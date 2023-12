Loạt sao Việt "ẵm" nút Kim cương: Người bị chỉ trích, người được vây kín tại phố đi bộ

Sơn Tùng M-TP

Đúng sinh nhật 28 tuổi vào năm 2022, kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP chính thức cán mốc 10 triệu lượt theo dõi. Anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt được nút Kim cương YouTube. Hiện tại kênh của giọng ca người Thái Bình đạt 10,4 triệu người đăng ký.

Trước đó, giọng ca "Em của ngày hôm qua" là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đạt được 1 tỷ lượt xem trên You Tube. Độ nổi tiếng của Sơn Tùng được chứng minh không chỉ qua những con số này mà còn ở thực tế mỗi khi anh xuất hiện luôn được đông đảo fan vây kín. Gần đây nhất trong một sự kiện vào cuối tuần vừa qua tại phố đi bộ ở Hà Nội, vì sự tham gia biểu diễn của Sơn Tùng mà cả nghìn người đã có mặt. Ngôi sao sinh năm 1994 phải rất vất vả mới có thể vượt qua được "vòng vây" của các fan dù đã được hỗ trợ bởi nhiều vệ sĩ.

Cảnh tượng Sơn Tùng vất vả vượt qua "vòng vây" tại phố đi bộ Hà Nội

Sơn Tùng không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, anh còn là chủ tịch của một công ty giải trí.

Nhóm hài FapTV

Ngày 19/9/2019, các thành viên nhóm "hài tỉ view" FapTV chính thức được YouTube trao tặng giải thưởng Người sáng tạo Kim cương, đánh dấu cột mốc 10 triệu lượt đăng ký tại sự kiện YouTube Brandcast 2019. Đến hiện tại, kênh của nhóm hài này đạt 13,8 triệu người theo dõi.

Thành lập từ năm 2014, FapTV (tên đầy đủ là Funny Action Program TV) do Trần Đức Viễn cùng các thành viên, diễn viên Ribi Sachi, Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương sáng lập. Bên cạnh đó trong những năm hoạt động, nhóm có thêm nhiều diễn viên tham gia đóng các clip, tiểu phẩm, phim hài hước.

Các MV âm nhạc, web-drama, phim ngắn của FAPtv nhận được ủng hộ lớn từ khán giả nhờ kịch bản tự nhiên như trong đời sống thường ngày, hài hước kết hợp hành động cho tới hài lãng mạn.

Nguyễn Thành Nam

Kênh YouTube Nờ Tờ Nờ (tên cũ là NTN Vlogs) của Nguyễn Thành Nam chạm vào cột mốc 10 triệu lượt đăng ký từ ngày 3/8/2021. Vào thời điểm đó anh trở thành cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt được nút Kim cương từ YouTube. Tuy nhiên, vì những lùm xùm bị khán giả phê phán bởi nội dung vô bổ, kênh không phát triển rộng mà cầm chừng.

Sau khi đạt được nút Kim cương, YouTuber này đã tuyên bố giải nghệ. Nhiều video của YouTuber này bị cộng đồng “ném đá” kịch liệt vì những nội dung phản cảm, gây tranh cãi. Đỉnh điểm là video “IS đánh bom” đã khiến Nguyễn Thành Nam bị công an mời lên làm việc, sự việc làm anh nhận về cơn mưa chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hiện tại kênh có 10,2 triệu người đăng ký.

Cris Phan

Tối ngày 10/10/2021, Cris Phan chính thức thông báo trở thành kênh YouTube thứ 4 tại Việt Nam nhận được nút Kim cương. Hiện tại, kênh của anh đạt 10,8 triệu lượt đăng ký. Đây là thành công lớn nhất của một streamer trên nền tảng You Tube.

Kênh bắt đầu hoạt động từ năm 2014 với nội dung chủ yếu là những video stream (phát trực tiếp) chơi game, hay nói về những tựa game nổi tiếng. Sau đó, Cris Phan phát triển thêm nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề giải trí khác như MV ca nhạc, ngôi sao nổi tiếng, ẩm thực, du lịch... Cris cũng được đánh giá là một ngôi sao tài năng và "nói không với scandal". Gần đây anh nhận thêm nhiều ủng hộ của khán giả khi tham gia show truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm.

Thơ Nguyễn

Giống với trường hợp của Nguyễn Thành Nam, kênh You Tube của Thơ Nguyễn tuy đạt 10,3 triệu người đăng ký nhưng lại không nhận được nhiều ủng hộ từ cộng đồng mạng. Tháng 3/2021, Thơ Nguyễn nhận phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm đăng video cổ xúy mê tín dị đoan. Sau đó You Tuber này phải nói lời xin lỗi, tạm ngưng đăng video kiếm tiền từ You Tube một thời gian.

Ben Eagle

10,5 triệu lượt đăng ký theo dõi là thành tích kênh YouTube của diễn viên đóng thế, đạo diễn hành động - Ben Eagle. Anh chủ yếu đăng tải những video xoay quanh chuyên môn võ thuật, kết hợp với các tình huống đời sống, đồng thời cũng không kém phần hài hước, chân thật.

Không chỉ thu hút người xem trên YouTube, chàng trai sinh năm 1991 này cũng là 1 hot Tiktoker với hơn 5 triệu người theo dõi. Anh tên thật Trịnh Công Tuấn, là võ sư, đạo diễn hành động, diễn viên đóng thế, từng đảm nhận vai trò đạo diễn hành động của nhiều bộ phim như Phúc Cọp, Bão Ngầm, Chị Mười Ba, Nghề Siêu Dễ, Kẻ Ẩn Danh, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Người Trong Giang Hồ…

