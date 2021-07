Bạn cũng từng đăng ảnh chụp với mẹ kèm dòng chữ: "Mom. I just want to say I’m sorry for everything". Với bạn, mẹ là một người có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong hành trình trưởng thành của bạn từ nhỏ tới giờ?

Với mình, không có mẹ thì không có mình. Đơn giản vậy thôi à.

Nhắc tới mẹ là thế, vậy còn người cha thì sao, bạn có thể chia sẻ về cha được không?

Ba mẹ mình chia tay từ khi mình còn nhỏ. Mẹ một thân một mình nuôi mấy chị em lớn lên đến giờ. Mẹ còn hơn cả một người cha, người mẹ nữa. Với mình có mẹ là đủ rồi.