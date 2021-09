Màn "lột xác" của sao Việt: Ninh Dương Lan Ngọc 10 năm không thay đổi 1 điểm

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Sao Việt không nằm ngoài trào lưu ngày ấy bây giờ khi hào hứng khoe sự thay đổi bất ngờ.

Trong thời gian gần đây, trào lưu mang tên #How Much Have You Changed Challenge (Tạm dịch: Thử thách bạn đã thay đổi như thế nào) lại quay trở lại và "càn quét" trên khắp mạng xã hội. Nhiều sao Việt không ngần ngại chấp nhận thử thách đăng ảnh quá trình "lột xác" ngoạn mục của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bản thân kèm theo hashtag. Diễn viên Gái Già Lắm Chiêu chia sẻ hình ảnh sau hơn 7 năm “lăn lộn” trong nghề.

Mặc dù nỗ lực trong việc giữ dáng thon thả, vậy nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại sở hữu cặp má bánh bao đáng yêu trên gương mặt không thay đổi theo thời gian.

Kèm theo khoảnh khắc ngày ấy - bây giờ, Ninh Dương Lan Ngọc hóm hỉnh chia sẻ ngụ ý về chiếc má bầu bĩnh: “Bánh bao không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ đồng hành cùng Ngọc từ năm này qua năm khác”. Có thể thấy từ thời mới vào nghề, Lan Ngọc cũng đã có gương mặt thiện cảm, đáng yêu. Sau nhiều năm, nhan sắc cô thăng hạng rõ rệt, vóc dáng thon thả quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng cùng chiếc má “thương hiệu”.

Được biết, bức ảnh trong bài đăng kể trên của Ninh Dương Lan Ngọc được chụp vào năm 2014 khi cô trở thành đại sứ chương trình thiện nguyện BST - Kết Nối Nụ Cười Trái Tim. Thời điểm đó, Lan Ngọc vẫn là cái tên chưa thật sự có nhiều sức ảnh hưởng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục dành những “lời có cánh” cho Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều cư dân mạng thích thú ngợi khen cô đã có những thay đổi rất tích cực theo thời gian.

Nhan sắc quyến rũ hiện tại của nữ diễn viên "Cua lại vợ bầu".

Tối ngày 29/8, Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn Running Man Việt đã đổ bộ tại sân bay Đà Nẵng sau 10 ngày ghi hình ở Hàn Quốc. Cũng như các đồng nghiệp, Lan Ngọc sẽ cách ly tập trung 14 ngày ở Đà Nẵng sau đó tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của người từ nước ngoài trở về Việt Nam giữa đại dịch Covid-19.

MC Hoàng Oanh

Á hậu Hoàng Oanh ngày nào còn cột tóc hai bên, son môi xí muội chuẩn gương mặt ảnh bìa tạp chí teen, nay đã trở thành bà mẹ một con.

Á hậu kiêm MC, diễn viên Hoàng Oanh được khán giả nhớ tới là một nghệ sĩ có hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng. Mới đây, cô cũng tiếp nối dàn sao Việt theo trào lưu khoe ảnh ngày ấy - bây giờ. Sau một thập kỷ, nữ MC đã "lột xác" và sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình 3 người của nữ MC thường xuyên khiến mọi người ngưỡng mộ khi luôn chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội.

Hiện tại, MC Hoàng Oanh đang sống cùng gia đình nhỏ của mình ở Singapore. Cô nàng đã qua đây hơn 1 năm để đoàn tụ với chồng Jack Cole và vẫn chưa thể về Việt Nam. Tổ ấm của Hoàng Oanh đang có một cậu con trai tên Max siêu đáng yêu. Mỗi ngày, nữ MC đều chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng con trên mạng xã hội khiến mọi người ngưỡng mộ.

Huỳnh Anh

Vào tối ngày 8/9, Huỳnh Anh cũng theo trào lưu đăng ảnh quá khứ và hiện tại kèm chia sẻ: "Ngần ấy năm trải mùi đời nên giờ trông cứng hơn hẳn. Những gì đã qua, cảm ơn tất cả". Từ một người mẫu cho các tạp chí học trò, Huỳnh Anh sau 16 năm theo đuổi phong cách lịch lãm, trưởng thành. Anh được nhiều khán giả khen điển trai, chững chạc ở hiện tại. Bên cạnh đó, nam diễn viên bị chỉ trích dữ dội khi có phát ngôn kém duyên liên quan đến người yêu cũ là MC Hoàng Oanh.

