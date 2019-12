Kiatisak chê U22 Việt Nam chưa vượt được Thái: Sao Việt nói gì?

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 12:21 PM (GMT+7)

Ngay sau phát biểu của cựu danh thủ 46 tuổi người Thái, fan bóng đá Việt Nam là nam diễn viên hài nổi tiếng Chiến Thắng đã lên tiếng.

Theo Siam Sport ngày 12-12 đưa tin, cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak đưa ra nhận định Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh so với anh dự đoán lúc trước, nhưng vẫn chưa đủ sức vượt trội so với Thái Lan.

Kiatisak cũng cho rằng, Thái Lan thiếu may mắn hơn là do kém thực lực tại giải đấu lần này: "Dù Việt Nam tiến bộ rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ sức vượt trội so với Thái Lan, bằng chứng là các trận đấu gần đây, họ chỉ có được tỷ số hòa ở những giải đấu quan trọng. Nếu Việt Nam thật sự mạnh, họ phải chiến thắng Thái Lan dễ dàng".

Cựu danh thủ 46 tuổi nói thêm: "VN đã giành được nhiều chức vô địch nhưng không thể nói rằng Thái Lan rõ ràng kém hơn hẳn. Điều đó được thể hiện trong các cuộc đối đầu ở các giải chính thức khi VN chưa vượt qua được Thái Lan. Vì vậy chưa thể phân định được đội nào là số 1 Đông Nam Á”.

Ngay khi phát biểu của Kiatisak được đưa ra, cộng đồng mạng Việt tranh cãi nảy lửa.

Chiến Thắng bức xúc khi thấy Kiatisak chê bóng đá VN chưa vượt được Thái Lan

Nam diễn viên hài Chiến Thắng trong những ngày qua liên tục theo dõi tin tức bóng đá cũng cho hay: "Mấy ngày nay tôi mở báo ra đọc cứ thấy Kiatisak là tôi bức xúc. Không hiểu vì sao đến giờ anh ta vẫn 'ăn mày dĩ vãng'. Đội Thái Lan đã thắng được mấy đội Tây Á nào đâu. Nhìn sang đội VN, các bạn sẽ thấy VN đã thắng gần hết. Ngày trước tôi đã viết thơ nói việc đội VN thắng "mấy anh râu xồm" ý là các đội Tây Á. Thử hỏi Thái Lan thắng được có mấy đội lìu tìu mà so bì gì.

Hơn nữa bóng đá của Thái Lan thời huy hoàng là lúc mà bóng đá các nước Đông Nam Á còn chưa phát triển. Hồi đó, đội Thái có đầu tư thì thắng mấy đội 'hàng xóm'. Thắng kiểu mấy người nhà như thế thì to mồm làm chi. Đã thắng là phải thắng các đội ngoài lục địa mới hay.

Kiatisak lấy thành tích của ngày xưa trong giải Đông Nam Á để so bì với VN làm sao được. Như thế tôi thấy phiến diện, không khách quan. Có thể thông cảm cho Kiatisak vì câu nói này bởi sự cay cú vì màu cờ sắc áo".

Diễn viên Chiến Thắng muốn nhắc cựu danh thủ người Thái đừng "ăn mày dĩ vãng"

Nam diễn viên khẳng định, cách "chê đội VN chưa thể vượt Thái Lan" là một cách nhìn cổ hủ: "Tôi đã nói nhiều lần trước đó rồi, những người hay tỏ ra như thế chứng tỏ họ thua mình rồi. Ở đời thường, ai đố kỵ ghen ghét, mình cứ im là mình hơn họ rồi. Người thua thường hay khua mép.

Theo tôi, cựu danh thủ Thái Lan càng như thế càng khiến người ta cười cho. Bởi vì nếu so sánh thực tế, đội Thái Lan đã thua đội VN quá nhiều. Việc Thái thắng mấy đội như Lào thì nói làm gì. Hơn nữa mỗi thời một khác, thời bây giờ đâu phải như thời ngày xưa, lấy mấy ông già để so sánh với thế hệ trẻ thì quá cổ hủ.

Bây giờ cứ mở trang báo mà tôi thấy hình Kiatisak là biết ngay đang 'nổ' rồi".

