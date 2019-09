Hot girl Trâm Anh thay đổi khác lạ, chia sẻ bất ngờ sau 4 tháng 'mất tích'

Thứ Ba, ngày 03/09/2019 18:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian biến mất khỏi showbiz và mạng xã hội, hot girl Trâm Anh đã trở lại với nhiều động thái tích cực.

Trâm Anh Sự kiện:

Sau 4 tháng gần như "ở ẩn" vì vướng scandal nhạy cảm, mới đây trên trang cá nhân, hot girl của "Nóng cùng World Cup" Trâm Anh dần có những động thái tích cực hơn như đăng ảnh hay chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân. Cư dân mạng có thể cho rằng Trâm Anh bắt đầu rục rịch trở lại showbiz sau khi cân bằng được tâm lý và sắp xếp ổn thỏa cuộc sống riêng không chịu ảnh hưởng bởi thị phi.

Tuy nhiên mới đây nhất, Trâm Anh lại gây khó hiểu khi chia sẻ dòng trạng thái ngắn ám chỉ những tác động của dư luận đối với mình: "Bạn biết không, đôi khi chỉ cần một câu nói bâng quơ của bạn lại cứu sống 1 con người. Cảm ơn vì tất cả".

Dòng chia sẻ với nội dung "khá an toàn" trong thời điểm này của Trâm Anh lại bị xóa đi không lâu sau khi đăng tải, gây thắc mắc với nhiều người. Dân mạng phỏng đoán, Trâm Anh lo rằng mọi người lo lắng cho mình nên đã lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, một số khác lại thắc mắc lý do nàng hot girl bỗng nhiên gây xôn xao mạng xã hội ở thời điểm mọi chuyện đang im ắng.

Cùng thời điểm này, Trâm Anh đăng tải ảnh đi hiến máu nhân đạo cùng mẹ. Có thể thấy dù 'mất tích' khỏi showbiz nhưng cô vẫn có những hoạt động mang tính cộng đồng. Ngoài ra, Trâm Anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè.

Trong tấm ảnh hiếm hoi, Trâm Anh xuất hiện với mái tóc cắt ngắn - ngắn hơn cả trong ảnh trước đó chụp cùng mẹ khi đi lễ. Biểu cảm nhí nhảnh rạng rỡ của cô khi chụp ảnh cho thấy tinh thần Trâm Anh đã ổn định sau sóng gió.

Vừa qua, Trâm Anh đã phải trải qua giai đoạn rất kinh khủng khi đón nhận hàng tá lời chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên cạnh đó, vẫn còn nhiều người yêu quý cô nàng ngày đêm động viên, khích lệ để cô có thể vực dậy như xưa.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, người đẹp gửi lời đến mẹ: "Mom. I just want to say I’m sorry for everything... (Tạm dịch: Mẹ ơi. Con chỉ muốn nói rằng con xin lỗi vì mọi thứ...).

Trong bức ảnh vừa đăng tải, có thể thấy Trâm Anh chỉ để mặt mộc, cô mặc màu áo lam và chọn ở bên mẹ sau những ồn ào gây "dậy sóng" dư luận thời gian qua. Suốt thời gian người đẹp bị gọi tên liên tục vì lộ clip nóng, Trâm Anh đã hoàn toàn rời xa mạng xã hội, buông bỏ thế giới ảo, về với mẹ và lui tới cửa chùa thường xuyên...

Ngay ở phần bình luận, vẫn có ý kiến chỉ trích Trâm Anh và không ngại nhắc lại chuyện cũ, tuy nhiên, phần lớn các fan lại động viên, tha thứ cho cô sau những lỗi lầm đã qua. "Có chắc cả đời các ông không làm gì sai không? Cứ ăn mày quá khứ làm gì nhỉ? Dành thời gian cho người thân nhiều hơn đi, không giúp gì được cho đời thì cũng đừng gieo nghiệp dạo như vậy. Vui vẻ cỡ nào?", "Là con gái, ai cũng có nỗi khổ, và là con gái luôn chịu thiệt thòi hơn rất nhiều, cố lên chị"... Một số bình luận để lại bênh vực hot girl sinh năm 1996.

Gây chú ý từ sau chương trình "Nóng cùng World Cup 2018", Trâm Anh đã khiến lượng anti-fan tăng nhanh chóng sau khi tham gia chương trình hẹn hò với hot streamer Pew Pew, bị tố dựa hơi Pew Pew để nổi tiếng, cùng với đó là hàng loạt động thái chỉ trích từ bạn bè khi lộ quá khứ bị cho là hư hỏng, chảnh chọe, những phát ngôn gây tranh cãi...

Đặc biệt, sau vụ việc bi nghi lộ clip nóng với bạn trai đến hơn 5 phút trên mạng xã hội, "hot girl dược sĩ" đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến cái tên Trâm Anh trở nên hot nhất mạng xã hội trong thời gian dài. Cũng vì scandal nghiêm trọng này, người đẹp đã bị hủy vai diễn trong phim sitcom được khán giả chờ đợi.

Sau tất cả, những người yêu mến người đẹp gốc Thanh Hóa đều mong cô vượt qua quá khứ và trở lại với hình ảnh mới để có được lòng tin của khán giả.