Không còn úp mở, Lệ Quyên có câu trả lời rõ ràng về quan hệ với "phi công" kém 12 tuổi

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 00:10 AM (GMT+7)

Sau nhiều lần "thả thính" trên mạng xã hội, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ ẩn ý về chuyện tình cảm.

Chiều 3.2, “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên đăng ảnh tình tứ bên người mẫu kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu cùng chia sẻ ngọt ngào: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers! (Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật. Nâng ly!), Lệ Quyên viết.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài đăng của Lệ Quyên đã nhận được hàng ngàn lượt "thả tim" từ khán giả. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp “chị em” hot nhất showbiz hiện nay.

Từng được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là ông chủ phòng trà nổi tiếng nhất nhì Sài thành - Đức Huy. Thế nhưng, tháng 10/2020 cả hai tuyên bố ly hôn một cách êm đềm sau hơn 10 năm bên nhau và cùng chăm sóc cậu con trai 9 tuổi.

Từ sau khi ly hôn, chuyện tình cảm của ca sĩ Lệ Quyên luôn thu hút sự chú ý của công chúng. "Người tình tin đồn" của Lệ Quyên là người mẫu - diễn viên Lâm Bảo Châu sinh năm 1993 cao 1,83 m, sở hữu gương mặt điển trai, nam tính. Anh đã tham gia một vài chương trình hẹn hò và diễn xuất trong MV "Anh ơi ở lại" của Chi Pu.

Trước đó không lâu cả hai được trông thấy sử dụng nhiều món đồ trùng hợp, được fan phỏng đoán là “tín vật tình yêu” nhằm đánh dấu chủ quyền.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-con-up-mo-le-quyen-co-cau-tra-loi-ro-rang-ve-quan-he-voi-phi-cong-kem-12...Nguồn: http://danviet.vn/khong-con-up-mo-le-quyen-co-cau-tra-loi-ro-rang-ve-quan-he-voi-phi-cong-kem-12-tuoi-50202142096907.htm