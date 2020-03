Chân dài 9x chia tay bạn trai 8 năm vì mua nhầm size giày gây tranh cãi dữ dội

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 09:02 AM (GMT+7)

Sau 8 năm gắn bó, Mâu Thủy quyết định chia tay bạn trai vì lý do gây bất ngờ.

Mâu Thủy là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 và Á hậu 2 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017. Chân dài sinh năm 1992 vừa xác nhận chia tay bạn trai yêu 8 năm vào dịp Tết Nguyên Đán 2020. Cả hai công khai mối quan hệ vào ngày 14.2 năm ngoái.

Điều khiến khán giả bất ngờ khi Mâu Thủy quyết định nói lời “đường ai nấy đi” với bạn trai vì anh chọn nhầm size giày. “Tôi thấy lý do này chẳng ngớ ngẩn chút nào, bởi quen nhau đã 8 năm mà mua giày còn sai size thì không còn gì để nói. Mua giày đúng hay sai size, thể hiện sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hai người dành cho nhau”, cô chia sẻ.

Mâu Thủy và bạn trai yêu 8 năm đã chia tay

Câu chuyện của Mâu Thủy được một diễn đàn giải trí nổi tiếng chia sẻ lại, nhận được 50 nghìn lượt like, hàng nghìn ý kiến trái chiều từ khán giả. Một số khác lại cho rằng lý do của Mâu Thủy khá chính đáng, nhưng quá “bá đạo”.

“Chỉ vì chọn nhầm size giày sao? Vậy thì em yêu cái tôi của mình hơn người đàn ông rồi. Chúc mừng chàng trai may mắn. Cuộc đời mà không có sai, chỉ có lên thiên đường”, “Khó tính quá vậy chị bé. Thỉnh thoảng bố mình cũng mua áo, giầy sai size cho mẹ, nhưng 2 ông bà sống hạnh phúc vui vẻ cùng nhau đến bây giờ cũng gần 30 năm rồi”, “Khi hết yêu thì người ta hay lấy đủ lý do, và mua nhầm size giày là một trong những lý do vô lý đó”.... là những bình luận của khán giả.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 cho biết, cô không hề ích kỷ mà trước đó bản thân đã hết lòng vì tình yêu. Khi Mâu Thủy nói lời chia tay, bạn trai cô thắc mắc “Có chuyện nhỏ xíu cũng chấm dứt tình cảm”. Nữ siêu mẫu chỉ đáp lại: “8 năm qua, anh có em rồi, không cần chăm sóc em nữa”.

Suốt 8 năm gắn bó, Mâu Thủy không chia sẻ ảnh chụp chung với bạn trai vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Cô cho hay, điều bản thân trân trọng ở người yêu cũ là sự chân thực. Tuy nhiên anh lại khô khan, không lãng mạn. Khi “giọt nước tràn ly”, chân dài sinh năm 1992 muốn dừng lại vì theo cô: “Muốn duy trì tình cảm lâu dài, cả hai cần cố gắng vun đắp, xây dựng. Nếu 10, 20 hay 30 năm nữa, tính vô tâm của anh ấy vẫn như thế, tôi sẽ phải tính con đường khác”.

Mâu Thủy cũng bác bỏ tin đồn cô chia tay bạn trai 8 năm vì sự chênh lệch về kinh tế. “6 năm trước tôi đã là quán quân một cuộc thi người mẫu. 3 năm trước, tôi là Á hậu. Nếu chia tay vì không môn đăng hộ đối, tôi đã chia tay từ nhiều năm trước rồi chứ không phải bây giờ”, cô khẳng định.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Mâu Thủy tiết lộ bạn trai cô làm công việc kinh doanh, kiếm được nhiều tiền và là sếp của gần 20 nhân viên. Hiện, siêu mẫu 9x khẳng định cô đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Khi có mối quan hệ mới, Mâu Thủy cho biết cô vẫn sẽ yêu hết mình, không vụ lợi.

