Em dâu tương lai Tăng Thanh Hà vướng tin đồn bầu bí với thiếu gia chỉ vì hành động này

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 00:10 AM (GMT+7)

Là người yêu của thiếu gia tập đoàn có gia thế "khủng" nhất nhì Việt Nam, hot girl Linh Rin gây chú ý không kém gì Hà Tăng.

Em chồng Tăng Thanh Hà- doanh nhân Phillip Nguyễn và hot girl Linh Rin (Phương Linh) từ khi công khai tình cảm vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy chỉ mới chính thức công khai hơn 4 tháng nhưng cặp đôi này lại rất được lòng người hâm mộ. Việc liên tục đăng ảnh tình tứ bên nhau, thoải mái thân mật nơi đông người của Linh Rin và bạn trai khiến nhiều ý kiến không khỏi suy nghĩ đến một đám cưới hoành tráng trong thời gian tới. Đặc biệt, với động thái mới đây của mẫu ảnh sinh năm 1993, dân mạng còn đặt nghi vấn cô đã "có tin vui".

Thiếu gia Phillip Nguyễn và hot girl Linh Rin được nhận xét là cặp đôi đẹp của Vbiz.

Cụ thể, trong bài đăng gần đây của Hoa hậu Phạm Hương, người đẹp chia sẻ ảnh con trai và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè. Trong đó, hot girl Linh Rin từng là thành viên trong đội do Phạm Hương làm HLV tại chương trình "The Look" cũng hào hứng để lại bình luận khi thấy vẻ kháu khỉnh của cậu bé: "Hứa hôn thôi".

Đáp lại người đẹp được xem là "bản sao" của mình, Phạm Hương vui vẻ: "Hứa không dì Rin ơi... Yêu dì Rin... Dì qua Mỹ chơi với Max nhé". Tuy nhiên, ngoài những dòng tương tác vui vẻ giữa hai người đẹp thì cộng đồng mạng lại nghi ngờ Linh Rin đã có thai khi hỏi hứa hôn với con trai Phạm Hương. Có bình luận lập tức để lại: "Có bầu rồi hay gì mà đòi hứa hôn vậy bé? Maximus là con rể của tui rồi nha nha".

Thời điểm đi thi "The Look", Linh Rin được gọi là "bản sao của Phạm Hương" vì nhiều điểm quá giống nhau.

Trước đó, đã không ít lần cộng đồng mạng để lại bình luận tò mò về thời điểm Linh Rin và bạn trai sẽ về chung một nhà bởi tình cảm ngọt ngào của cả hai. Không chỉ được Phllip Nguyễn chiều chuộng, nói lời ngôn tình công khai trên mạng xã hội, Linh Rin còn rất được lòng chị chồng tương lai Tăng Thanh Hà. Bên cạnh đó, cô cũng đã gặp mặt bố mẹ người yêu và không còn xa lạ gì với gia đình Phillip Nguyễn, vì vậy việc cặp đôi sẽ có đám cưới trong tương lai là điều nhiều người chắn chắn.

Cặp đôi thường xuyên tay trong tay ở nhiều sự kiện, đi du lịch cùng nhau và không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người.

"Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ đến bên em…" là một trong những lời ngôn tình thiếu gia điển trai gửi đến hot girl Hà thành làm dân mạng xuýt xoa vì độ ngọt ngào của cặp đôi này.

