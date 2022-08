Khán giả vội vàng báo cảnh sát khi xem livestream của ca sĩ sinh năm 2000

Hành động của giọng ca sinh năm 2000 khiến hàng nghìn khán giả không khỏi lo lắng.

Mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin về nam ca sĩ Hàn Bội Tuyền nhận về sự quan tâm của dư luận. Theo đó, tối 22/8, ngôi sao sinh năm 2000 livestream giải thích về tin đồn sử dụng chất ma túy và bị cấm sóng.

Anh tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy, chưa bao giờ sử dụng. Tôi đã thanh minh rất nhiều nhưng mọi người không tin. Các bạn chửi bới, cứ thử xem, để tôi thấy rõ sức mạnh của bạo lực Internet. Các bạn chỉ ngồi sau màn hình và tin những gì mình muốn tin mà không thấy tôi đã cố gắng như thế nào để bác bỏ tin đồn".

Hàn Bội Tuyền bật khóc, cố gắng thanh minh về tin đồn sử dụng ma túy

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết: "Tôi là người đơn giản, không xảo quyệt như các bạn nghĩ. Tính cách của tôi hoàn toàn khác những gì trên mạng xã hội". Đồng thời, Hàn Bội Tuyền cho biết tin đồn này đã ảnh hưởng lớn đến gia đình mình: "Bà tôi khóc cả hôm nay vì nhìn thấy tôi hứng chịu bạo lực mạng vô lý. Tôi sẽ dùng tính mạng để chứng minh bản thân trong sạch".

Sau khi tuyên bố, anh lao ra cửa sổ và biến mất khỏi khung hình khiến khán giả không khỏi lo lắng rằng tâm lý kích động khiến nam ca sĩ có hành động dại dột. Hàng nghìn người đang xem livestream đã báo cảnh sát đến hiện trường ứng cứu.

Sau khoảng 15 phút, phía cảnh sát Bắc Kinh thông báo: "Người có ý định tự tử đã được giải cứu an toàn". Sáng 23/8, bà nội Hàn Bội Tuyền xác nhận tin tức cháu trai vẫn bình an: "Tôi là bà nội của Bội Tuyền, cháu tôi đã an toàn. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn".

Hàn Bội Tuyền là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội

Hàn Bội Tuyền sinh năm 2000, có tuổi thơ bất hạnh khi bị mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh. Đến năm 2003, cha Hàn Bội Tuyền qua đời vì ung thư gan nên anh sống cùng bà nội.

Anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có được ngoại hình như hiện tại. Giọng ca sinh năm 2000 cũng cho biết anh chưa bao giờ tự ti vì bệnh tật mà luôn trân trọng từng vết sẹo trên gương mặt.

Anh theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ

Hàn Bội Tuyền nổi tiếng trên mạng xã hội với những video giả gái hài hước dưới tên Hàn Mỹ Quyên trên Douyin. Năm 2021, anh tham gia chương trình tuyền chọn thần tượng "Sáng tạo doanh" để theo đuổi sự nghiệp làm ca sĩ. Cách đây không lâu, giọng ca sinh năm 2000 vướng tin đồn sử dụng chất kích thích, các chương trình anh tham gia đều có động thái gỡ bỏ, cắt hoặc xóa mờ gương mặt càng gây tò mò.

