"MC kè kè bên HLV Park Hang Seo" úp mở bạn trai sau tin đồn yêu đồng giới

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 14:02 PM (GMT+7)

Bức ảnh tình tứ cùng người đàn ông bí ẩn được Thu Hoài đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng

Mới đây trên trang cá nhân, MC Thu Hoài vừa chia sẻ đoạn story nắm tay tình tứ cùng chàng trai lạ mặt khiến cư dân mạng xôn xao. Kèm theo đó, nữ MC xinh đẹp viết: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else". (Tạm dịch: Rồi một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ chẳng đẹp đến thế).

Bức ảnh bên người đàn ông bí mật được Thu Hoài chia sẻ

Dòng trạng thái hạnh phúc cùng hình ảnh mà Thu Hoài chia sẻ khiến nhiều người tin rằng, nữ MC đang có mối quan hệ lãng mạn với bạn trai giấu tên. Không những thế, thời gian gần đây, Thu Hoài thường xuyên úp mở chuyện yêu đương và tự nhận là đang hạnh phúc trên trang cá nhân. Vì thế, không ít cư dân mạng tò mò trước danh tính của chàng trai nắm giữ trái tim nữ MC.

Thời gian gần đây, nữ MC thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lãng mạn, úp mở chuyện yêu đương trên trang cá nhân

Rất nhanh chóng, nhiều cư dân mạng đã tìm ra chàng trai trong ảnh có nhiều nét tương đồng với anh chàng có tên Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - là một golf thủ có ngoại hình sáng, điển trai. Hoàng Nam từng có thời gian du học tại Mỹ và hiện đang là giám đốc điều hành một học viện gofl lớn tại Hà Nội.

Chàng trai được cho là người yêu của nữ MC xinh đẹp

Trên trang cá nhân, Hoài Nam cũng từng đăng clip Thu Hoài đi tập đánh gofl. Điều đáng chú ý là ở bên dưới, nhiều bạn bè thân thiết của anh chàng đã vào trêu rằng "khoe khéo người yêu à?", "bác dâu đây hả bác" và Hoài Nam cũng không hề phủ nhận.

Người này không phủ nhận khi bị trêu khoe bạn gái Thu Hoài

MC Thu Hoài là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai trò khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, từ nhỏ, diễn xuất đã trở thành niềm đam mê của Thu Hoài. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô tham gia và lọt vào Top 4 Cuộc thi Cầu Vồng lĩnh vực diễn viên trẻ năm 2009 do VTV6 tổ chức.

Ngoài công việc là diễn viên, Thu Hoài còn được biết đến là MC chuyên nghiệp, người mẫu ảnh đắt show. Khán giản yêu thích phim truyền hình Việt Nam chắc chắn vẫn còn nhớ đến Vũ Thu Hoài trong nhiều bộ phim như Chỉ có thể là yêu, Người phán xử, Yêu thì ghét thôi...

Thu Hoài là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt

Cô nàng sinh năm 1990 còn chứng tỏ năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như người mẫu quảng cáo đến mở shop thời trang do chính mình thiết kế... Hồi 2018, Thu Hoài một lần nữa gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp trong bức ảnh chụp cùng HLV Park Hang-seo.

Nữ MC gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp trong bức ảnh chụp chung HLV Park Hang-seo

Ngoài việc được yêu mến bởi tài năng, đời tư của nữ MC nóng bỏng cũng khiến nhiều người chú ý. Trước đây, trên trang cá nhân, Thu Hoài thường xuyên chia sẻ những bức ảnh chụp chung tình cảm với diễn viên Phanh Lee. Vì thế suốt một thời gian dài, cả hai vướng tin đồn hẹn hò đồng giới.

Tuy nhiên, nói về tin đồn này, cả hai đều đã lên tiếng phủ nhận. Về phía Thu Hoài, động thái chia sẻ hình ảnh bạn trai bí mật phần nào giải đáp được thắc mắc của cư dân mạng.

Trước đó, Thu Hoài cùng người bạn thân thiết Phanh Lee từng vướng tin đồn yêu đương đồng giới

Còn Phanh Lee cũng cho biết, cả hai là bạn bè thân thiết đã chơi với nhau được 4 năm, khá hiểu nhau và có rất nhiều điểm chung như cùng thích đi du lịch, đi chơi và chụp ảnh. Vì thế, mỗi khi đi chơi chung đều chụp ảnh chung, rồi "dính lấy nhau kè kè" mới có tin đồn yêu đương.

