Kim Lý lên tiếng về tin đồn được mời đến tiệc “nhạy cảm” với giá hàng chục ngàn USD

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 20:05 PM (GMT+7)

Ông xã Hồ Ngọc Hà đã có tuyên bố gay gắt khi bị gọi tên trong một tin đồn không căn cứ.

Chiều 9.7, mạng xã hội bỗng xôn xao trước đoạn tin nhắn nhạy cảm có nhắc đến tên người mẫu Kim Lý. Cụ thể, ông xã Hồ Ngọc Hà được cho rằng có liên quan đến một buổi tiệc trị giá 50.000 USD (tương đương khoảng 1,15 tỷ đồng) trong quá khứ. Mặc dù bài viết không nói rõ tên nhưng lại lấy hình ảnh của Kim Lý và làm mờ mặt đi, từ đó dẫn đến nhiều bình luận gây ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống và gia đình của nam diễn viên.

Kim Lý bức xúc trước tin đồn sai sự thật về mình

Trước những ồn ào xung quanh tin đồn không căn cứ này, cách đây ít giờ Kim Lý đã lên tiếng đầy bức xúc trên Facebook cá nhân. Người mẫu sinh năm 1983 cho biết: “Stop posting this kind of bullshit fake rumors. If any use my image or name to spread stupid lies you will be hearing from my lawyer” (Tạm dịch: Hãy ngừng việc đăng các thông tin vớ vẩn như thế này. Bất cứ trang tin nào sử dụng hình ảnh hay tên của tôi cho mục đích chia sẻ những tin giả không kiểm chứng, tôi sẽ để luật sư của tôi làm việc với các bạn). Theo đó, Kim Lý tỏ thái độ gay gắt vì tên tuổi và hình ảnh cá nhân bị sử dụng trái phép vào các tin đồn thất thiệt. Nam người mẫu còn tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp và truy cứu đến cùng đối với những người cố tình đưa tin sai lệch về mình.

Kim Lý và bà xã Hồ Ngọc Hà

Phản ứng của Kim Lý ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Đây là lần hiếm hoi ông xã Hồ Ngọc Hà bức xúc lên tiếng trước những thị phi quanh mình. Dưới bài đăng của Kim Lý, người hâm mộ cũng như bạn bè, đồng nghiệp đều ủng hộ hành động quyết làm đến cùng của nam diễn viên.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà là đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Họ quen nhau từ khi hợp tác quay MV “Cả một trời thương nhớ” năm 2017. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn vào tháng 1.2020. Đến tháng 11.2020, giọng ca “Gửi người yêu cũ” sinh đôi một trai, một gái. Thời điểm đó, Kim Lý gây xôn xao cộng đồng mạng với màn cầu hôn bà xã ngay ở chính bệnh viện nơi Hồ Ngọc Hà vừa sinh cho anh hai bé Leon và Lisa.

Gia đình hạnh phúc của Kim Lý

Hiện tại, nam diễn viên đã không tham gia các hoạt động showbiz trong thời gian dài mà tập trung vào việc kinh doanh cũng như hỗ trợ bà xã chăm sóc gia đình. Dù vậy, với nét đẹp nam tính cùng thân hình chuẩn người mẫu, Kim Lý vẫn đang là một trong những cái tên được nhiều thương hiệu lựa chọn mời làm gương mặt đại diện. Chính vì thế, độ phủ sóng của ông xã Hồ Ngọc Hà cũng không thua kém vợ.

