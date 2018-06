MC Quỳnh Chi diện áo tắm khoe vòng eo con kiến

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 11:27 AM (GMT+7)

Khác với những bộ trang phục chỉn chu mỗi khi lên sóng, ở ngoài đời nữ MC lại khiến nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang phóng khoáng.

Sau khi kết thúc vai trò MC cho cuộc thi 'Thần tượng Bolero 2018', Quỳnh Chi 'tự thưởng' cho mình chuyến du lịch tại Đà Nẵng, Hội An. Chuyến nghỉ dưỡng của nữ MC luôn có sự đồng hành của cô bạn thân - MC Thùy Dung.

Lần này, chị gái của MC Thùy Dung cũng có mặt trong chuyến đi cùng 2 người em. Cả nhóm cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian của kỳ nghỉ để khám phá một số địa điểm đẹp của biển Đà Nẵng, đi dạo phố cổ Hội An, thưởng thức các món ăn ngon, đồng thời chụp những bức ảnh kỷ niệm bên nhau.

Đang là mùa hè nên Quỳnh Chi có dịp khoe vóc dáng thon thả, đặc biệt là vòng eo 56 nhỏ nhắn khi diện bikini. Cô được xem là một trong những nữ MC nổi bật của VTV bởi không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, thân hình gợi cảm mà còn có phong cách thời trang sành điệu, cá tính..

Khi hỏi về bí quyết giữ vòng eo 'con kiến', Quỳnh Chi cho biết, cô vốn có body mảnh mai, dù đã cố gắng ăn uống nhiều hơn trước nhưng cô vẫn không tăng cân nhiều.

Hơn nữa, nhờ vòng 1 'khiêm tốn' mà cô rất tự tin diện những bộ cánh khoét ngực sâu mà không tạo sự phản cảm

"Du lịch là cách tôi để đầu óc, cơ thể mình nghỉ ngơi, thư giãn một cách đúng nghĩa và không vướng bận đến công việc. Dù có rất nhiều lời mời chạy show nhưng tôi khá kỹ tính trong việc lựa chọn những chương trình phù hợp với khả năng, hình ảnh của mình.

Tôi không muốn mỗi lần mình xuất hiện, khán giả lại chê bai rằng tôi rất nhàm chán. Do vậy, tôi luôn trăn trở việc phải thay đổi bản thân ra sao, đồng thời tôi cũng tích cực học hỏi, tích lũy những kiến thức mới để phục vụ cho công việc MC", Quỳnh Chi chia sẻ.

Quỳnh Chi gắn bó với công việc MC đã hơn 10 năm qua. Với riêng với khán giả hâm mộ thể thao, cô là gương mặt quen thuộc trong các bản tin thể thao trên sóng VTV. Đầu năm 2017, cô bất ngờ chuyển hướng sang dẫn lĩnh vực giải trí và liên tiếp dẫn dắt The Remix, The Voice, The Voice Kids, Thần tượng Bolero.. Nhờ gương mặt đẹp mong manh cùng ngoại hình trẻ trung, không ít khán giả lầm tưởng cô thuộc thế hệ 9X, dù sự thật năm nay cô đã 32 tuổi.