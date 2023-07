Lâm Khánh Chi: “Tôi có 100 tỷ là chuyện bình thường”

Tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật chỉnh giọng nói. Cô trải qua 4 giờ hôn mê, chi phí 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng), mất khoảng 2 tháng mới hồi phục.

Ca sĩ nói việc phẫu thuật dây thanh quản như đánh một ván bài, bởi nhiều năm qua, khán giả đã yêu thích và quen thuộc với chất giọng của cô.

Lâm Khánh Chi vừa có buổi trò chuyện cùng chúng tôi sau 8 tháng trải qua ca phẫu thuật, cũng như trải lòng về công việc, chuyện tình cảm.

Lâm Khánh Chi dự một sự kiện gần đây

- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau khi phẫu thuật chỉnh giọng nói?

- Tôi gặp nhiều khó khăn. Giọng nói hiện tại hoàn toàn khác xưa. Nếu có thể, tôi sẽ hát lại. Khi làm thanh quản, tôi nói chuyện còn yếu thì rất khó để hát. Năm tháng nữa, tôi mới có thể tập hát. Hiện tại tôi hát không vô nhịp.

Nếu không được hát, tôi sẽ rất buồn. Nhưng tôi chấp nhận đánh đổi. Con người không thể có đủ tất cả nên tôi phải chịu, chấp nhận.

Nếu lúc chuyển giới tôi biết có thể làm giọng dễ thương như hiện tại thì đã làm luôn. Còn bây giờ thì phải cho mọi người thời gian để thích ứng, chấp nhận giọng mới. Giọng tôi khi nói ở ngoài sẽ hay hơn khi qua màn hình. Khi livestream, giọng tôi cần có lực nên sẽ bị thé, dễ bị hụt hơi. Tôi hài lòng với những gì mình làm.

Thời điểm mới phẫu thuật xong, tôi bất ngờ với giọng nói của mình. Giọng mới dịu dàng, thùy mị hơn trước. Ai cũng khen giọng tôi dễ thương nhưng hơi yếu.

Nhiều người có ý kiến này nọ, nhưng người ta chưa quen hình ảnh “công chúa” gắn với giọng mới nên nói bị hư giọng chứ thật ra không bị hư.

- Chị đã đầu tư bao nhiêu tiền để trở thành con gái?

- Tôi chăm chút bản thân nhiều thứ, chắc khoảng mấy tỷ. Năm vừa rồi, tôi chi 1 tỷ rưỡi cho tiêm tế bào gốc, cấy trắng da body và tính luôn cả giọng nói. Bên cạnh đó còn đầu tư cho quần áo.

Nếu trời thương cho hát được, tôi sẽ đi hát, làm liveshow, ra mắt album, DVD… Còn không hát được thì tôi sẽ kinh doanh.

Tôi cũng vừa thành lập công ty riêng về dược mỹ phẩm để phục vụ khán giả yêu thương mình. Hiện tại, giọng tôi yếu nên mở công ty, tuyển hệ thống và nhà phân phối để họ bán giùm.

Tôi may mắn vì đã bán hàng khoảng 5 năm nên có lượng khách hàng ổn định. Trong vòng 1 tháng, tôi quy tụ được 1.000 đại lý.

Ca sĩ hiện chủ yếu làm kinh doanh vì giọng còn yếu chưa thể đi hát

- Có nhiều thông tin chị và chồng cũ tái hợp, thực hư ra sao?

- Chúng tôi chỉ là bạn. Tôi muốn hàn gắn nhiều lần nhưng hết duyên. Thời gian này, tôi cũng muốn quay lại nhưng anh Hùng không muốn nên không thể hàn gắn. Hiện tại, tôi vẫn chưa yêu ai.

Tôi tiếc tình cũ nhưng hết duyên nên phải chịu. Tôi thấy anh Hùng vui thì tôi cũng vui, giờ chúng tôi là tri kỷ, thường xuyên nhắn tin cho nhau.

Gặp lại anh Hùng, tôi cũng nhớ về các kỷ niệm, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh Hùng.

Hai năm qua, tôi cũng có gặp nhiều người nhưng có lẽ không đủ duyên. Thời gian đó, tôi nhớ về gia đình và con. Tôi muốn con có bố mẹ đầy đủ.

Anh Hùng có hỏi thăm con nhưng không nhiều. Mọi việc do tôi gánh vác, anh Hùng còn phải lo cho hạnh phúc riêng. Tôi có bà vú phụ chăm con.

Tháng 10 này, bé được 5 tuổi. Tính cách và vẻ ngoài của con ngày càng giống bố.

Có lần thấy tôi khóc, con khuyên mẹ lấy chồng khác đi. Thậm chí con đòi xuống ngủ với chú Hòa (người giúp việc) để tôi lấy chồng. Sau khi tôi năn nỉ thì con chịu lên ngủ lại với tôi.

Lâm Khánh Chi và chồng cũ

- Chị có ngại bắt đầu mối quan hệ mới sau khi đổ vỡ hôn nhân?

- Tôi sợ nhưng mỗi người có số phận khác nhau, mình cứ yêu thôi. Nếu không đồng hành cùng nhau đến hết đời thì coi như mình đã trả nợ. Gặp nhau là duyên, hết duyên thì thôi.

Tôi thích người trưởng thành, làm kinh doanh, tuổi từ 30 đến 35. Tôi thích yêu trai trẻ để tôi được trẻ hơn. Chỉ cần yêu thương, quan tâm tôi một chút là được. Giàu nghèo không quan trọng. Tôi có đủ tiền để vun đắp hạnh phúc này.

Tôi ở một mình rất cô đơn nhưng có con cũng đỡ bớt phần nào. Hiện nếu gặp ai hợp thì tôi sẽ mở lòng. Khoảng thời gian qua, có nhiều người tán tỉnh tôi nhưng vì còn yêu chồng cũ nên không thể tiến tới hôn nhân.

- Chị có nghĩ do mình là người chuyển giới nên gặp nhiều rào cản trong tình cảm?

- Tôi với anh Hùng đổ vỡ là do hết duyên. Có thể do tôi may mắn nên không thấy rào cản. Nếu bạn giỏi, đàng hoàng, có kinh tế vững thì ở đâu cũng được tôn trọng.

Sau ly hôn, tôi buồn, không làm được gì nhiều. Tôi ngưng tất cả mọi hoạt động. Sau khi ổn định sẽ bắt đầu lại, ví dụ như khởi nghiệp.

- Đầu năm, chị đăng dòng trạng thái mất mười mấy tỷ, thực hư ra sao?

- Trong một năm rưỡi, tôi chi nhiều thứ, chi tiêu trong gia đình và khi ly hôn, tôi phải cho anh Hùng tiền.

Tôi không bị áp lực đồng tiền. Nhân viên mình nhiều thì phải cố gắng làm việc.

Một năm nay, tôi ở nhà, sử dụng tiền túi, chi tiêu 15 tỷ, làm đẹp hết 2 tỷ. Tất cả mọi chi tiêu, trong một năm rưỡi, đến hôm nay là hơn 17 tỷ.

Tôi nổi tiếng 23 năm, kinh doanh trong 5 năm nên tôi có mười mấy tỷ tiêu xài là chuyện bình thường.

Năm 2000, tôi hát một đêm 15 triệu là hơn 3 cây vàng, mà ngày nào tôi cũng đi hát. Tôi nổi tiếng 23 năm nên trong người có 100 tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản.

Trong showbiz, người có 500 tỷ, 1.000 tỷ cũng rất bình thường.

