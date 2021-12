MC Thùy Dương lạc quan đối diện với bệnh tật

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 20:35 PM (GMT+7)

Thùy Dương cho hay, mặc dù cuối năm phải đối diện với bệnh tật nhưng chị vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Thùy Dương là MC có tiếng của chương trình Camera giấu kín. Sau nhiều năm ở ẩn, năm 2021, Thùy Dương trở lại với showbiz Việt. Nữ MC xuất hiện trong nhiều sự kiện và trở lại với truyền hình thông qua vai trò MC kiêm khách mời của hội thảo trực tuyến về giải pháp cho bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng.

Trở lại với showbiz Việt, Thùy Dương cũng công khai việc chị từng ly hôn, phải điều trị hiếm muộn nhiều năm. Hiện tại, Thùy Dương đã là mẹ của 1 cặp song sinh đáng yêu.

Thùy Dương cho hay, thời gian “ở ẩn” cũng khiến chị thay đổi rất nhiều về tư duy. Nữ MC chỉ còn tham gia showbiz với cường độ nhất định vì chị muốn dành nhiều thời gian cho các con và cho công việc kinh doanh.

Chia sẻ về năm 2021, Thùy Dương tiết lộ: “Đây là năm tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, có ích nhất trong suốt hơn 30 năm được sinh ra. Tôi tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của người làm mẹ - điều mà tôi khao khát suốt 10 năm trước đó. Công việc của tôi trong năm 2021 tương đối phát triển, dù tình hình chung là khó khăn do dịch bệnh. Nhiều người biết đến tôi với danh xưng “bà trùm Dubai”, tôi có mạng lưới kinh doanh phát triển".

Nữ MC nói thêm: "Năm nay, tôi cũng được trở lại với đam mê của mình – truyền hình. Mọi việc dường như rất thuận buồm xuôi gió, nhưng đến cuối tháng 12, tôi cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt, khắp người đau nhức, khó chịu khiến tôi không thể tập trung vào công việc.

Tôi đi khám và được kết luận là mắc chứng viêm đa khớp dạng thấp do di truyền từ mẹ. Tôi từng chứng kiến mẹ ruột rất đau đớn, thậm chí suýt bị liệt vì căn bệnh này nên tôi không khỏi lo lắng. Nhất là khi bản thân mới ngoài 30 mà đã phải chịu những cơn đau nhức do bệnh viêm đa khớp dạng thấp mang lại”.

Thùy Dương cho hay, vì bị bệnh tật, chị phải bỏ dở một số dự án. Tuy nhiên, nữ MC không vì thế mà nản chí: “Bác sĩ nói tôi sẽ phải chấp nhận sống chung với căn bệnh này cả đời. Đồng thời, để giảm thiểu những biến chứng do bệnh viêm đa khớp dạng thấp mang lại, tôi phải kiên trì với các phác đồ điều trị dài hơi. Thú thực, cuối năm mà phải nhận thông tin không mấy vui vẻ này, chắc chắn không riêng tôi mà bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, chán nản thôi. Nhưng may mắn là bên cạnh tôi còn có nhiều người thân, bạn bè động viên, an ủi. Sự quan tâm của mọi người khiến tôi lấy lại tinh thần.

Tôi sẽ kiên trì chiến đấu với căn bệnh này và tiếp tục thực hiện những dự định của mình. Tôi có thể kiên trì 10 năm để được hưởng hạnh phúc làm mẹ, tôi cũng từng dành nhiều năm xây dựng mạng lưới kinh doanh thì đương nhiên, tôi cũng có thể “chiến đấu” với căn bệnh này”.

