Khám phá 2 căn nhà tỷ của Lê Hoàng và Tiến Dũng (The Men)

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 05:00 AM (GMT+7)

Nếu như nhà Tiến Dũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi loạt nội thất cao cấp, sang trọng, thì căn nhà của vợ chồng Lê Hoàng lại được khen ngợi hòa nhập với thiên nhiên.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã của Tiến Dũng (The Men) là Hồ Võ Trang Linh đã chia sẻ loạt ảnh cận cảnh ngôi nhà vợ chồng cô đang ở.

Theo đó, căn hộ mà gia đình cô đang sinh sống nằm tại một khu đô thị cao cấp, có hướng nhìn ra thành phố cực đẹp.

Vì có nhu cầu chuyển sang căn hộ rộng hơn nên gia đình chồng cô đang rao bán căn nhà.

Với diện tích 68m2, gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh cùng nội thất cao cấp, vợ chồng Tiến Dũng sẽ để lại toàn bộ nội thất trong nhà và đưa ra mức giá 2.7 tỉ đồng.

Ngay bên dưới bài đăng của bà xã Tiến Dũng, không ít người hâm mộ phải xuýt xoa trầm trồ về độ sang chảnh của căn nhà cao cấp này.

Nếu như vợ chồng Tiến Dũng - Trang Linh hướng tới cuộc sống hiện đại với nhiều nội thất cao cấp, tiện ích, thì người đồng nghiệp Lê Hoàng lại sở hữu căn nhà hòa với thiên nhiên, tràn ngập cây xanh.

Gia đình của Lê Hoàng (The Men) đang ở trong một ngôi nhà rộng rãi tại TP Hồ Chí Minh.

Bên trong nhà, nội thất hiện đại với gam màu trung tính. Đặc biệt, khu ban công trên lầu 2 tràn ngập cây xanh, là nơi vợ chồng Lê Hoàng (The Men) ngồi đọc sách, thư giãn, nhìn các con chơi đùa.

Trên tường nhà, vợ chồng Lê Hoàng trang trí bằng các khung hình là những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình, đặc biệt là hai cậu quý tử. Với niềm đam mê âm nhạc bất tận, Lê Hoàng còn thiết kế thêm một phòng với đầy đủ dàn loa, trống và các loại nhạc cụ khác. Trưởng nhóm The Men cũng thường xuyên cho các con tiếp xúc với nhạc cụ.

Vợ nam ca sĩ là Việt Huê chia sẻ ngôi nhà do chồng thiết kế: "Nhà chồng làm. Ngoài đam mê ca hát, niềm đam mê thứ hai của chồng là đá banh và xây sửa nhà. Nhà này chồng em thiết kế và ba chồng thi công. Chồng đi mua từng cái bàn cầu, ổ điện".

"Nói chung từng cái nhỏ nhặt trong nhà, chồng cầu toàn đến từng milimét. Nên chồng đòi bán nhà mãi em không chịu. Bao nhiêu khó khăn, cực khổ của chồng, vợ đều thấy hết nên thật lòng là không nỡ".

Dù phong cách hòa nhập với thiên nhiên nhưng căn nhà của vợ chồng Lê Hoàng cũng hướng đến sự tiện ích, có đầy đủ những nội thất cần thiết cho cuộc sống.

Với khán giả nhạc Việt, The Men chẳng còn là cái tên xa lạ. Trước khi gặp nhau và quyết định thành lập nhóm The Men như bây giờ, Lê Hoàng và Tiến Dũng đều là những thành viên trong những nhóm nhạc khác nhau. Lê Hoàng từng hoạt động trong nhóm B.O.M, còn Tiến Dũng là thành viên của Weboys. The Men bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đã trải qua thời gian làm nghệ thuật khá dài và gặt hái được nhiều thành công. Không chỉ nổi tiếng trong sự nghiệp, cả Lê Hoàng và Tiến Dũng đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con khiến nhiều người ngưỡng mộ.