Lâm Khánh Chi lên tiếng về tin đồn ngoại tình, chồng cũ có phản ứng bất ngờ

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 09:28 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lâm Khánh Chi muốn giải quyết trong yên bình nhưng Phi Hùng lại có động thái mới.

Chiều 7/2,chồng cũ Lâm Khánh Chi - Phi Hùng khi trả lời phỏng vấn báo chí đã tiết lộ lý do ly hôn là vì bà xã có người khác. Anh nói rõ tên người thứ ba và chia sẻ thêm rằng Lâm Khánh Chi cùng người này qua lại gần một năm nay. Các nhân viên làm việc bên cạnh đều biết mối quan hệ đó nhưng Lâm Khánh Chi vẫn phủ nhận. Dù chỉ là phát ngôn một chiều từ chồng cũ Lâm Khánh Chi nhưng nó đã nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Phi Hùng cho biết lý do ly hôn là Lâm Khánh Chi có người thứ 3

Ngay sau phát ngôn của Phi Hùng, tối cùng ngày, Lâm Khánh Chi đã gặp gỡ báo chí để làm rõ thông tin về lý do ly hôn đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Trong video được chia sẻ sau đó trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi nhận lỗi vì để chuyện riêng làm phiền tới khán giả. Tiếp đó, cô khẳng định: "Trong cuộc hôn nhân 5 năm qua, Chi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình. Bản thân Chi cũng nghĩ và luôn tin tưởng anh Hùng nên cuộc chia tay của vợ chồng Chi không có yếu tố của người thứ 3".

Lâm Khánh Chi cũng nhắn nhủ công chúng, dù yêu thương ủng hộ cô nhưng cũng không tấn công hay làm phiền tới cuộc sống người khác bởi nữ ca sĩ cho rằng khi chia tay, dù muốn dù không thì nguyên nhân cũng đến từ hai phía. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ tới khán giả.

Nhắc tới chuyện tình cảm riêng tư ở thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi lộ rõ nét buồn bã và thẳng thắn phủ nhận việc ngoại tình với nam diễn viên trẻ: "Đến thời điểm này Khánh Chi chưa yêu ai. Muốn quên 1 người phải mất tầm nửa năm hoặc 1 năm, sau đó tôi mới có thể mở lòng nên chuyện anh Hùng nói là hoàn toàn sai sự thật. Tôi là người chuyển giới nên rất trân trọng tình yêu, khi tôi kết hôn với anh Phi Hùng thì ai cũng biết tôi đã lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình. Tôi là người sống vì chồng con, vì gia đình. Tôi thấy nhiều người chia tay xong lùm xùm nên tôi không thích, tôi muốn im lặng để 2 người cho nhau cơ hội bình tâm suy nghĩ. Thế nhưng anh Hùng lại có người yêu mới quá sớm thì sao tôi cho cơ hội được. Tôi rất buồn vì anh Hùng nghĩ tôi có tình ý với người khác suốt 1 năm nay, đây là điều hoàn toàn không đúng. Tôi và anh Hùng sử dụng chung mạng xã hội, tôi giao hết tất cả cho anh thì không có dại nhắn tin yêu đương với người khác để anh Hùng bóc phốt tôi. Tôi chỉ là thương em út bình thường, nhưng anh ấy quy chụp tôi.Vì sao đến thời điểm này tôi mới lên tiếng, là do tôi muốn cho anh Phi Hùng cơ hội vì cả hai đã có 5 năm bên nhau. Tôi đã muốn cho anh Hùng cơ hội nhưng anh ấy có người mới quá sớm. Tôi muốn quên 1 người phải có thời gian rất dài chứ không phải 1 sớm 1 chiều được. Nếu tôi có tình ý với ai thì sẽ phải cắt đứt với anh Phi Hùng trước".

