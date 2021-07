Mỗi tuần anh dành ra 2 ngày chăm sóc bản thân như xông hơi, ngâm chân thảo dược, tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ.



Để phòng Covid, nam ca sĩ xông mũi và họng bằng tinh dầu, súc miệng bằng nước muối, uống bổ sung các thực phẩm chức năng như Vitamin C, kẽm, dầu cá, tỏi để tăng cường sức đề kháng vốn khá yếu của mình. “Tôi đã bị viêm phổi, hen suyễn từ nhỏ và bệnh lý nền là thường xuyên bị dị ứng nên tôi lo sợ là mình sẽ bị từ chối cho tiêm vắc xin sau này. Do đó, khi ra phố nếu cần thiết, tôi trang bị thêm một tấm kính chắn giọt bắn cho an toàn” – Đoan Trường tiết lộ.