Huỳnh Anh theo đuổi phong cách lịch lãm, trưởng thành ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, Huỳnh Anh và MC - Á hậu Hoàng Oanh từng có 3 năm mặn nồng bên nhau. Tuy nhiên, đến tháng 6/2017, người hâm mộ hoang mang và vô cùng tiếc nuối khi cặp đôi chia tay. Sau đó, Huỳnh Anh bị đồn là kẻ phụ tình, nhưng anh đã phủ nhận và cho biết mình bị "đá".

Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên vợ là MC Bạch Lan Phương

Hiện tại, cả Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đều đã có người mới. Trong khi nữ MC kết hôn với bạn trai người Mỹ vào nàm 2019, thì Huỳnh Anh cầu hôn MC Bạch Lan Phương vào đầu năm 2021 sau thời gian ngắn hẹn hò.

Huỳnh Lập

Hình ảnh nam diễn viên Huỳnh Lập không thay đổi nhiều sau 10 năm.

Huỳnh Lập được biết đến là một "cây hài" đầy tài năng của showbiz Việt. Từ một thành viên của nhóm kịch, cho đến các cuộc thi lớn như Cười xuyên Việt, đến cả những sản phẩm riêng mang đầy dấu ấn như Tấm Cám, chuyện Huỳnh Lập kể, Em gái mưa, Duyên mình lỡ,... anh dường như khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí Việt. Mới đây, anh khiến khán giả chú ý khi chia sẻ bức ảnh từ 10 năm trước theo trào lưu đang "hot" trên mạng xã hội. Sau 10 năm, diễn viên Huỳnh Lập tự thấy không thay đổi gì nhiều.

Không chỉ hỗ trợ Huỳnh Lập, Hồng Tú còn là tri kỷ của Huỳnh Lập.

Trước đó, Huỳnh Lập đã tung bộ ảnh kỉ niệm 10 năm tình bạn với Hồng Tú. Ngoài là quản lý riêng, Hồng Tú còn là người thực hiện công đoạn sản xuất những sản phẩm cho Huỳnh Lập, dù trước đây anh cũng từng xuất thân từ nhóm hài DamTV. Hồng Tú và Huỳnh Lập thường xuyên xuất hiện bên nhau tại sự kiện lẫn đời thường. Cả hai vướng tin đồn yêu đồng giới vì những khoảnh khắc tình tứ bên nhau như tình nhân.

Ngân Khánh

Ngân Khánh tự nhận mình "đen hơn một chút" so với hiện tại.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngân Khánh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cách đây 10 năm của mình. Người đẹp tự nhận thấy nước da của cô có vẻ đen hơn. So sánh với nhan sắc hiện tại của Ngân Khánh, người hâm mộ đều cho rằng nữ diễn viên đã "dậy thì thành công". Sắc vóc của nữ diễn viên phim "Gọi giấc mơ về" ngày càng thăng hạng. Cô sở hữu làn da mịn màng, tươi tắn cùng vóc dáng nuột nà ở tuổi 36.

Trước đó, Ngân Khánh cũng từng chia sẻ bức ảnh khi tham gia cuộc thi hoa hậu cách đây 20 năm. Hình ảnh diễn viên Ngân Khánh trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2002 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh quyến rũ của nữ diễn viên ở tuổi 36.

Hiện tại, Ngân Khánh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã doanh nhân. Mới đây, khi được hỏi về việc trở lại với phim ảnh sau thời gian vắng bóng, người đẹp sinh năm 1985 tiết lộ: “Vì tôi mong nhận được kịch bản tốt và một vai diễn mà tôi tâm đắc. Bây giờ tôi cũng không còn ở độ tuổi trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên như ngày xưa để vai diễn nào cũng phù hợp với mình. Giai đoạn này tôi phải chọn lọc nhiều hơn, để có thể tham gia vai diễn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Đó là điều tôi tâm niệm và mong muốn”.

Nguồn: http://danviet.vn/man-lot-xac-cua-sao-viet-ninh-duong-lan-ngoc-10-nam-khong-thay-doi-1-diem-5020...Nguồn: http://danviet.vn/man-lot-xac-cua-sao-viet-ninh-duong-lan-ngoc-10-nam-khong-thay-doi-1-diem-5020211294597390.htm