Huyền My viết tâm sự buồn, có ý trách Quang Hải vô tình?

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 09:38 AM (GMT+7)

Bạn gái tin đồn Quang Hải vừa chia sẻ dòng trạng thái vô cùng tâm trạng để nói về cảm giác cô đơn.

Thời gian qua, dân mạng đồn thổi rất nhiều về mối quan hệ giữa cầu thủ Quang Hải và Huyền My. Người hâm mộ đã tìm ra nhiều bằng chứng để thấy rằng cặp đôi này đang hẹn hò.

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của Huyền My

Huyền My đã khoe dòng chữ “Anh thương vợ” cùng chữ ký của Quang Hải. Không chỉ vậy, cặp đôi này còn được cho là đã du lịch cùng nhau đến Đà Lạt dịp Giáng sinh vừa qua.

Thế nhưng Huyền My và Quang Hải đều chưa từng lên tiếng chính thức về mối quan hệ này. Người hâm mộ vẫn đang hy vọng thời điểm đôi trai tài gái sắc sẽ công khai tình cảm nhưng sự việc có vẻ như không còn suôn sẻ.

Mới đây, Huyền My đã đăng tải dòng trạng thái vô cùng tâm trạng. Hot girl xứ Nghệ cảm thấy tủi thân, cô đơn và hụt hẫng.

“Không nên để người khác thấy sự quá cần của chính mình. Bạn sẽ nhận lại nỗi cô độc”, Huyền My viết trên trang cá nhân kèm bức ảnh căn phòng trống vắng.

Người hâm mộ lập tức hiểu rằng “người khác” mà Huyền My nói đến nhiều khả năng là Quang Hải. Huyền My tự nhận mình là người yêu nhiều hơn trong chuyện tình này và cảm thấy tủi thân khi chưa được đáp lại tương xứng.

Rất nhanh chóng sau đó Huyền My đã xóa dòng trạng thái. Nhưng chính hành động đó càng khiến cộng đồng mạng hoài nghi.

“Cố lên chị ơi, em mong anh chị thành đôi lắm”, “Hải vừa về nước chắc chưa đến điểm danh nên My buồn đây mà”, “Dạo này hai bạn ít tương tác thả tim với nhau hơn trước, đừng để mọi chuyện đi quá xa nha. Mình chúc hai bạn hạnh phúc”, cộng đồng mạng an ủi Huyền My.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/huyen-my-viet-tam-su-buon-co-y-trach-quang-hai-vo-tinh-1051979.htmlNguồn: http://danviet.vn/song-tre/huyen-my-viet-tam-su-buon-co-y-trach-quang-hai-vo-tinh-1051979.html