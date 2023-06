“Hoa hậu có vòng một đẹp nhất" lộ cảnh hot, người đẹp này lại thừa nhận xuất thân không ngờ

Gần đây hoa hậu kiêm diễn viên Lee Ji Ahn – em gái ruột tài tử Lee Byung Hun – lần đầu hé lộ việc từng tham gia đóng một vai phụ trong phim người lớn. Lee Ji Ahn được biết tới là hoa hậu Hàn Quốc năm 1996, từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ông xã doanh nhân. Trong chương trình King of Masked Singer mới phát sóng, cô thừa nhận khi còn là một diễn viên nhí đã đóng vai Ong Nyeo thời trẻ trong phim người lớn A tale of Legendary Libido. Đây là bộ phim xoay quanh chàng trai bán bánh gạo bị mọi người chế nhạo vì chứng suy giảm ham muốn tình dục, tình cờ tìm thấy lọ thuốc giúp trở nên hấp dẫn trong mắt phụ nữ.

Kim Sung Ryung là một trong những người đẹp hoa hậu từng góp mặt trong phim điện ảnh 19+ The Servant (Người hầu). Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 32 vào năm 1988 khi 21 tuổi.

Sau khi giành chiến thắng từ cuộc thi, cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách một phóng viên tin tức giải trí của đài KBS. Dần dà cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, được nhận xét là người đẹp tài sắc của showbiz Hàn. Sau vai diễn trong phim Những người thừa kế, cô được gọi bằng biệt danh “mẹ của Kim Tan (Lee Min Ho)”.

Xuất thân của Kim Sung Ryung khiến nhiều người nể phục. Cô tốt nghiệp 3 trường đại học có tiếng như Học viện kỹ thuật Inha ngành Khoa học máy tính, đại học Kyung Hee, đại học Hankuk. Ngoài đời thường, cô hạnh phúc viên mãn bên ông xã đại gia và hai cậu con trai.

Sung Hyun Ah từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc năm 1994, giải người đẹp ảnh tại cuộc thi hoa hậu quốc tế năm 1994. Cô được đánh giá là một hoa hậu có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, được khán giả biết tới qua các bộ phim Thần y Heojoon, Có một ngày, Phụ nữ tốt phụ nữ xấu, Lee San: Triều đại Chosun, Khách hàng là thượng đế, Bằng chứng ngoại tình… Cô không ngại hy sinh cho nhiều cảnh quay nóng bỏng trong cả phim truyền hình Công chúa Ja Myung Go (năm 2009) lẫn phim điện ảnh Lover (năm 2005) và Woman Is the Future of Man (năm 2004). Tuy nhiên đến năm 2014-2015, tên tuổi của cô đi xuống vì scandal vướng tin đồn bán dâm. Mặc dù được tòa xử trắng án nhưng Sung Hyun Ah vẫn bị mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả.

Park Si Yeon nổi tiếng với tên gọi “hoa hậu dao kéo” sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 2000. Đặc biệt, cô từng theo học trường cao đẳng ở Mỹ vào năm 1998 với chuyên ngành Báo chí tại Đại học Long Island. Năm 2000, cô tham gia thi Hoa hậu Seoul và giành ngôi vị người đẹp nhất, từ đó thi tiếp cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc khi 21 tuổi và giành ngôi vị Á hậu.

Nhờ lợi thế hình thể, cô thường được giao những vai có cảnh quay gợi cảm. Trong Marine Boy hay The Scent, Park Si Yeon đều táo bạo với những cảnh yêu 18+. Khi tham gia phim The Scent có đề tài điều tra, hình sự, để thể hiện việc hết mình vì nghệ thuật, cô đã đồng ý cởi hoàn toàn sau khi đấu tranh tư tưởng khá lâu. Cô còn ghi dấu trong một số tác phẩm như My girl, Bitter Sweet Life, The Slingshot, Coffee House…Cuộc đời của nàng Á hậu gặp phải những biến cố lớn khi bị ngồi tù do sử dụng chất cấm, bị chồng bỏ rơi khi vừa sinh con.

Được mệnh danh “Hoa hậu có vòng một đẹp nhất xứ Hàn”, Kim Sa Rang có tên tuổi lớn không chỉ ở trong nước. Người đẹp sinh năm 1978 từng đăng quang hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Kim Sa Rang cũng là một nàng hậu nhiều lần thể hiện những phân cảnh gợi cảm. Trong đó phải kể đến cảnh tắm trong phim truyền hình Khu vườn bí mật, hay vai diễn cô giáo gợi cảm trong phim điện ảnh Hot for teacher (2006). Hiện tại Kim Sa Rang vẫn chưa kết hôn và không hé lộ nhiều về chuyện tình cảm.

Honey Lee đăng quang hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và giành giải Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Khi lấn sân sang lĩnh vưc diễn xuất, người đẹp gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào. Khó quên nhất phải kể đến cảnh ân ái với bạn diễn T.O.P trong phim Tazza 2.

