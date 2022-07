Tuy nhiên, để bắt được chúng, ngư dân phải đi tàu ra biển rồi leo lên những vách đá cheo leo cao trên 100 m với sợi dây thừng và chiếc đục. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gặp nguy hiểm do những cơn sóng to ập vào, xô vào đá khiến họ bị bất tỉnh, chết đuối hay gãy tay chân. Do được kiểm soát bởi chính phủ nên mỗi ngư dân chỉ được bắt tối đa 15kg mỗi ngày. Họ cũng phải thật khéo léo vì nếu bị rách khi tách ra khỏi đá, ốc sẽ chết và không thể bán được giá cao, có thể lên tới 300 euro/kg (khoảng 7 triệu đồng/kg).