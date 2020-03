Hội rich kid châu Á vẫn dùng máy bay riêng đi tiệc tùng, du lịch giữa tâm dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 04:00 AM (GMT+7)

Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giới siêu giàu châu Á vẫn du lịch, tụ tập tiệc tùng sang chảnh khắp năm châu.

Giữa mùa dịch Covid-19, tại các hội nhóm rich kid, những bức ảnh cho thấy những người trẻ giàu có vẫn vi vu trời Tây, check-in từ Milan Fashion Week đến Paris Fashion Week, với những cây đồ hiệu giá nghìn đô liên tục được chia sẻ.

Hội rich kid dùng máy bay riêng, vẫn tiệc tùng, du lịch giữa mùa dịch. (ảnh minh họa)

Một số người có thể trấn an dư luận bằng việc sử dụng máy bay, du thuyền riêng và lời hứa tự cách ly sau đó, song cũng không ít người bị dân mạng "ném đá" vì khoe ảnh tham dự sự kiện, tổ chức tiệc tùng, ra nước ngoài giữa tâm dịch.

Tham dự tuần lễ thời trang tại châu Âu giữa tâm dịch

Nga Nguyễn là con gái của một đại gia ở Hà Nội.

Nga Nguyễn từng gây chú ý khi là người Việt duy nhất có mặt ở thảm đỏ sự kiện Met Gala (được xem như giải Oscar của làng thời trang) diễn ra tại New York (Mỹ) vào tháng 5/2018. Loạt ảnh chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đồ hiệu và xe hơi đắt tiền của 9X luôn nhận được lượng tương tác cao từ dân mạng.

Nga Nguyễn dự sự kiện ra mắt một hãng nước hoa tại khách sạn Cafe Royal ở London.

Cô thường xuyên ghi lại sự hiện diện của mình tại các tuần lễ, sự kiện thời trang, trong đó có hai show diễn của Saint Laurent, được tổ chức ngày 25/2 ở thủ đô Paris của Pháp, và show Gucci hôm 19/2 ở Milan, Italy, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của cô đã bị xóa.

Tiên Nguyễn là gương mặt quen thuộc trong hội "con nhà giàu" (rich kid) Việt Nam

Trước khi về Việt Nam vào đầu tháng 3, Tiên Nguyễn đã tham dự tại các tuần lễ thời trang lớn mùa Thu – Đông 2020 của nhãn hàng Burberry tại London và sau đó là show thời trang của thương hiệu Versace và Dolce & Gabbana diễn ra tại Milan. Tuần lễ thời trang Anh, Ý cùng Tiên Nguyễn có cả em trai William Hiếu Nguyễn. Anh đồng hành cùng chị trong vai trò khách mời.

Tiên Nguyễn được em trai Hiếu Nguyễn “hộ tống” khi tham gia show của nhà mốt Anh Quốc.

Các phóng viên đến từ Mỹ và các nước châu Á như Singapore, Thái Lan xác nhận họ được công ty yêu cầu không trở lại văn phòng sau chuyến công tác tới tuần lễ thời trang Milan, diễn ra ở vùng Lombardy của Italy, đất nước hiện có số ca nhiễm nCoV cao thứ nhì thế giới sau Trung Quốc.

Tiệc tùng, du lịch trong thời gian tự cách ly

Hot girl Đài Loan tên Nana Ciao (Circle) thu hút hơn 300.000 lượt follow nhờ những hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh trên Instagram, mới đây trở thành tâm điểm chỉ trích. Cô nàng bị dân mạng kêu gọi report trang cá nhân sau khi chia sẻ hình ảnh tham dự tiệc tùng, tiếp xúc với nhiều người mà không đeo khẩu trang trong thời gian tự cách ly sau khi trở về từ vùng dịch Hàn Quốc.

Theo trang Style Taiwan, cô gái này đã đến Hàn Quốc vào ngày 20/2 để quay phim. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 lan rộng ở xứ kim chi, Circle đã đổi vé máy bay để trở về Đài Loan vào trưa 22/2.

Nana Ciao (Circle) là con nhà giàu Đài Loan.

Hot girl hứa với fan sẽ tự cách ly tại nhà, song chỉ 7 ngày sau, cô nàng lại khoe ảnh tham dự sự kiện Walking Bell Awards với bạn bè lên mạng xã hội. Dân mạng để lại vô số bình luận "ném đá" và kêu gọi report tài khoản của Circle. Trước sự chỉ trích dữ dội, mới đây, hot girl Đài Loan đã phải đăng bài viết và video xin lỗi.

