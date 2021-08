Jack lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư: Dàn sao Việt phản ứng bất ngờ

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 09:10 AM (GMT+7)

Phản ứng của các sao Việt trước lời trần tình của Jack thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Những ngày qua, loạt thông tin về đời tư nam ca sĩ Jack khiến nhiều người chấn động. Giọng ca gốc Bến Tre được cho là vướng vào bê bối lớn nhất trong sự nghiệp. Thiên An - nữ chính MV “Sóng Gió” đã lên tiếng xác nhận chuyện có con với Jack trong khoảng thời gian 2 năm yêu đương mặn nồng và hiện tại cả hai đã chia tay.

Mới đây, Jack chính thức lên tiếng trên trang cá nhân làm rõ những ồn ào xoay quanh mình. Anh gửi lời xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng cũng như phải nghe những điều không hay thời gian qua. Về loạt lùm xùm, giọng ca 9X thừa nhận đã yêu Thiên An trong quá trình làm việc và hợp tác với nhau. Tuy nhiên, vì chuyện tình cảm không như mong đợi nên đã chia tay. Jack khẳng định hiện tại anh không trong mối quan hệ nào nên hi vọng dân mạng sẽ không suy diễn và gán ghép anh với những người không liên quan.

Jack chính thức thừa nhận có con với Thiên An và xin lỗi công chúng

Cụ thể, trên trang cá nhân, Jack chia sẻ: “Mình là Jack đây! Các bạn lo lắng lắm rồi đúng không? Bản thân Jack lúc này không có gì khác hơn ngoài hai từ xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người trong những ngày qua, vì những thông tin không hay liên quan đến cá nhân Jack đã làm ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe của mọi người trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch”.

Bên cạnh lời xin lỗi gửi đến những người bị ảnh hưởng bởi ồn ào này, Jack còn chính thức thừa nhận rằng mình đã có con với Thiên An. Tuy nhiên, nam ca sĩ “Sóng Gió” phủ nhận chuyện rũ bỏ trách nhiệm. “Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành”, giọng ca sinh năm 1997 chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận, ngoài những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, giọng ca “Là Một Thằng Con Trai” còn nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp.

Nam ca sĩ Hoài Lâm đã dùng tài khoản cá nhân của mình viết lời ủng hộ dưới bài đăng xin lỗi của đàn em. Anh nhắn gửi ngắn gọn: “Cố lên nhé”.

Không chỉ Hoài Lâm, diễn viên Hứa Minh Đạt cũng động viên Jack trước sóng gió: “Cố gắng lên em... Rồi mọi chuyện sẽ ổn”.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi mong mọi người cho giọng ca “Hoa Hải Đường” cơ hội để sửa sai: “Mọi người hãy cho Jack cơ hội sửa sai nhé, em ấy còn quá trẻ”.

BTV - MC Quang Minh mong giọng ca gốc Bến Tre sẽ vượt qua sự cố và có trách nhiệm hơn: “Sau khi tìm hiểu hết mọi chuyện, thật sự rất chia sẻ với hai mẹ con Thiên An. Đặc biệt là với em bé. Mong rằng sau sự cố này, Jack sẽ sống tốt và có trách nhiệm hơn”.

