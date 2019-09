Hậu clip nóng, Trâm Anh tung ảnh gợi cảm táo bạo, dân mạng phản ứng bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 10:05 AM (GMT+7)

Sau 5 tháng xảy ra scandal lộ clip nóng, Trâm Anh lại gân xôn xao dư luận vì bộ ảnh mới.

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Trâm Anh bất ngờ đăng tải cả bộ ảnh mới khiến dân mạng chú ý. Đặc biệt, sau gần nửa năm "mất tích" vì scandal clip "nóng", hình ảnh mới này được xem là mốc đánh dấu sự trở lại của người đẹp.

Hình ảnh mới nhất của Trâm Anh thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.

Đăng kèm với hình ảnh "lột xác" khó nhận ra, "hot girl dược sĩ" không quên để lại dòng trạng thái với nội dung được viết bằng tiếng Anh: "Thank everybody for standing by my side. Sorrry. I didn't answer all your encouragement but I always remember that. Thank you so much and i hope you guys will continue to support me". (Tạm dịch: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đứng bên cạnh tôi. Xin lỗi. Tôi không trả lời được tất cả những lời động viên của mọi người nhưng tôi luôn ghi nhớ điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi hy vọng các bạn sẽ vẫn ủng hộ tôi").

Phong cách mới của Trâm Anh được nhận xét thanh lịch hơn trước.

Sau những tai tiếng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, lần này, Trâm Anh đã thay đổi với phong cách trưởng thành hơn trước. Trong bộ ảnh mới, người đẹp sinh năm 1996 chọn áo vest cổ khoét sâu, quần short jeans khoe vẻ sexy khó cưỡng. Trong một số hình ảnh khác, hot girl được nhận xét như "quý cô trưởng thành" với áo 2 dây khoe vai trần gợi cảm, làn da trắng sứ không tì vết.

Vẫn bị anti-fan để ý, nhưng lần này, lượng bình luận ủng hộ sự trở lại của Trâm Anh lại chiếm con số áp đảo.

Ngay khi vừa chia sẻ bộ ảnh mới, Trâm Anh lập tức khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Thời gian qua, dù đã gần nửa năm xảy ra scandal nhạy cảm, dân mạng vẫn không buông tha người đẹp khi liên tục để lại những dòng bình luận chỉ trích. Tuy nhiên, lần này Trâm Anh lại bất ngờ nhận được phần lớn lời khen và sự động viên từ công chúng.

Nhiều ý kiến khen ngợi hình ảnh mới của cô: "Nhìn ở ngoài còn xinh đẹp hơn", "Đẹp quá... cố lên em", "Cô em càng ngày càng xinh và đằm thắm hơn nhỉ", "Cố gắng lên nhé chị", "Vẫn sexy nóng bỏng"... Ngoài ra, Nam ca sĩ Hoàng Tôn còn để lại biểu tượng trái tim cho người đẹp như 1 lời động viên.

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, người đẹp cũng gây bất ngờ khi liên tục chia sẻ hình ảnh làm việc chăm chỉ.

Người đẹp quyết Nam tiến để thay đổi cuộc sống.

Trước đó, từ khi bắt đầu hé lộ những hình ảnh đầu tiên khi quyết định trở lại, Trâm Anh được nhận xét vẻ ngoài đã có nhiều thay đổi. Từ bức ảnh trong màu áo lam ngồi bên mẹ, đến những khoảnh khắc mới đây đều được ghi lại khi cô bắt đầu với công việc dược sĩ... Không ít người nhận xét, sau những ồn ào trong quá khứ, người đẹp sẽ chọn cách tập trung hơn vào công việc chuyên môn thay vì xuất hiện trong các gameshow, các hoạt động liên quan đến showbiz.