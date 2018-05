Hồng Nhung được mời dự tiệc sinh nhật Hoàng Thái tử Đan Mạch

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 16:09 PM (GMT+7)

Tại buổi tiệc, diva còn được Hoàng Thái tử khen trẻ trung như gái đôi mươi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Sau khi có dịp gặp gỡ và trình diễn riêng cho Nữ hoàng cùng Hoàng thân Đan Mạch vào tháng 6.2017 tại Cung điện Fredensborg, mới đây, Hồng Nhung lại một lần nữa được vinh dự mời trở lại Đan Mạch để dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Hoàng Thái tử Frederik.

Vào những ngày cuối tháng 5, Hồng Nhung đã được diện kiến Hoàng Thái tử tại Cung điện Frederik. Tại buổi gặp gỡ này, diva đã ký tên và trân trọng gửi tặng anh chiếc CD mới nhất của mình – Phố à phố ơi – với những bài hát viết về Hà Nội.

Hồng Nhung chụp cùng Hoàng Thái tử Frederik khi đến Đan Mạch dự tiệc sinh nhật.

Sau buổi tiệc sinh nhật, Hoàng Thái tử còn hỏi thăm từ những người đi cùng với nữ ca sĩ rằng, liệu cô có phải đang ở lứa tuổi đôi mươi (Nguyên văn: "Is she at her late 20s?"), sau khi nhìn thấy hình ảnh trẻ trung, vóc dáng cân đối của Hồng Nhung tại buổi tiệc.

Chia sẻ về chuyến đi lần này, Hồng Nhung cho biết: "Thật vinh dự cho tôi khi được ghé thăm thế giới cổ tích có thật tại Đan Mạch, trong dịp quốc gia này đang long trọng đón mừng sinh nhật lần thứ 50 của Hoàng Thái tử Frederick! Tôi chẳng có châu báu, ngọc ngà gì để gửi tặng Hoàng Thái tử, thứ duy nhất tôi có khi mang từ Việt Nam đến đất nước này là giọng hát và album của mình. Hy vọng đó sẽ là chút tình quê hương để Hoàng Thái tử nhớ về nơi cha của chàng từng sinh sống và mãi yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng của ông”.

Hồng Nhung rạng rỡ dự tiệc tại cung điện Đan Mạch.

Trước đó, vào năm 2017, Hồng Nhung cũng từng được mời hát riêng cho Nữ hoàng Đan Mạch cùng Hoàng thân, và vinh dự cùng ăn tối với các họ tại lâu đài Fredensborg. Sau khi trình diễn bài hát dân ca Bắc bộ “Người ở đừng về”, Nữ hoàng đã yêu cầu nàng Bống hát thêm vài ca khúc Việt Nam nữa.

“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, bởi điều đó chứng minh rằng văn hoá quê hương Việt Nam chúng ta không chỉ có những người con nước Việt cảm thấy trân trọng, mà ngay cả người xứ ngoại cũng rất hứng thú”, Hồng Nhung chia sẻ.