Hot girl Đài Loan bị "ném đá" vì khoe ảnh tiệc tùng trong thời gian tự cách ly.

Giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tin tức về những cá nhân, đặc biệt là người nổi tiếng, vi phạm quy định tự cách ly luôn khiến dư luận dậy sóng. Vũ công nổi tiếng người Hàn Na Dae-han bị Nhà hát Ballet Quốc gia Hàn Quốc (KNB) đuổi việc vì đến Nhật Bản du lịch trong thời gian được yêu cầu cách ly tại nhà.

Tháng trước, KNB đã có chuyến lưu diễn đến Daegu - tâm điểm của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Sau khi trở về Seoul, 130 thành viên đoàn, bao gồm vũ công Na Dae-han, được yêu cầu tự cách ly đến hết ngày 2/3 và thường xuyên báo cáo về tình hình sức khỏe.

Dù chưa hết thời gian cách ly, Na Dae-han chia sẻ nhiều hình ảnh trên trang cá nhân cho thấy anh cùng bạn gái đến Nhật Bản du lịch. Dân mạng vô cùng phẫn nộ và để lại nhiều bình luận "ném đá" nam vũ công.

Na Dae-han đến Nhật Bản du lịch trong thời gian cách ly gây bức xúc.

Anh chàng sau đó đăng tải lời xin lỗi nhưng từ chối giải thích về hành động của mình, đồng thời khóa trang cá nhân. Dù đã bị công ty sa thải, nam vũ công vẫn nhận nhiều bình luận chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.

Đặc quyền đi lại của người giàu trong mùa dịch Covid-19

Từ tháng 1, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Nhiều tuyến đường trong và xung quanh tỉnh này bị cấm lưu thông, theo South China Morning Post.

Tuy nhiên, He Hao, con trai của một quan chức tại Hồ Bắc, lại đăng video lên mạng xã hội Weibo khoe rằng được cha sắp xếp ôtô để tự do đi lại trong thời gian phong tỏa.

He Hao viết rằng đã bị cách ly ở Thiên Môn trong 22 ngày và cha anh đã nhờ một người bạn trong thành phố đưa anh trở lại Kinh Châu. "Khi cả tỉnh đóng cửa các tuyến đường, cha dùng mối quan hệ của mình để điều ôtô đến đón tôi từ Thiên Môn trở về Kinh Châu", He Hao viết.

Giới nhà giàu lợi dụng quan hệ của mình chống lại lệnh phong tỏa. (ảnh minh họa)

Cha của He Hao là ông He Yanfang, Trưởng phòng phụ trách thị trường của Sở Thương mại thành phố Kinh Châu, theo thông báo của chính quyền nước này đăng trên Weibo hôm 15/2. Bài đăng của nam thanh niên khiến dân mạng vô cùng bức xúc, dấy lên nghi ngờ về tư cách chính trị của ông He Yanfang và kêu gọi điều tra chống tham nhũng quan chức này. Sau vụ bế bối, ông He Yanfang đã bị đình chỉ chức vụ.

Theo DW News, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và người bình thường được khuyến cáo hạn chế tụ tập, thậm chí xuất cảnh, việc đi lại, du lịch đã trở thành “đặc quyền” của người giàu.

Giới siêu giàu không ngại bỏ ra khoản chi phí lớn để tìm thuê những máy bay, du thuyền tư nhân, sắp xếp các chuyến đi riêng nhằm tránh chỗ đông người.

Những nhà khai thác máy bay phản lực tư nhân cho biết đang chứng kiến sự bùng nổ kinh doanh kể từ khi virus corona bùng phát vào cuối tháng 12 ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phân tích, không chỉ các dịch vụ siêu đắt đỏ, tiền bạc còn giúp người giàu tiếp cận thông tin tốt hơn và thậm chí phá vỡ các quy tắc, hạn chế trong mùa dịch.

"Không ít trường hợp người giàu tìm cách trốn ra nước ngoài trong mùa dịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào tiền bạc và những mối quan hệ cũng có thể bảo vệ họ an toàn khỏi virus corona”, Kent Deng, giáo sư Lịch sử kinh tế tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nói.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/hoi-rich-kid-chau-a-van-dung-may-bay-rieng-di-tiec-tung-du-lich...Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/hoi-rich-kid-chau-a-van-dung-may-bay-rieng-di-tiec-tung-du-lich-giua-tam-dich-covid-19-1067072.html