Đi xe ôm, Mai Phương Thúy dở khóc dở cười vì lý do này

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 10:13 AM (GMT+7)

Mai Phương Thúy khoe ảnh đời thường khiến dân mạng bất ngờ còn bạn bè ùa vào "bóc phốt".

Cách đây ít giờ, hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ tình hình sức khỏe đáng báo động: "Sáng dậy nôn nao, sốt không ra sốt nhưng chắc chắn là không khoẻ. Ăn gì cho hết ốm bây giờ?" Tuy nhiên, cô chọn một bức ảnh đăng cùng khiến bạn bè và fan để lại nhiều bình luận thích thú. Cụ thể, Mai Phương Thúy ăn vận giản dị, chuẩn bị ngồi lên xe ôm công nghệ. Vẻ ngoài của cô khiến nhiều người bất ngờ vì khác biệt quá lớn so với lúc đi sự kiện.

Bên dưới bài đăng của Mai Phương Thúy, đông đảo sao Việt đã ùa vào bình luận. Đa số khen nàng hoa hậu dễ thương và cá tính. Ngoài ra cũng có người tiết lộ rằng Mai Phương Thúy thường xuyên chạy show, đi event bằng xe ôm để tiết kiệm thời gian. "Tui up ảnh cô ngồi xe máy đến event nha", "Trùm xe ôm đây rồi"... Nhanh chóng, Mai Phương Thúy phải năn nỉ người bạn không chia sẻ khoảnh khắc đó và "đền bù" bằng việc nhường lại trai đẹp Hàn Quốc mà họ cùng thần tượng.

Đáng chú ý hơn nữa, một người bạn trêu đùa rằng Mai Phương Thúy sở hữu đôi chân quá dài, khó có thể lên ngồi chiếc xe máy đời cũ thấp như trong ảnh. "Coi chừng đè chết xe ôm nha em", "Chân dài quá, sao ngồi?". Đáp lại, mỹ nhân sinh năm 1988 tuyên bố: "Đè bẹp lốp ạ". Quả thật, nhìn chiều cao gần 1m80 của nàng hoa hậu, có vẻ như vóc dáng "khủng" của cô chuẩn bị "đè bẹp" cả người tài xế lẫn chiếc xe.

Còn nhớ cách đây nửa tháng, Mai Phương Thúy cũng từng khiến cư dân mạng bật cười khi đăng tải một đoạn story than thở: "Lấy được hết cái chân thì mất cái mặt". Kèm theo đó, nàng hoa hậu chia sẻ bức ảnh khoe đôi chân dài miên man nhưng bị cắt mất phần mặt.

Không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn sở hữu đôi chân dài miên man hơn 1m. Cựu Hoa hậu Việt Nam 2006 từng chia sẻ: "Thực tế chỉ cao 1,79m nhưng ai cũng mặc định tôi phải cao 1,83m. Lý do là chân tôi quá dài so với tỷ lệ lưng, vòng 1 và vòng 3 lại khá to nên trông cao hơn thực tế là thế”.

Vì đôi chân dài 1m18 và tỷ lệ bức ảnh chưa hoàn chỉnh nên Mai Phương Thúy gặp phải tình trạng dở khóc dở cười như vậy. Tuy nhiên sau đó, Mai Phương Thúy cũng đã chia sẻ một bức ảnh hoàn chỉnh khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 31. Thế nhưng với bức ảnh này, đôi chân của cô đã phải để gọn hơn rất nhiều để có thể lấy được toàn bộ hình ảnh cơ thể.

Đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy than thở về điều này. Trước đây, người đẹp sinh năm 1988 cũng từng "chán nản" khi khoe bức ảnh 3 vòng hoàn hảo, nhưng lại phải thừa nhận thân hình không cân đối vì "thân trên quá ngắn".

Không những thế, vì đôi chân quá dài và chiều cao ấn tượng nên Mai Phương Thúy cũng thường xuyên gặp phải trường hợp "vô tình dìm hàng" người bên cạnh. Mai Phương Thúy từng thừa nhận rằng, với người nước ngoài thì cô không quá to cao nhưng với người Việt Nam, việc mọi người trầm trồ với thân hình "khá khủng" của cô cũng là điều bình thường. Và nàng hoa hậu cũng nghĩ rằng, mọi người không nên "tự ti" khi đứng cạnh cô.

Sở hữu lợi thế đôi chân dài nên Mai Phương Thúy thường xuyên lựa chọn trang phục để khoe khéo lợi thế này. Ở đời thường, cô thường xuyên diện áo short ngắn để lộ đôi chân dài miên man. Còn trong các sự kiện, Mai Phương Thúy cũng lựa chọn những bộ đầm cắt xẻ táo bạo để tôn vóc dáng gợi cảm của mình.