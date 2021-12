Khối tài sản lớn của Sơn Tùng ở tuổi 27: Bất ngờ với số công ty đang nắm giữ

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 04:08 AM (GMT+7)

Sếp của công ty giải trí có trong tay từ nhà đẹp tới siêu xe, chưa kể thu nhập lớn từ cát-xê và kênh YouTube.

Sơn Tùng M-TP thường được fan gọi là "chủ tịch" khi nắm giữ trong tay các công ty giải trí. Sau khi rời khỏi vòng tay của "ông bầu" Quang Huy, Sơn Tùng ra riêng và thành lập công ty mang tên mình: M-TP Entertainment. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1994 còn thành lập 2 công ty giải trí khác có tên M-TP Talent và M-TP & Friends.

Cũng chính vì vậy, khi nhắc tới cụm từ "chủ tịch", "sếp" trong showbiz Việt, khán giả thường nghĩ ngay đến Sơn Tùng. Việc thù lao của "sếp" Tùng lên tới 9 con số cũng không có gì quá lạ lẫm với khán giả.

Gần đây Sơn Tùng đã cùng các thành viên trong công ty tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. Giữa "bão" tìn đồn tình cảm với Hải Tú, giọng ca "Chúng ta của hiện tại" không có một động tĩnh gì nhắc về chuyện tình ái. Thay vào đó, anh tập trung phát triển công ty trên cương vị của một người lãnh đạo.

Nói về khối tài sản của Sơn Tùng phải kể tới những bất động sản lớn. Từ năm 24 tuổi, Sơn Tùng đã có trong tay căn hộ cao cấp trị giá hơn 3 tỷ đồng tại quận 7, TP. HCM.

Hiếm hoi mới thấy Sơn Tùng hé lộ hình ảnh về căn hộ do anh sở hữu. Những hình ảnh đời thường từ lúc ngủ dậy tới khi vào bếp của nam ca sĩ được dành tặng cho fan khi hé lộ về chốn riêng tư.

Dễ dàng nhận thấy căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản với tông màu sáng. Nhìn vào cơ ngơi này, bạn trẻ nào cũng muốn có một căn nhà hút mắt như vậy.

Chưa dừng ở đó, với vị thế của một ngôi sao hot từng được đồn đoán có giá cát-xê tới 1,2 tỷ đồng, Sơn Tùng còn gặt hái nhiều thành công hơn.

Đó là căn nhà mới khang trang có thiết kế tối tân, cũng chọn màu trắng làm chủ đạo.

Căn nhà mới rộng rãi hơn, có cả tầng gác và phòng thu riêng. Phòng ngủ của nam ca sĩ cũng được thiết kế rất hiện đại.

Căn nhà này được chính chủ hé lộ một số góc không gian thông qua những hình ảnh chụp tại gia.

Có một phòng thu thế này, Sơn Tùng vừa thoải mái sáng tác nhạc vừa có một nơi thư giãn cho riêng mình.

Khi 24 tuổi, Sơn Tùng đã sắm cho mình chiếc xế màu đỏ có giá khoảng 3 tỷ đồng. Anh chàng cho thấy hình ảnh của một ngôi sao tuổi trẻ tài cao. Ngoài cát-xê chót vót, những MV, clip từ triệu view đến hơn trăm triệu view trên kênh YouTube có hơn 8,6 triệu người đăng ký theo dõi cũng đủ mang về lợi nhuận lớn cho Sơn Tùng.

Tháng 5 năm nay, Sơn Tùng lại gây bất ngờ khi khoe ảnh chụp bên siêu xe Mercedes AMG G63 có giá khoảng 11-12 tỷ đồng.

Cùng với loạt ảnh bên siêu xe, Sơn Tùng viết: “Finally I got this car. Welcome to my team." (tạm dịch: Cuối cùng tôi cũng có được chiếc xe này. Chào mừng em đến với đội của anh).

Về độ giàu có của Sơn Tùng phải kể tới sự đầu tư của nam ca sĩ trong các MV, từ trang phục đến phụ kiện, có thứ tới hàng trăm triệu đồng.

Anh còn không ngại chi tiền "khủng" để mời rapper nổi tiếng thế giới Snoop Dogg tham gia vào sản phẩm âm nhạc của mình đủ thấy độ chịu chơi tới mức nào.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-tai-san-lon-cua-son-tung-o-tuoi-27-bat-ngo-voi-so-cong-ty-dang-nam-giu-50...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-tai-san-lon-cua-son-tung-o-tuoi-27-bat-ngo-voi-so-cong-ty-dang-nam-giu-50202115124557226.htm