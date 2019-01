John Huy Trần chúc mừng bạn đời "soái ca" lên chức sau kết hôn

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mối tình gần 10 năm của John Huy Trần và bạn đời khiến công chúng ngưỡng mộ

Trên trang Facebook cá nhân, ít giờ trước biên đạo múa John Huy Trần đã dành nhiều lời "có cánh" gửi đến bạn đời nhân dịp người yêu được lên chức trong công việc.

Biên đạo múa nổi tiếng và bạn đời thường xuyên đăng ảnh bên nhau

John Huy Trần gửi đến bạn đời lời yêu ngọt ngào: "This is my amazing babe! Im so proud of all the hard you have been doing and congratulations on the promotion. Love My Nhiem Huynh". (tạm dịch: Đây là "cục cưng" tuyệt vời của tôi. Tôi rất tự hào về những khó khăn mà bạn đã trải qua, xin chúc mừng đã thăng chức. Yêu Nhiệm Huỳnh của tôi).

Phía dưới bình luận, người yêu John Huy Trần cũng đáp lại: "With all of your love and support i made it lava. Love you". (Với tất cả tình yêu và sự hỗ trợ của anh, tôi đã biến nó thành dung nham. Yêu anh).

Cặp đôi gặp nhau qua một buổi đi chơi với bạn bè, sau vài tháng thì bắt đầu có tình cảm

Không chỉ các khán giả yêu mến cặp đôi này mà bạn bè đồng nghiệp cũng không thể làm ngơ trước độ "ngọt" của 2 chàng trai đặc biệt của showbiz. Mỗi khi đăng ảnh du lịch hay khoảnh khắc thường ngày cùng nhau, biên đạo múa John đều nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ cộng đồng mạng.

John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh là mối tình đặc biệt, thời gian họ quyết định công khai sống thật với bản thân cũng đã gặp không ít ý kiến trái chiều. Trước khi đi đến quyết định đăng kí kết hôn tại Canada vào cuối năm 2017, họ đã có gần 9 năm tìm hiểu và trải qua biết bao sóng gió từ dư luận.

Cặp đôi đăng ký kết hôn ở Canada trước khi tổ chức đám cưới ở Việt Nam

Đám cưới John Huy Trần thu hút đông đảo công chúng quan tâm

Tuy nhiên cả hai may mắn được gia đình hai bên thương yêu và ủng hộ, những bàn tán từ dư luận cũng nguội dần khi nhìn thấy một đám cưới đồng tính nam hiếm hoi tại Việt Nam, được tổ chức hoành tráng vào ngày 15/4 với sự hiện diện chúc phúc của nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz.

Ngay sau khi về một nhà, cặp đôi cũng đã mua nhà tiền tỷ để bắt đầu cuộc sống mới. Họ cũng có dự định nhận con nuôi trong tương lai.

Đến nay, sau gần một năm về chung một nhà, hai anh chàng chưa khi nào tỏ ra mâu thuẫn hay tranh cãi lớn, theo chia sẻ của John Huy Trần mỗi ngày họ đều cố gắng tìm hiểu nhau, khám phá cái mới của nhau và hỗ trợ nhau nhiều hơn trong cuộc sống.