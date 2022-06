"Ảnh hiếm" lộ nhan sắc thật của vợ Bùi Tiến Dũng, Công Phượng khiến dân mạng bất ngờ

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 17:59 PM (GMT+7) Chia sẻ

Những hình ảnh cách đây 5 năm của nàng WAGs nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

Nhan sắc của các nàng WAGs Việt Nam luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh đó, những bức ảnh hiếm từ quá khứ của người tình, vợ cầu thủ lại càng gây tò mò với cộng đồng mạng.

Mới đây, nữ người mẫu Dianka Zakhidova (ảnh phải) – vợ mới cưới của "người hùng Thường Châu" thủ môn Bùi Tiến Dũng – bị khui lại ảnh quá khứ. Nhan sắc cách đây 5 năm của mẫu Tây nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô không có nhiều thay đổi sau từng ấy thời gian. Bức hình chụp năm 2018 với thời trang quần yếm khiến Dianka nhân về những nhận xét “dễ thương”, “xinh đẹp”.

Đôi chân dài và làn da trắng, gương mặt baby là ưu điểm vượt trội của cô gái người Ukraine. Thời điểm đó Dianka còn đang học cấp ba, tham gia vào đội thể thao của trường.

Dianka được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng từ khi bước chân vào nghề người mẫu tại Việt Nam. Trước đó, cô là người mẫu hoạt động ở một số quốc gia khác trên thế giới.

Bức ảnh hiếm hoi ngày nhỏ của cô nàng cho thấy vẻ bụ bẫm đáng yêu.

Bà xã Công Phượng hiếm hoi lộ diện trong bức hình chụp cùng chồng vào dịp Tết năm nay. Cả hai chọn lựa trang phục giản dị, thanh lịch. Trong khi Công Phượng mặc áo phông trắng, quần jeans thì bà xã Viên Minh chọn lựa áo dài truyền thống đơn sơ. Tô Ngọc Viên Minh từng là du học sinh ở Bỉ, có bằng Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học danh tiếng RMIT của TP. HCM. Cô xuất thân trong một gia đình có gia thế, bố giữ vị trí cao ở lĩnh vực ngân hàng nhà nước.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Công Phượng khi Viên Minh còn khoác áo đồng phục cấp ba. Vẻ năng động và thông minh toát lên từ ánh nhìn. Dựa theo trang phục, nhiều người phỏng đoán Viên Minh từng theo học trường Lê Quý Đôn.

Công Phượng và Viên Minh quen nhau trong khoảng thời gian chàng cầu thủ thi đấu tại Bỉ. Bà xã anh từng tham gia vào nhóm fan Công Phượng, sau này là quản trị viên Fanpage và group chính thức của anh. Cả hai tổ chức đám cưới cổ tích vào tháng 11/2020.

Hiện tại vợ chồng anh thành lập công ty chuyên tiếp thị thể thao. Bà xã trở thành hậu phương vững chắc cho Công Phượng yên tâm thi đấu. Hai người đã có con đầu lòng trong năm 2021. Cả hai giấu kín hình ảnh cũng như thông tin về con vì muốn bảo vệ bé.

Những ngày gần đây, Viên Minh mới "chăm" lộ diện trong tiệc cưới của đồng nghiệp ông xã. Cô chụp hình thân mật bên các người đẹp WAGs khác.

Doãn Hải My cũng được xếp vào danh sách những nàng WAGs Việt dù cô và Đoàn Văn Hậu chưa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Lý do xuất phát từ việc cặp đôi tin đồn liên tiếp để lộ ảnh “dính như sam” trong các đám cưới cầu thủ gần đây.

Doãn Hải My sinh năm 2001 được khen ngợi là thí sinh ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh viên khoa Luật chất lượng cao tại Đại học Luật Hà Nội không chỉ có lợi thế về nhan sắc mà còn sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc. Khi còn đi học cấp ba, Doãn Hải My học tại trường nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Trong suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong các kỳ thi, nữ sinh Hải My luôn đạt thành tích thủ khoa toàn khối môn Văn. Trong kỳ thi THPT Quốc gia, môn Văn của Hải My đạt 8,25 điểm. Môn tiếng Anh cũng được cô chú trọng với bằng IELTS 7.0. Cô còn biết sử dụng ngoại ngữ tiếng Trung trong giao tiếp.

Người đẹp còn trổ tài biết chơi đàn và vẽ chân dung. Sở hữu những tài lẻ này, Doãn Hải My trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Với đôi chân dài miên man, chiều cao 1,67m và số đo ba vòng 78-56-89 cm, Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Cô theo đuổi phong cách đa dạng, từ quyến rũ gợi cảm tới trẻ trung, hiện đại.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34anh-hiem34-lo-nhan-sac-that-cua-vo-bui-tien-dung-cong-phuong-khie...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34anh-hiem34-lo-nhan-sac-that-cua-vo-bui-tien-dung-cong-phuong-khien-dan-mang-bat-ngo-c47a6427.html