Mỹ nhân có nhà 7 tầng, hơn 40 phòng, mặt tiền “đất vàng” Sài thành là ai?

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

Sau 2 năm xây dựng, cơ ngơi của Khánh My trên mặt tiền Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn thành.

Trao đổi với chúng tôi, người mẫu Khánh My tiết lộ cô vừa hoàn thành căn nhà 7 tầng, hơn 40 phòng, nằm tại mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cơ ngơi của chân dài sinh năm 1991 mất 2 năm xây dựng. Vì nhà quá nhiều phòng nên cô kết hợp ở và cho khách nước ngoài thuê lại.

Khánh My cho biết căn nhà mang tên cô, có tổng diện tích khoảng 400 m2. Người đẹp từ chối tiết lộ giá trị căn nhà. “Đây là tâm huyết của tôi đã chú tâm, chăm chút từng ly từng tí từ khâu mua đất đến dựng nhà”, Khánh My nói.

Khánh My hạnh phúc vì cơ ngơi của mình hoàn thành sau thời gian dài ấp ủ

Để mừng ngôi nhà hoàn thành, Khánh My tổ chức một buổi tiệc nhỏ với sự tham gia của bạn bè thân thiết. Đặc biệt, bạn trai của Khánh My - Tiến Vũ - luôn kề bên cùng người đẹp vun vén cho cơ ngơi mới.

Thời gian qua, Khánh My tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để lấn sân kinh doanh bất động sản. Cô tâm sự: "Làm nghệ thuật ở thì hiện tại phải có tiền để đầu tư mới phát triển. Khi đủ thực lực kinh tế và độ chín nghề, sống và theo nghệ thuật cũng thoải mái và hết lòng hơn”.

Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối giản

Từ sân thượng có thể nhìn toàn cảnh thành phố

Về bạn trai Tiến Vũ, Khánh My cho biết, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người cảm nhận và nhìn thấy kết quả hơn là ngôn từ hoa mỹ nhưng cuối cùng không đạt được gì. Với cô, tình yêu không phải chỉ làm cảm xúc của con tim mà còn là sự hoà hợp về quan điểm sống.

Khánh My đang hạnh phúc bên Tiến Vũ

“Yêu là cùng nhau xây sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến những công việc kinh doanh. Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích”, Khánh My trải lòng.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Năm 2016 Khánh My thi Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Cô từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV Be Strong.

