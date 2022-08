Doãn Hải My xác nhận hẹn hò Đoàn Văn Hậu, đằng gái nói rõ tin đồn đám cưới

Phía Doãn Hải My đã có những chia sẻ về thời điểm yêu và chuyện kết hôn của cả hai với chúng tôi.

Tối 15/8 trên trang Facebook cá nhân, Đoàn Văn Hậu bất ngờ đăng tải loạt ảnh tình tứ bên "tình tin đồn" Doãn Hải My. Nam cầu thủ đội tuyển Việt Nam gắn tên Facebook người đẹp như một động thái nhằm "khẳng định chủ quyền". Bên dưới bài đăng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng có phản hồi: "Ok bạn".

Đoàn Văn Hậu công khai ảnh ngọt ngào bên Doãn Hải My

Bài viết thu hút hằng trăm nghìn lượt tương tác từ dân mạng. Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng,... và loạt sao Việt đồng loạt có bình luận chúc mừng cặp đôi. "Chúc mừng hai em", "Đẹp đôi quá", "Chúc hai em. Trăm năm hạnh phúc nhé. Anh sẽ tới lễ cưới đúng giờ", "Hy vọng anh vẫn có trong đầu em và vinh hạnh khi được thiệp của em mới", "Sắp được ăn cỗ to rồi đây",... bình luận dưới bài đăng.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ gốc Thái Bình công khai ảnh nửa kia trên trang cá nhân. Hiện tại, anh chưa phản hồi bất kỳ bình luận nào dưới bài đăng.

Cả hai có những cử chỉ thân mật như khoác vai, ôm eo ngọt ngào trong loạt ảnh "sánh đôi" bên nhau

Liên hệ với Doãn Hải My, phía người đẹp sinh năm 2001 xác nhận Đoàn Văn Hậu và Hải My là người yêu của nhau. "Văn Hậu và Hải My quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, sau thời điểm Hải My thi Hoa hậu năm 2020 mấy tháng, cả hai mới chính thức tìm hiểu và hôm nay chính thức công khai mối quan hệ", quản lý - chú của Hải My chia sẻ với chúng tôi.

Khi hỏi về tin đồn "Văn Hậu - Hải My kết hôn" đang rầm rộ trên mạng xã hội nhiều ngày qua, phía bạn gái nam cầu thủ sinh năm 1999 phủ nhận và cho biết: "Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng. Hiện tại, My còn đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn nữa. Nói thật, My cũng đã từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học. Hơn nữa, cả My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa".

Tại thời điểm Hải My thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cả hai vẫn chưa là người yêu của nhau

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là một trong những cặp đôi cầu thủ - người đẹp được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhờ ngoại hình "xứng đôi vừa lứa" và tài năng. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 khi liên tục úp mở những hình ảnh liên quan đến đối phương, bắt gặp khi đang thân thiết với nhau ở các sự kiện lớn, nhỏ.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hoạt động giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô là gương mặt yêu thích của các nhà thiết kế.

