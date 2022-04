MV của Sơn Tùng bị cơ quan chức năng "tuýt còi", yêu cầu gỡ bỏ trên tất cả nền tảng MXH

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 13:46 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chưa đầy 1 ngày, MV của Sơn Tùng M-TP đã gây "bão mạng", buộc Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh Truyền hình vào cuộc xử lý.

Ra mắt chưa đầy 1 ngày, MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP đã vấp phải luồng tranh cãi gay gắt bởi tinh thần tiêu cực, hình ảnh bạo lực, ảm đạm, phân cảnh nhảy lầu ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.

Đến trưa 29/4, khi trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục này vừa gửi văn bản phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông để dừng phát hành MV "There's no one at all" của Sơn Tùng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

MV mới của Sơn Tùng vấp phải luồng ý kiến tranh cãi từ khán giả

Cùng ngày, ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cũng đã lên tiếng về MV của trên. Chia sẻ với Zingnews, ông cho biết đã xem MV mới của Sơn Tùng M-TP ba lần: "Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch".

Ông Tự Do nói thêm rằng, MV của giọng ca quê Thái Bình vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục nghệ thuật biểu diễn, để có hướng xử lý chính thức.

Về MV của Sơn Tùng M-TP, theo ông Tự Do, nếu nam ca sĩ không dừng việc phát hành MV, Cục sẽ yêu cầu Google, YouTube can thiệp gỡ MV. Ngoài ra, Cục PTTH&TTĐT cũng sẽ có hướng xử lý đối với Sơn Tùng và những nghệ sĩ vi phạm quy định, xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ nói chung và trên không gian mạng nói riêng.

Sơn Tùng chia sẻ hình ảnh hậu trường và chưa lên tiếng về ồn ào này

Nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, khán giả cũng đã thể hiện quan điểm không đồng tình với các hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng M-TP và đề xuất Cục PTTH&TTĐT sớm xem xét hình thức xử lý phù hợp: "Từ đầu năm đến giờ biết bao nhiêu vụ đau lòng ở giới trẻ, chưa kể thêm các vụ bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình có ảnh hưởng đến con trẻ nữa. Hôm qua thấy có thanh niên nào để khen MV nhiệt tình lắm, góc khuất con người, nghị lực các kiểu", "Nghị lực, đồng cảm giới trẻ gì khi cuối cùng vẫn lựa chọn "tự vẫn" ở cuối MV? Xuyên suốt MV cũng là những hình ảnh đập phá, xô xát. Mấy cái hình ảnh đó giống với gã thất tình say xỉn hơn đấy. Chứ người mà bị trầm cảm nặng, đến việc bước ra khỏi nhà đã rất nặng nề rồi huống hồ còn thẳng chân phá đồ người khác như kia", "Là fan của Tùng nhưng không thể bênh vực MV này đâu", "Sau bao nhiêu vụ các em bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mạng xã hội vậy mà một người có độ phủ sóng lớn lại làm MV để tuồn vào đầu những lối đi và hướng giải quyết không lành mạnh. Cả ê-kíp bao nhiêu người, bao nhiêu ý tưởng mà chọn cách này", "Nên yêu cầu gỡ video ngay mới đúng, để lâu các cháu nhỏ xem rất nguy hiểm", "Cảnh cuối tiêu cực kinh khủng, trong lúc chưa cấm MV thì các phụ huynh không nên cho con trẻ xem, và các bạn trẻ trước khi xem cũng nên cân nhắc", "1 MV sáo rỗng, vô nghĩa mang thông điệp tiêu cực"...

Trước thái độ kiên quyết của cơ quan chức năng cùng sự phản đối gay gắt của khán giả, phía Sơn Tùng vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích hay động thái nào. Trên Fanpage của nam ca sĩ 9X chỉ chập nhật một số hình ảnh hậu trường quay MV.

Nguồn: http://danviet.vn/mv-cua-son-tung-bi-co-quan-chuc-nang-tuyt-coi-yeu-cau-go-bo-tren-tat-ca-nen-ta...Nguồn: http://danviet.vn/mv-cua-son-tung-bi-co-quan-chuc-nang-tuyt-coi-yeu-cau-go-bo-tren-tat-ca-nen-tang-mxh-502022294134718150.htm