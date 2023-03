Lộc Fuho bị công an giữ vì vi phạm nồng độ cồn: Chính chủ lên tiếng

Mới đây trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin Lộc Fuho bị công an giữ vì vi phạm nồng độ cồn thu hút sự chú ý. Theo đó, nhiều cư dân mạng để lại bình luận rằng nam YouTuber say xỉn, lái xe ẩu, có ý định bỏ chạy khi bị công an yêu cầu thổi nồng độ cồn.

Lộc Fuho lên tiếng về ồn ào bị bắt giữ vì vi phạm nồng độ cồn

Trước ồn ào, 9X quê Khánh Hòa đã lên tiếng giải thích: "Nhiều người bình luận sao không biết suy nghĩ gì hết nhỉ. Tối qua Lộc có từ nhà bác Gấu Phan Rang về đến Cam Ranh thì được yêu cầu thổi nồng độ cồn. Thổi xong không có gì thì công an giao thông cho Lộc đi.

Mà giờ Lộc hiếm khi nhậu lắm, thế mà nhiều người vào bình luận kêu Lộc say xỉn, lái xe bị bắt nhốt, rồi nói những lời khó nghe khác", anh viết trên Facebook cá nhân.

Ở phần bình luận, Lộc Fuho còn cho biết khi ngồi cùng bạn bè anh cũng chọn uống nước ngọt thay vì bia rượu: "Dạo này lo làm ăn lắm các bạn ạ".

Bà xã Kim Thủy cũng đỡ lời giúp chồng: "Xưa giờ ông không bao giờ uống bia, toàn uống nước ngọt, chỉ khi có công việc mới uống. Còn lái xe thì hoàn toàn không động vào rượu bia. Mọi người không biết mà để lại bình luận nói này nói kia ảnh hưởng đến công việc và tâm lý của chồng Thủy".

Lộc Fuho là YouTuber nổi tiếng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi

Nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội, Lộc Fuho chuyển hướng làm YouTuber và ngày càng nổi tiếng, sở hữu kênh có hơn 1,6 triệu người theo dõi.

Sau thời gian chăm chỉ làm việc, vợ chồng anh đã "tậu" xe hơi có giá gần 700 triệu. Nam YouTuber hiện đang sở hữu 2 căn nhà. Một căn có diện tích 14,5m2, tổng chi phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Vào tháng 5/2022, anh đăng tải đoạn clip giới thiệu căn nhà mới xây, diện tích 16m2 có giá trị chưa đến 60 triệu đồng.

Bên cạnh vai trò YouTuber, 9X còn thành lập công ty xây dựng riêng: "Tôi đầu tư vào công ty này hết 10 năm làm phụ hồ. Mỗi tháng tôi đi phụ hồ dư ra được 2 triệu 700 nghìn đồng thì 120 tháng là dư ra được hơn 300 triệu đồng", anh chia sẻ.