Lâm Khánh Chi xuất hiện trước truyền thông

Cô cũng khẳng định không còn cơ hội để tái hợp với chồng cũ sau những ồn ào vừa qua: "Kể từ ngày kết hôn với anh Hùng, Khánh Chi lui về phía sau chăm lo cho gia đình, là trụ cột kinh tế cho gia đình nhưng tôi để cho anh ấy quản lý hết mọi thứ. Trong thời gian sinh sống, anh Phi Hùng rất tốt, anh không có ai khác ngoài tôi hết. Tôi là người rất chung tình, khi kết thúc với người này mới đến với người khác. Chắc chắn không có chuyện tôi còn đang sống với người này mà yêu đương thêm người khác. Chúng tôi xảy ra chuyện như thế này là do tính anh Phi Hùng quá cố chấp. Câu chuyện này đi đến nước này là không ai muốn hết, khi tan vỡ ai cũng có 1 phần lỗi nên tôi không muốn bàn tán nhiều. Nếu 2 đứa đấu tố, xúc phạm nhau qua lại như thế này thì người ta cười. Tôi muốn nói với anh Phi Hùng rằng anh vẫn là người tốt trong mắt tôi và tôi không phải là người phụ nữ như anh ấy nói. Tôi không quen ai trong lúc này hết, tôi muốn đính chính với anh và khán giả như thế. Anh Hùng không có bằng chứng gì thì không có quyền nói như thế. Nếu anh bắt gặp tôi nắm tay, ôm hôn người khác hay nhắn tin "Em yêu anh quá" với ai khác thì anh có quyền nói, có quyền quy chụp còn nếu không có thì không có quyền nói".

Lâm Khánh Chi lên tiếng phủ nhận

Nói về động cơ chồng lên tiếng tố cô ngoại tình dẫn đến ly hôn, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi nghĩ động cơ khiến anh Phi Hùng lên tiếng do anh ấy up ảnh chung với người mới lên và bị chửi quá nhiều nên mới nói vấn đề này ra để xoa dịu bớt. Còn về nguyên nhân sâu xa thì tôi không rõ vì tôi không phải là anh ấy. Tôi và Phi Hùng đã ly dị, chúng tôi đã dọn ra riêng suốt 2 tháng nay rồi. Khi xảy ra vụ ồn ào này, tôi và anh Phi Hùng chưa nói chuyện với nhau vì anh ấy có người mới rồi. Tôi với Phi Hùng không còn tình thì còn nghĩa nhưng hôm nay anh lên báo nói như thế làm tôi rất buồn. Chúng tôi ly hôn vì bất đồng quan điểm, do anh Phi Hùng quá ham chơi chứ không liên quan đến người thứ 3 nào hết”.

“Thời gian gần đây, tôi vẫn nhớ vẫn thương anh Hùng rất nhiều, tuy nhiên anh ấy đã quen người mới rồi. Nếu như anh ấy chưa có người mới thì tôi vẫn nghĩ đến chuyện trở lại. Khi anh công khai với người khác, tôi có buồn và chạnh lòng vì người chồng của mình có bồ mới nhanh quá. Tuy nhiên vì chúng tôi đã ly dị rồi, anh ấy có quyền có tự do có hạnh phúc mới. Tôi chỉ mong mọi người đừng tấn công anh ấy nữa, tôi cũng mong cho Phi Hùng hạnh phúc. Trong vụ việc ồn này anh Phi Hùng quá trẻ con, cách cư xử này không phù hợp với tôi. Anh Phi Hùng quá xúc phạm tôi. Tôi lớn hơn anh Phi Hùng nhiều tuổi mà, tôi cần 1 người chín chắn, trưởng thành hơn. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chúng tôi xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ xem điều gì quan trọng nhất, nếu thấy gia đình quan trọng thì quay về chứ không nghĩ mọi thứ đến nước này", cô nói thêm.

Ngay sau chia sẻ của vợ cũ, Phi Hùng có động thái bất ngờ. Theo đó, anh ẩn các bài viết trên trang Facebook cá nhân và chỉ để lại ảnh nắm tay bạn gái mới đăng ngày 2/2/2022. Với bài đăng này, chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng giới hạn bạn bè.

Vào tháng 12/2021, Phi Hùng bất ngờ thông báo chấm dứt hôn nhân với Lâm Khánh Chi sau 5 năm chung sống. Dịp Tết Nguyên đán 2022, anh công khai hình ảnh tình tứ bên cạnh cô gái mới xinh đẹp, gợi cảm. Đi cùng với đó, Phi Hùng dành nhiều lời tình tứ cho cô gái này.

Phi Hùng tình tứ bên bạn gái mới

Lâm Khánh Chi khoác tay tình tứ cùng Song Duy

Trong khi đó Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ loạt ảnh bên cạnh Song Duy và tâm sự: "Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn và cuộc sống mới". Tiếp đó là khoảnh khắc khoác tay của cặp đôi khi hẹn hò tại Quy Nhơn. Tuy nhiên, Khánh Chi cho biết không có chuyện hẹn hò Song Duy: "Bộ ảnh chụp với Song Duy là chụp lâu rồi và anh Phi Hùng cũng biết điều đó. Chúng tôi chụp 5, 6 bộ hình chứ không phải 1 đâu. Hiện giờ tôi và anh Hùng ly hôn rồi thì việc tôi đi chơi với ai là bình thường, hơn nữa Duy là trợ lý của tôi".

