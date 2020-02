Lộ ảnh cầu thủ Quang Hải ôm ấp tình tứ "người yêu tin đồn" trước trăm ánh mắt

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 11:58 AM (GMT+7)

Cư dân mạng đang lan truyền bức ảnh tình tứ của Quang Hải và "người yêu tin đồn" - Huyền My.

Cư dân mạng đang lan truyền chóng mặt bức ảnh chụp cầu thủ Quang Hải và bạn gái tin đồn - Huyền My. Trong ảnh, Quang Hải cười tươi tắn, trong khi Huyền My thoải mái tựa đầu vào vai, choàng tay nhau vô cùng tình tứ giữa nơi đông người. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện chung trong một tấm ảnh dù chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Trong khi đó, bức ảnh lại được cho là bằng chứng hẹn hò của cặp đôi.

Quang Hải xuất hiện tình tứ bên cạnh Huyền My.

Trước đó, người hâm mộ cũng "soi" nhiều điểm trùng hợp làm rộ lên tin đồn hẹn hò giữa Quang Hải và cô nàng Huyền My. Cầu thủ số 19 được phát hiện thường xuyên thả tim trong những bức ảnh được Huyền My đăng tải trên mạng xã hội, cùng nhau đi du lịch... Trong khi đó, 9X Nghệ An lại gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chiếc áo có dòng chữ: "Anh thương vợ" cùng dòng chữ ký được che một nửa. Khi đối chiếu, nhiều người nhận ra chữ ký của Quang Hải.

Huyền My cũng từng có mặt tại sân vận động Rajamangala (Bangkok) để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận một số trận đấu của giải U23 châu Á 2020. Huyền My cũng không ngại thừa nhận việc đã có người yêu và dành lời có cánh cho nửa kia, tuy nhiên cô nàng vẫn không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Quang Hải.

Bạn gái mới Quang Hải là Huyền My, sinh năm 1997, quê Nghệ An và hiện đang là chủ của một chuỗi cửa hàng nail.

Quang Hải từng có mối tình 3 năm lãng mạn và ngọt ngào với Nhật Lê. Cho đến tháng 7/2019, tin đồn cặp đôi vướng tin đồn chia tay khi không còn xuất hiện cùng nhau, liên tục úp mở đã "đường ai nấy đi, những hình ảnh kỷ niệm đều bị gỡ bỏ... Kết thúc chuyện tình 3 năm, cả Quang Hải và Nhật Lê đều liên tục vướng tin đồn có tình mới. Cách đây ít ngày, Nhật Lê cũng lộ ảnh ôm ấp tình tứ với bạn trai giàu có – Harry Hưng.

