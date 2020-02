Mai Phương Thúy đăng lại ảnh mặc áo dài mỏng tang gây tranh cãi dữ dội

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Từng suýt bị tước vương miện vì bộ ảnh này, nhưng Mai Phương Thúy vẫn quyết định chia sẻ lại một lần nữa.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng tải bức ảnh áo dài cô chụp cách đây 8 năm. Đi kèm với bức ảnh, người đẹp viết: "Maybe you will get me into trouble again" (Có lẽ bạn sẽ khiến tôi gặp rắc rối một lần nữa).

Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra đây là bức ảnh nằm trong bộ ảnh áo dài mỏng tang với hiệu ứng ánh sáng, làm phô bày đường nét cơ thể Mai Phương Thúy. Bộ ảnh này cũng từng gây sóng gió cho người đẹp sinh năm 1988 cách đây 8 năm.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Quốc Huy. Một số tấm ảnh đã được chọn đăng trên tạp chí và báo giấy. Một số khác được in thành lịch và vẽ thành tranh để bán đấu giá từ thiện. Khi đó, có nhiều người nhìn nhận bộ ảnh có tính nghệ thuật và đạt nhiều giá trị thẩm mỹ. Thế nhưng cũng có không ít người đã lên tiếng chỉ trích bộ ảnh phản cảm, bởi làm mất đi sự tinh tế, duyên dáng của áo dài truyền thống.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi Mai Phương Thúy đứng trước nguy cơ bị tước vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006. Trước sự chỉ trích của dư luận, Mai Phương Thúy đã lên tiếng xin lỗi và ở ẩn một thời gian để mọi việc dịu xuống: "Đây là bộ hình nghệ thuật được thực hiện khi bản thâ‌n Thúy lúc đó mới 19 - 20 tuổi, tuy đã lớn nhưng độ hiểu biết chưa cao, nếu không nói là có khi còn kém nên trong khi làm việc đã có sự sai sót. Thúy hiểu rằng mạ‌o hiể‌m với những giá trị văn hóa hay nghệ thuật đôi khi có thể trở thàn‌h con da‌o 2 lưỡi".

Cựu Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng chia sẻ thêm: "Có những người cho rằng bộ hình đẹp, rất nghệ thuật; có những người lại cho rằng nó dung tụ‌c và phả‌n cả‌m. Bản thâ‌n Thúy và êkíp khi thực hiện cũng chỉ hướng tới những giá trị nghệ thuật. Nếu như thông điệp đó truyền tải đi và thất bại, thì đó là do hiểu biết và cách thể hiện của Thúy còn non kém, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm và chấn chỉnh; chứ tuyệt đối trong thâm tâm Thúy và ê-kíp không muốn làm hủ‌y hoạ‌i những giá trị cao quý và trường tồn của dân tộc như hình ảnh tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam.

Thúy thực sự xin lỗi những người đã phải khó chịu khi nhìn thấy những bứ‌c hình trên. Mong quý báo và quý bạn đọc thông cảm và cho Thúy cơ hội để có những đóng góp tốt đẹp hơn cho cộng đồng", Mai Phương Thúy gửi lời xin lỗi đến công chúng vì bộ ảnh gây tranh cãi.

