2009, người đẹp bị ung thư, do phải hóa trị một thời gian dài khiến trên cơ thể xuất hiện nhiều chỗ bị phồng rộp, lở loét, mặt biến dạng. Đó cũng chính là lý do nữ diễn viên có khuôn mặt rắn như hiện tại, cằm nhọn hoắt, môi sưng vù, mắt luôn trợn ngược khá đáng sợ. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ, gương mặt khác lạ của Tiết Chỉ Luân là do phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, nên gọi cô là “thảm họa mặt rắn”.

Khuôn mặt đáng sợ của Tiết Chỉ Luân sau khi ra viện

Tiết Chỉ Luân từng tâm sự, vì ly hôn mà cô mất 2/3 bạn bè, sau đó bệnh tật lại khiến cô mất nốt 1/3 số bạn còn lại. Sau khi chữa khỏi bệnh ung thư, phong cách ăn mặc của Tiết Chỉ Luân cũng thay đổi hoàn toàn, người đẹp trở nên sexy hơn với những bộ cánh ôm sát, cổ khoét sâu khoe trọn vòng 1 quyến rũ. Khi đi dạo phố, chỉ cần nhìn thấy món đồ mình thích, người đẹp sẽ mạnh tay mua về mà không cần cân nhắc.

Càng ngày, người đẹp Hong Kong càng sexy táo bạo

Tiết Chỉ Luân còn được mệnh danh là “nữ hoàng xã giao”, cô quen biết khá nhiều nhân vật tầm cỡ và được đông đảo bạn bè trong showbiz yêu quý. Tháng 10/2020, trong một bữa tiệc cùng bạn bè, Tiết Chỉ Luân khoe bức ảnh đứng giữa 2 minh tinh Lưu Gia Linh và Lý Tư khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tiết Chỉ Luân trong chuyến du lịch đến Việt Nam

Ở tuổi 58, cuộc sống của Tiết Chỉ Luân luôn ngập trong hàng hiệu, các buổi tiệc tùng xa hoa và những chuyến du lịch hạng sang trong và ngoài nước.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-cua-thanh-long-mo-tiec-sushi-dat-vang-khoe-co-ngoi-tram-ty-choang-ngop...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-cua-thanh-long-mo-tiec-sushi-dat-vang-khoe-co-ngoi-tram-ty-choang-ngop-5020212310442611.htm